Plíšková prohrála na Elite Trophy se Šwiatekovou, po sobotě je stav 3:3

V dnešním úvodním utkání získal Růžovým bod Jiří Lehečka výhrou 6-7 7-6 a 10-7 nad Václavem Šafránkem. Na závěr dne pak uspěli za Černé Karolína Muchová s Šafránkem v mixu proti Andree Petkovicové a Lehečkovi 6-3 6-4.



Karolíně Plíškové nevyšel proti 49. hráčce světa Šwiatekové první set, v němž uhrála s aktivní soupeřkou jen jednu hru. "Nezabíjím a strašně kazím," hodnotila Plíšková po první sadě svůj výkon v rozhovoru s Muchovou na lavičce.



Ve druhé sadě se Plíšková zlepšila, ale nevyužila několik brejkbolů a přišla o servis na 3-4. Brejk získala hned zpět, v tie-breaku odvrátila dva mečboly a získala ho poměrem 11-9. V super tie-breaku ale následně vyhrála jen čtyři míče.



"Musím se pochválit, chtěla jsem to ukončit už ve druhém setu, ale bylo to těžké, protože bojovala o každý míč. A i když to byla exhibice, tak to byl dobrý zápas jako na turnaji," pochvalovala si Šwiateková v rozhovoru pro televizi O2.



Soutěž vede po předešlých třech dílech Černý tým 2:1. Vítězný celek získá šek s částkou podle počtu odehraných fiftýnů a ten věnuje na charitativní účely podle vlastního uvážení.

Závěrečný čtvrtý díl charitativního Tipsport Elite Trophy v Praze: Růžový tým - Černý tým 3:3 Lehečka - Šafránek 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 10:7 Šwiateková (Pol.) - Karolína Plíšková 6:1, 6:7 (9:11), 10:4 Lehečka, Petkovicová (Něm.) - Šafránek, Muchová 3:6, 4:6