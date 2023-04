Plíšková prohrála se Šwiatekovou i ve Stuttgartu. Ve čtvrtfinále neudržela vedení

Karolína Plíšková čekání na první semifinále od loňského srpna neukončila ani ve Stuttgartu. Proti světové jedničce Ize Šwiatekové k němu nakročila, ale vedení neudržela a čtvrtfinálový duel dvou bývalých šampionek prohrála 6-4 1-6 2-6.



Plíšková hrála se Šwiatekovou podruhé a poprvé s ní uhrála set i game. Ve finále antukového turnaje v Římě 2021 totiž utrpěla debakl 0-6 0-6.



Do odvety vstoupila 31letá Češka precizně, velmi rychle vedla 4-0 a i přes jeden ztracený servis získala první set. Jenže v dalším průběhu solidní úroveň své hry neudržela, ztratila 5 ze 7 her po svém podání a Polka nakonec roli favoritky potvrdila.



"Nezachytila jsem začátek zápasu a chvíli mi trvalo, než jsem se do něj dostala. Jsem ráda, jak jsem se po prvním setu zvedla a dokázala hrát čím dál lépe," komentovala Šwiateková.



Plíškovou před Roland Garros čekají ještě dva turnaje WTA 1000. V příštích třech týdnech se představí v Madridu a Římě.

Still winning in Stuttgart



No.1 seed @iga_swiatek secures a semifinal spot with her win over Pliskova!#PorscheTennis pic.twitter.com/Fe7z2vRamT — wta (@WTA) April 21, 2023



21letá Šwiateková, jež předchozí turnaj v Miami vynechala kvůli zranění žeber, se v semifinále utká v repríze finále loňského US Open se světovou čtyřkou Ons Džabúrovou (h2h 3-2). Tuniská šampionka z Charlestonu dnes smetla 6-3 6-0 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou a vyhrála i sedmý letošní zápas na antuce.



Vítězka letošního Australian Open Aryna Sabalenková ve Stuttgartu znovu po roce porazila Paulu Badosaovou a srovnala s ní vzájemnou bilanci na 2-2. Světová dvojka musela tentokrát likvidovat manko setu a brejku, ale vývoj otočila a po dvou a půl hodinách zvítězila 4-6 6-4 6-4.



Finalistka předchozích dvou ročníků Sabalenková si o čtvrté letošní finále zahraje s Anastasií Potapovovou (h2h 0-0), která zdolala 4-6 6-3 6-3 světovou pětku Caroline Garciaovou, navázala na skalp Coco Gauffové a poprvé na jednom turnaji vyřadila dvě hráčky Top 10.