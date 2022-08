Plíšková v San José prohrála s Anisimovovou, Američanka uspěla až na pátý pokus

Zatímco v prvním kole Karolína Plíšková zdolala po obratu neoblíbenou soupeřku Katie Boulterovou, které oplatila vyřazení z předchozích dvou turnajů, ve druhém kole neudržela vedení proti oblíbené Amandě Anisimovové, s níž v pátém vzájemní střetnutí poprvé prohrála.



Česká tenistka získala první set a po brejku se dostala do vedení 6-3 a 3-2. jenže pak poprvé ztratila podání a ztratila kontrolu nad utkání a nakonec prohrála 6-3 5-7 1-6.



Bývalá světová jednička v Kalifornii odehrála první turnaj po angažování trenéra Leoše Friedla. Herní ani výsledkové trápení ale zatím neukončila, letošní bilanci má 10 výher a 12 porážek. Před US Open ji čekají ještě turnaje v Torontu a Cincinnati.



