Plíšková zkusí ve finále Wimbledonu předčit světovou jedničku Bartyovou

"Nemůžu si přát nic lepšího. Chcete přece ve finále narazit na nejlepší hráčku. Nikoho jiného jsem si nepřála," řekla novinářům devětadvacetiletá Plíšková. "Ona je v roli větší favoritky, než jsem já, ale samozřejmě budu chtít vyhrát za každou cenu. Šanci máme obě," dodala.

Poprvé hrála Plíšková grandslamové finále v roce 2016 na US Open. Nadějně rozehraný duel s Angelique Kerberovou z Německa, která se po turnaji stala první hráčkou světa, prohrála ve třech setech. "Mám už nějakou zkušenost a chci si to tak nějak užít," řekla Plíšková.

Pětadvacetiletá Bartyová je v grandslamovém finále rovněž podruhé a znovu narazí na českou protivnici. Předloni v boji o titul na Roland Garros zdolala Markétu Vondroušovou.

Pro Bartyovou je finále Wimbledonu naplněním snu. "Nikdy jsem si nemyslela, že to dokážu," řekla vítězka londýnské juniorky z roku 2011 a ke hře na trávě doplnila: "Je to proces. Pořád se učíte a přizpůsobujete se, jak se tráva během turnaje mění. Je rychlejší, tvrdší."

Plíšková hrála s Bartyovou sedmkrát a vyhrála dva zápasy. Letos Australance podlehla po boji na antuce ve Stuttgartu, kde ji dělily dva míče od vítězství. "Bylo to vyrovnané. Ona vás díky její hře donutí cítit se trochu ošklivě. Jejímu stylu se hodně těžko čelí. Na trávě zvlášť kvůli jejímu slajsu a dalším úderům. Nikdy jsem proti ní neodehrála hrozný zápas," řekla Češka.

“The dream was to make the second week...I never thought about maybe going into the final."



The former World No.1 is back where she wants to be.#Wimbledon