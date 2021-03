Po 16 letech nebudou v Top 2 pouze hráči Big 4. Světovou dvojkou bude poprvé Medveděv

24. červenec 2005 je posledním dnem, kdy byl na prvních dvou místech světového žebříčku ATP jiný hráč než člen Big 4 - Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič či Andy Murray.



V pondělí 25. července 2005 se před Australana Lleytona Hewitta a za suverénně vedoucího Švýcara Federera dostal tehdy devatenáctiletý Španěl Nadal a od té doby jsou v Top 2 jen hráči Big 4.



Poprvé od roku 2005 dojde ke změně 15. března 2021. Za světovou jedničku Srba Djokoviče a před Nadala se posune 25letý Rus Daniil Medveděv, a to bez ohledu na to, jak se mu bude dařit příští týden v Marseille.



Medveděv už má na kontě dvě grandslamová finále (US Open 2019, Australian Open 2021) a devět triumfů na turnajích ATP. Trofej získal i na Turnaji mistrů (2020) či na třech akcích Masters 1000. Na post světové jedničky bude ztrácet stále více než dva tisíce bodů.



Před Medveděvem se za uplynulých téměř 16 let nedokázala dostat do Top 2 spousta zvučných jmen. Maximálně na 3. místo se prodrali Nikolaj Davyděnko, David Ferrer, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Čilič, Juan Martín del Potro a Dominic Thiem.



Světovou čtyřkou byli James Blake, Robin Söderling, Kei Nišikori a Tomáš Berdych. Maximálně na 5. příčku se vyšplhali Tommy Robredo, Fernando González, Jo-Wilfried Tsonga, Kevin Andersona Stefanos Tsitsipas.



Medveděvovi k posunu na 'stříbrnou' pozici pomáhá nejen v tenisu pokročilý věk členů Big 4, ale také jejich zdravotní stavy. Federer kvůli dvěma operacím kolena nehraje od loňského Australian Open a Murray se po velkých operacích kyčlí nedokázal vrátit do optimální formy.