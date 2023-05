Po prvním triumfu pokračuje na vítězné vlně i v Praze. Titul mi dodal sebevědomí, pochvaluje si Bartůňková

"Cíl byl se dostat do kvót na ženské grandslamy, ale uvidíme jak se bude dál dařit. Nebo zkusím grandslamy v juniorech. Pro mě je ale teď hlavní zlepšovat výkony a výsledky pak přijdou," řekla aktuálně 371. hráčka světa Bartůňková, která už figurovala i ve třetí stovce.

Mladá tenistka získala minulý týden první titul na turnaji ITF W25 na Sardinii. "Za to jsem ráda a ulevilo se mi. Bylo to už třetí finále a dodalo mi to větší sebevědomí, že jsem to konečně dovršila titulem, což se mi vloni nepodařilo," uvedla Bartůňková.

Oproti loňskému roku se cítí zkušenější. Pomohly jí náročné zápasy. "I když jsem v Itálii nehrála stoprocentně, zvládla jsem těžké situace a otáčela zápasy. To mi pomohlo. Jsem určitě zkušenější. Zlepšila jsem se v pohybu i úderech," doplnila Bartůňková.

Atmosféru domácího turnaji na Štvanici si užívá. Před nasazenou dvojkou Honovou porazila turnajovou pětku Fernandu Contrerasovou z Mexika a Australanku Kaylah McPheeovou. V sobotním semifinále vyzve Španělku Jessicu Bouzasovou.

"Užívám si to tu. Znám to tady do posledního šroubu," řekla tenistka 1. ČLTK Praha. "Jsem ráda, že hraju doma. A taky že mohu spát ve své posteli," podotkla s úsměvem.

O druhém triumfu za sebou ale neuvažuje. "Nevnímám to. Přistupuji k tomu postupně. Chci se soustředit na svůj výkon a podat vždy to nejlepší, co ve mně je," líčila Bartůňková.

Další program si musí vzhledem k omezenému počtu 'dospělých' turnajů v sezoně rozmyslet. "Tím jak mám omezený počet turnajů, musím to doplňovat juniory. Musím se ale podívat i na ženské turnaje. Jedu třetí soutěž po sobě, takže si dám nějaké volno. Ještě to ale nemám naplánované," řekla další česká naděje.

Pokud by se účastnila juniorského Roland Garros, může zaútočit na titul jako třetí Češka po sobě. Vloni zvítězila na pařížské antuce Lucie Havlíčková a rok před ní Linda Nosková. Bartůňková skončila vloni v semifinále.

"Samozřejmě chci v každém zápase vyhrát, ale hlavní cíl je pro mě letos etablovat se v ženské šňůře, abych se tam prosadila. Čím dřív se mi to povede, tím líp," dodala Bartůňková.