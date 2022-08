Po Siniakové i Macháč. Jednadvacetiletý Čech v Polsku slaví čtvrtý triumf na challengerech

Tomáš Macháč měl v úvodu sezony solidní formu, jenže v dubnu po postupu do semifinále challengeru v Praze odstoupil kvůli zranění v oblasti žeber a na kurty se vrátil až po více než čtvrt roce na dalším domácím antukovém challengeru. Tentokrát v oblíbeném Liberci, kde vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňské finále.

Teprve druhý turnaj po zdravotní pauze odehrál v tomto týdnu na betonech v polském Grodzisku Mazowieckém. Jednadvacetiletý Čech po cestě do finále neztratil jediný set a nakonec úspěšně navázal na svou přítelkyni Kateřinu Siniakovou, která v tomto dějišti o dva týdny dříve vyhrála podnik ITF W100. Jednadvacetiletý Čech ve finále zdolal 1-6 6-3 6-2 devět zápasů neporaženého Zhizhena Zhanga.

Grodzisk Mazowiecki/Kozerki F: Game, set, match, Tomas Machac def. Zhizhen Zhang 1-6, 6-3, 6-2.



The last 2 sets was proven solid for Machac, as he maintained his baseline-oriented approach & took advantage from his swift returns



@ATPChallenger pic.twitter.com/gb3Z535G1n