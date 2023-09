Podcast s Petrou Kvitovou: Jak těžké je odrážet tlak mladších soupeřek?

Petra Kvitová (33) je společně s Viktorií Azarenkovou aktuálně jedinou hráčkou elitní dvacítky žebříčku WTA, které už bylo třicet let. Na tenisovém okruhu si drží vysoký nadstandard svých výkonů a pro ostatní hráčky bývá jednou z nejtěžších možných soupeřek. Jaký je její pohled na hlučnou atmosféru a noční zápasy na US Open? Co říká na parádní tažení českých parťaček v poslední době? Jaké pravidlo by v současném tenise nejradši změnila? A kdo podle ní vyhraje fotbalový ligový titul? To všechno jsme s dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou probrali v dnešním díle Livesport Daily.