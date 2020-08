Podruhé zrušen. Turnaj v Madridu se neuskuteční ani v září

Madrid Open se podle upraveného kalendáře mělo hrát od 14. do 20. září a navazovat na US Open. Už v závěru minulého týdne hygienici doporučili španělským pořadatelům turnaj kvůli horšící se situaci ohledně covidu-19 zrušit. Grandslamové Roland Garros se v Paříži hraje od 27. září.

Organizátoři uvedli, že po vzoru jiných sportovních akcí po koronavirové pauze chtěli vytvořit uzavřenou "bublinu", aby minimalizovali riziko nákazy. Osud turnaje byl ale prakticky zpečetěn poté, co úřady nařídily omezit sdružování maximálně na 10 lidí.

"Po květnovém zrušení jsme okamžitě začali pracovat na zářijovém termínu s nadějí, že si v Caja Mágica užijeme světový tenis v roce, který je pro všechny tak těžký. Bohužel přetrvávající nestabilita je stále příliš velká na to, abychom turnaj uspořádali se zárukou bezpečnosti," prohlásil ředitel turnaje a ještě stále aktivní profesionální tenista Feliciano López.



"Jsme velmi zklamaní, že se letošní Mutua Madrid Open neuskuteční. Ale jsme pyšní na odhodlání Feliciana a celého turnajového týmu, kteří neúnavně pracovali na alternativách pro odehrání turnaje. Víme, jak moc je tato společná akce mužů a žen u fanoušků oblíbená, ale musíme být neustále ostražití, abychom zajistili, že zdraví a bezpečnost zůstane naší hlavní prioritou," řekl šéf WTA Steve Simon.

"Okolnosti kolem Covidu-19 se neustále vyvíjí a my při rozhodování akceptujeme nařízení místních úřadů. Chtěl bych poděkovat organizátorům za úsilí, které do snahy o uspořádání turnaje vložili," uvedl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Španělsko bylo v první vlně koronavirové pandemie jednou z nejvíce postižených evropských zemí. Oficiálně zaznamenalo téměř 315.000 případů nákazy a přes 28.400 úmrtí.

Vedení WTA v polovině června zveřejnilo upravený kalendář turnajů pro zbytek sezony, už devět akcí však bylo zrušeno. Před Madridem bylo ze seznamu vyškrtnuto sedm podniků v Číně včetně Turnaje mistryň a také turnaj v Tokiu.

