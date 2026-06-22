Pohroma v akademii Plíškové: Areál je zničený. Láme mi to srdce, říká česká hvězda
Na tuhle sobotu bude chtít Plíšková nejspíš rychle zapomenout. Po jasné porážce s krajankou Marií Bouzkovou totiž neměla klid vstřebat nezdar v oblíbeném Nottinghamu a místo toho musela řešit problémy doma v Česku.
Vydatný déšť doprovázený bouřkou totiž zatopil její tenisovou akademii v Říčanech u Prahy, jak je vidět ve videu novináře Jiřího Hynka na Instagramu. Možná právě to nakonec stojí za zatím neodůvodněným odhlášením Plíškové z oblíbené wimbledonské generálky v Eastbourne.
Bývalá světová jednička toto video sdílela na svém Instagramu a svěřila se, že jí tato situace láme srdce. Oficiální účet tenisového areálu pak napsal prohlášení, k němuž přidal fotografie.
"To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni. Během několika desítek minut se Oázou Říčany prohnalo obrovské množství vody a bahna. Zaplavené kurty, padelové kurty, restaurace, tenisová hala i další části areálu. Pohled, který jsme si nikdy nepřáli zažít," píše se v příspěvku.
"V těchto chvílích se ale ukázalo něco mnohem silnějšího. Neuvěřitelná sounáležitost lidí kolem Oázy a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče, klienti, přátelé i partneři. Mnozí z nich neváhali ani minutu, přijeli pomáhat, vzali lopaty, košťata, wapky a pustili se do práce. Za každou pomoc, zprávu, telefonát i nabídnutou ruku jsme nesmírně vděční. Čeká nás ještě spousta práce, ale díky vám všem víme, že to zvládneme."
Plíšková ale zřejmě bude muset přenechat řešení tohoto nešťastného incidentu ostatním. Už za týden ji totiž čeká vstup do slavného Wimbledonu, kde 29. června vypukne hlavní soutěž.
Komentáře
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Snad Hrdlička projeví manažerské schopnosti a v době vrcholné tenisové sezóny nechá Karolínu hrát a postará se. Nepochybuji, že to měli dobře pojištěno.