Polsko má novou vítězku turnaje WTA, Frechová ovládla pětistovku v Guadalajaře

WTA GUADALAJARA - Magdalena Frechová (26) proměnila své druhé finále a první na tvrdém povrchu v premiérový titul. Polská tenistka vyhrála z pozice nasazené pětky turnaj WTA 500 v mexické Guadalajaře, v boji o triumf porazila 7:6, 6:4 australskou kvalifikantku Olivii Gadeckou (22).

Frechová – Gadecká 7:6, 6:4

Magdalena Frechová si své první semifinále a zároveň finále zahrála teprve letos v červenci na antukovém Livesport Prague Open (WTA 250). Ve Stromovce nestačila až v boji o titul na krajanku Magdu Linetteovou.

O necelé dva měsíce později už své snažení dotáhla až do konce. Na tvrdém povrchu v mexické Guadalajaře, kde se vůbec poprvé dostala do čtvrtfinále na akci kategorie WTA 500, pátá nasazená Polka porazila všech pět soupeřek a ztratila s nimi jediný set.

Po Američankách Emině Bektasové a Ashlyn Krugerové, kanadské teenagerce Marině Stakusicové a bývalé světové čtyřce Caroline Garciaové z Francie si poradila i s překvapením turnaje Olivií Gadeckou. O čtyři roky mladší Australanku porazila 7:6, 6:4 a mohla se radovat z premiérového triumfu.

V úvodní sadě obě tenistky nepřišly ani jednou o podání a šestadvacetiletá Frechová se dostala do vedení díky lépe zvládnutému tie-breaku. Ve druhém setu sice prohrávala 0:2 a podruhé o servis přišla za stavu 5:3 po nevyužití mečbolu, ale v následném gamu zápas i celý turnaj uzavřela čistou hrou na returnu.

Statistiky zápasu Magdalena Frechová – Olivia Gadecká (@ Livesport)

"Těžko hledám slova. Celý týden jsem se tu cítila opravdu skvěle a měla jsem takové chvění, že bych tu mohla udělat dobrý výsledek. Ale nenapadlo by mě, že by z toho mohl být můj první titul. Mám z toho obrovskou radost," usmívala se Frechová, jež se ve světovém žebříčku posune na 32. místo a o deset pozic vylepší své maximum.

V tomto století se Frechová stala čtvrtou polskou vítězkou turnaje WTA. Navázala na krajanky Agnieszku Radwaňskou, Magdu Linetteovou a současnou světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Rovněž dvaadvacetiletá Gadecká zaznamenala i přes finálový neúspěch nejlepší turnaj kariéry. Až dosud na hlavním okruhu WTA vyhrála jen čtyři zápasy (všechny na domácí půdě) a bilanci s hráčkami TOP 100 měla velmi nelichotivou 2:25. V Guadalajaře však s členkami elitní stovky vyhrála 4 z 5 soubojů a zahrála si své první čtvrtfinále, semifinále i finále.

"Dnes to sice nevyšlo, ale se svými výkony musím být spokojená. Zatím ve mě převládá smutek, ale jsem si jistá, že tenhle výsledek brzy docením," řekla dvaadvacetiletá Gadecká, jež v Mexiku získala skalpy bývalé vítězky US Open (2017) Sloane Stephensové či bývalé finalistky Australian Open (2022) a 11. hráčky světa Danielle Collinsové. Ve světovém žebříčku vyletí ze 152. příčky poprvé do TOP 100.

Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře