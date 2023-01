Poprvé spolu a hned grandslamový titul. Hijikata s Kublerem proměnili divokou kartu v triumf na Australian Open

Přestože Rinky Hijikata a Jason Kubler nepatří mezi úspěšné deblisty a nikdy neodehráli společný turnaj, dostali od pořadatelů Australian Open divokou kartu a přetavili ji v životní úspěch.



Oba startovali na grandslamu ve čtyřhře mužů teprve podruhé v kariéře, v Melbourne ale vyhráli všech šest zápasů. V osmifinále zdolali tandem Brkič/Escobar po obratu z 1-6 a 2-4 a po odvrácení mečbolu, ve čtvrtfinále si vyšlápli na nejvýše nasazené duo Koolhof/Skupski, v semifinále vyřadili turnajové osmičky a finalisty předloňského Wimbledonu Granollerse se Zeballosem a v dnešním finále si poradili 6-4 7-6 s monacko-polským duem Hugo Nys a Jan Zieliňski.



Finálový souboj nabídl jediný brejkbol, který Hijikata s Kublerme hned ve třetím gamu využili a nasměrovali se k vítězství. Jinak si oba páry své servisy bez potíží hlídaly. Druhý set Australané získali v tie-breaku, první mečboil proměnili po divoké výměně a chybě soupeřů.





"Musím Rinkymu moc poděkovat. On byl tím důvodem, proč jsme tady spolu hráli. Já si tím nebyl jistý, ale on mě přesvědčil. A o dva týdny později máme tuhle trofej. Takže Rinkymu patří velké díky," radoval se dojatý Kubler.



"Tohle jsem si neuměl nikdy ani představit. "Jsem rád, že jsi řekl nakonec řekl ano a hrál se mnou. Je to neskutečné. Díky moc, kámo," reagoval Hijikata.



21letý Hijikata, syn japonských imigrantů, až dosud ve čtyřhře mimo turnaje ITF pouze jednou vyhrál dva zápasy po sobě a v deblovém žebříčku nebyl výš než na 254. místě.



29letý Kubler, jenž má po mamince filipínské kořeny, hraje čtyřhru pouze sporadicky, nicméně dvě loňská finále na akcích ATP v Atlantě a San Diegu ho v deblovém žebříčku vyhoupla na 152. příčku. Loni si v Melbourne zahrál finále mixu, na titul s krajankou Jaimee Fourlisovou ale nedosáhli.







Grandslamový triumf katapultuje 169. singlistu světa Hijikatu z 277. na 35. místo deblového žebříčku, 84. hráč světa Kubler vyletí ze 163. na 33. příčku pořadí ve čtyřhře.



Hijikata s Kublerem vyhráli Australian Open jako teprve pátý nenasazený pár a navázali na loňský triumf krajanů Thanasiho Kokkinakise s Nickem Kyrgiosem. Ti před rokem ukončili 25 let dlouhé čekání na dvojici domácích šampionů a jako první v open éře Australian Open proměnili divokou kartu v titul.



Australané vyhráli už tři z posledních pěti grandslamů ve čtyřhře mužů. Loni ve Wimbledonu triumfovali Matthew Ebden s Maxem Purcellem.



31letý Nys a 26letý Zieliňski mají za sebou i přes dnešní porážku životní turnaj, neboť na grandslamu až dosud nebyli ani v semifinále. Spolupráci zahájili loni v březnu a společně se už dostali i do čtvrtfinále US Open či vyhráli jeden turnaj ATP.