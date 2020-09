Pořadatelé French Open rozdali divoké karty. Zahrají si Murray, Pironkovová či Bouchardová

Když se uzavíraly přihlášky na French Open, byl Andy Murray až na 115. místě žebříčku a potřeboval by celkem 12 omluvenek, aby se přímo dostal do hlavní soutěže. Třiatřicetiletý Brit, jenž má za sebou dvě operace kyčle, startoval na divokou kartu už na nedávném US Open, kde po odvráceném mečbolu a obratu z 0-2 na sety slavil úspěšný návrat na grandslamy. Vypadl ve druhém kole.

Trojnásobný grandslamový šampion bude na pařížské antuce startovat pojedenácté v kariéře a poprvé od roku 2017. Při posledních čtyřech účastech se dostal vždy minimálně do semifinále, jeho maximem je finále z roku 2016, ve kterém prohrál s Novakem Djokovičem.

