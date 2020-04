Pořadatelé turnaje v Madridu chtějí letošní ročník odehrát v září mezi US Open a French Open

Hráči by tak mohli mít hodně perných pět týdnů, pokud se rozhodnou zúčastnit se všech tří akcí. Termín hlavní soutěže US Open zatím zůstává dle plánu 31. srpna až 13. září, organizátoři French Open se rozhodli antukový grandslam přesunout z přelomu května a června na přelom září a října, konkrétně na 20. září až 4. října. Právě mezi dvěma grandslamy by rádi odehráli svůj turnaj představitelé Mutua Madrid Open.

"Tenhle termín se nám jeví jako nejlepší. Ale nemůžeme udělat to, co pořadatelé French Open, a prostě nový termín oznámit. Momentálně nelze jen tak hýbat s kalendářem, je to těžké. Záležet bude hodně na tom, jak se bude pandemie koronaviru vyvíjet," řekl výkonný ředitel turnaje Gerard Tsobanian.

Momentální termín restartu sezony je stanoven na 8. června. Hrozí však prodloužení přerušení letošního tenisového roku, dnes by totiž měl být zrušen slavný Wimbledon a s ním pravěpodobně i celá travnatá část sezony. Hrát by se tak mohlo opět v létě na amerických betonech, jenže ani situace ve Spojených státech nevypadá optimisticky.

I pokud by pořadatelům madridského podniku nový termín prošel, otázkou je, zda by se nejlepší hráči vůbec zúčastnili, nebo dali přednost týdennímu odpočinku před další akcí velké čtyřky.

"Myslím si, že vzhledem k tomu, co se letos odehraje a neodehraje, by hráči nový termín přijali. Ne všichni se na US Open dostanou do finále, někteří z nich vypadnou už v prvním týdnu, případně na začátku druhého, což by jim dalo čas se připravit na náš antukový turnaj. Hlavně finalisté US Open by měli málo času se adaptovat na jiný povrch a podmínky. Zase by se ovšem hrálo a lidé i tenisté by z toho měli radost," uvedl Tsobanian.

Tsobanian je členem rady turnajových ředitelů na okruhu ATP a WTA. "Jsem v neustálém spojení s hráči, ostatními pořadateli i vedením ATP a WTA. Zatím máme mnoho možností, ale pokud nám budou ubývat týdny, tak samozřejmě spousta z nich už nebude možná. Záleží, kdy svět dostane virus pod kontrolu. Ať už se stane cokoli, letošní sezona utrpěla obrovské poškození."

Španělsko je pandemií koronaviru jednou z nejpostiženějších zemí světa. Se 102.136 nakaženými je v pořadí počtu infikovaných na třetím místě za Spojenými státy a Itálií. V zemi zaujímající většinu Pyrenejského poloostrova už nemoci COVID-19 podlehlo přes 9 tisíc lidí a denně přibývají stovky mrtvých a tisíce nakažených.