Postup bez fanfár. Valentová po tříhodinovém boji srazila domácí naději
Klugmanová – Valentová 5:7, 7:5, 5:7
Valentové se vstup do prvního kola na travnatém turnaji v Eastbourne nepovedl. Česká hráčka začala duel s obrovskou outsiderkou a až 412. hráčkou žebříčku Klugmanovou nevyužitými brejkboly a následně si sama prohrála podání čistou hrou i kvůli dvěma dvojchybám. Favoritka si ale ztracený servis rychle vzala zpět, využila svou celkově až pátou šanci na příjmu a snížila.
Česká teenagerka se po nepovedeném úvodu rozehrála, nedopustila už žádné větší komplikace a první sadu ještě dokázala zachránit. Získala čtyři hry v řadě a měla dokonce brejkbol na 5:2, ale ten proměnit nedokázala. V devátém gamu Valentová zahodila čtyři setboly a nechala Britku snížit. O chvíli později bylo ještě hůře, když mladá Britka podruhé v zápase uspěla na příjmu a bylo vyrovnáno – 5:5. Další dva gamy už ale patřily favoritce. Valentová první sadu získala po boji za hodinu a šest minut 7:5 a šla do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství to zpočátku vypadalo, že česká favoritka odpor domácího talentu zlomila, když se ujala vedení 2:0 a vyhrála tak čtvrtý game v řadě. Sedmnáctiletá Britka takový scénář ale nesdílela, relativně snadno otočila průběh sady a rázem to byla ona, kdo vedl 3:2.
Divoký zápas plný chyb ale pokračoval. Od stavu 3:3 kralovaly v následujících čtyřech gamech vždy tenistky na příjmu a sada za stavu 5:5 mířila do dramatické koncovky. Následující dva gamy ale tentokrát patřily Klugmanové, která tak sadu získala 7:5 a poslala utkání do rozhodující sady.
V ní se do první složité situace dostala ve čtvrté hře Valentová, když při svém podání odvracela tři brejkboly, dokázala si ale poradit a srovnala na 2:2. Nervózní duel se rozhodl až v samotném závěru. Od stavu 3:3 si Britka prohrála servis třikrát za sebou, česká tenistka dvakrát, a to jí také nakonec stačilo k vydřenému vítězství po více než tříhodinové bitvě 7:5, 5:7 a 7:5. Valentová tak vyhrála druhý z posledních šesti zápasů.
Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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I kdyz tam maji chybne uvedeno ze neotevrela dvere, coz teda bohuzel otevrela ... i vyfotila a podepsala ...
Výkony Terezy v letošním roce jsou pro mě velkým zklamáním. Možná že jsou na vině Tereziny mimotenisové aktivity které jí můžou rozptylovat?