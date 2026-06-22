Postup bez fanfár. Valentová po tříhodinovém boji srazila domácí naději

DNES, 15:25
Aktuality 14
WTA EASTBOURNE - Tereza Valentová (19) s problémy potvrdila v prvním kole travnatého podniku v Eastbourne roli favoritky, když si po velkém boji poradila s mladou britskou nadějí Hannah Klugmanovou (17) po setech 7:5, 5:7, 7:5. Další soupeřkou české tenistky bude vítězka duelu mezi Australankou Ajlou Tomljanovicovou a Italkou Elisabettou Cocciarettovou.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Klugman Hannah
Tereza Valentová postoupila v Eastbourne do druhého kola (@ Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia)

Klugmanová – Valentová 5:7, 7:5, 5:7

Valentové se vstup do prvního kola na travnatém turnaji v Eastbourne nepovedl. Česká hráčka začala duel s obrovskou outsiderkou a až 412. hráčkou žebříčku Klugmanovou nevyužitými brejkboly a následně si sama prohrála podání čistou hrou i kvůli dvěma dvojchybám. Favoritka si ale ztracený servis rychle vzala zpět, využila svou celkově až pátou šanci na příjmu a snížila.

Česká teenagerka se po nepovedeném úvodu rozehrála, nedopustila už žádné větší komplikace a první sadu ještě dokázala zachránit. Získala čtyři hry v řadě a měla dokonce brejkbol na 5:2, ale ten proměnit nedokázala. V devátém gamu Valentová zahodila čtyři setboly a nechala Britku snížit. O chvíli později bylo ještě hůře, když mladá Britka podruhé v zápase uspěla na příjmu a bylo vyrovnáno – 5:5. Další dva gamy už ale patřily favoritce. Valentová první sadu získala po boji za hodinu a šest minut 7:5 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém dějství to zpočátku vypadalo, že česká favoritka odpor domácího talentu zlomila, když se ujala vedení 2:0 a vyhrála tak čtvrtý game v řadě. Sedmnáctiletá Britka takový scénář ale nesdílela, relativně snadno otočila průběh sady a rázem to byla ona, kdo vedl 3:2.

Divoký zápas plný chyb ale pokračoval. Od stavu 3:3 kralovaly v následujících čtyřech gamech vždy tenistky na příjmu a sada za stavu 5:5 mířila do dramatické koncovky. Následující dva gamy ale tentokrát patřily Klugmanové, která tak sadu získala 7:5 a poslala utkání do rozhodující sady.

V ní se do první složité situace dostala ve čtvrté hře Valentová, když při svém podání odvracela tři brejkboly, dokázala si ale poradit a srovnala na 2:2. Nervózní duel se rozhodl až v samotném závěru. Od stavu 3:3 si Britka prohrála servis třikrát za sebou, česká tenistka dvakrát, a to jí také nakonec stačilo k vydřenému vítězství po více než tříhodinové bitvě 7:5, 5:7 a 7:5. Valentová tak vyhrála druhý z posledních šesti zápasů.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

14
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jirkaS
22.06.2026 15:53
https://www.sport.cz/clanek/tenis-vondrousova-dostala-ctyrlety-zakaz-cinnosti-5487070
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NOLE_unvaccinated_GOAT
22.06.2026 15:50
Ajla anebo Cocciaretto jí v dalším kole dá nakládačku!
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sojka1
22.06.2026 15:50
Maky dostala 4 roky......
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tenisman1233
22.06.2026 15:51
Ještě se bude podle mne podávat odvolání .
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Ela-fon-isi
22.06.2026 15:53
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Mony
22.06.2026 16:19
Nejsou to břídilové
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baba
22.06.2026 15:37
Terezou, jdi prosím trénovat podání,druhé podání je jistej bod pro soupeřku. Snad už budeš mít klid po maturitě a uvidím nějaký progres..
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Diabolique
22.06.2026 15:36
OT: Jinak porad cekam na jakekoliv zpravy o Markete Vondrousove. Asi nejsmysluplnejsi popis, co jsem cetl: https://sportyzive.cz/tenis/tenistka-vondrousova-ma-za-sebou-soud-kvuli-odmitnuti-dopingove-kontroly/

I kdyz tam maji chybne uvedeno ze neotevrela dvere, coz teda bohuzel otevrela ... i vyfotila a podepsala ...
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tenisman1233
22.06.2026 15:46
Tento web není úplně důvěryhodný,moc bych mu nevěřil.
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tommr
22.06.2026 15:35
Tereza utrpěla výhru. Se slabou soupeřkou se trápila více než tři hodiny a zejména na podání byla hodně špatná ...
Výkony Terezy v letošním roce jsou pro mě velkým zklamáním. Možná že jsou na vině Tereziny mimotenisové aktivity které jí můžou rozptylovat?
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Diabolique
22.06.2026 15:37
Ta maturita ji teda rozhodne hodne rozptylila!!!
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baba
22.06.2026 15:38
Moje řeč, mám to stejně
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HAJ
22.06.2026 15:34
Tráva asi není pro Terku to pravé ořechové. Ale třeba si časem zvykne.
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Diabolique
22.06.2026 15:23
Konecne jednou vybornej titulek, co to vsechno dobre sumarizuje
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