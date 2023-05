Postup do finále k 20. narozeninám. Alcaraze dělí od nejcennější obhajoby už jen lucky loser Struff

Carlos Alcaraz loni v Madridu porazil Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče či Alexandera Zvereva, jako nejmladší v historii ATP Tour (od roku 1990) porazil tři hráče Top 5 během jednoho turnaje, stal se nejmladším šampionem a došel si pro svůj tehdy druhý titul z turnajů Masters 1000.

Letos do španělské metropole dorazil jako čerstvý šampion z Barcelony, kde poprvé v kariéře obhájil titul, a nyní může loňský scénář před domácími fanoušky zopakovat a poprvé obhájit titul i na turnaji Masters 1000.

V Madridu sice poprvé v sezoně prohrál úvodní set, ale dalších deset setů už vyhrál. V semifinále si v den 20. narozenin poradil v prvním vzájemném střetnutí se světovou dvacítkou Bornou Čoričem. Ve druhém setu sice nepotvrdil brejk na 2-1, ale hned vzápětí Chorvatovi znovu sebral servis a závěr měl již plně pod kontrolou. Po 99 minutách hry zvítězil 6-4 6-3. když nastřílel 24 winnerů a udělal 18 nevynucených chyb.

"Madrid je pro mě výjimečné místo. Mám na tyhle kurty nádherné vzpomínky, už když jsem tu hrál turnaj pro hráče do 12 let. A samozřejmě loňský ročník byl úžasný a moc pro mě znamená, že jsem se znovu dostal až do finále. Udělám maximum, abych titul obhájil a udělal radost všem Španělům," usmíval se krátce po postupu Alcaraz, jenž na domácí půdě neprohrál už 20 zápasů v řadě.

"Tenis tady v Madridu mě baví. Vždy se snažím udělat radost fanouškům i sám sobě. O tlaku vůbec nepřemýšlím, soustředím se jen na skvělou hru a dobrý výsledek. Užívám si tu každou vteřinu," dodal rodák z Murcii.

Druhý hráč světa Alcaraz, který kvůli různým zdravotním potížím přišel o začátek sezony včetně Australian Open a odhlásil se z dvou dalších původně naplánovaných turnajů, vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 28-2, z toho 18-1 na antuce.

V případě úspěšné obhajoby se ve světovém žebříčku dotáhne pouhých 5 bodů za vedoucího Novaka Djokoviče a na dalším podniku v Římě by mu pak stačilo nastoupit k jednomu zápasu, aby se vrátil na post světové jedničky.

V celkově 13. finále bude usilovat o jubilejní 10. titul a už čtvrtý z podniků Masters, na kterých ve finále ještě neprohrál. V neděli bude favoritem proti vítězi večerního semifinále Janu-Lennardu Struffovi (h2h 1-1), s nímž prohrál na předloňském French Open a loni ve Wimbledonu ho udolal až v pěti setech.

Struff ve večerním semifinále zdolal 4-6 6-3 6-4 Aslana Karaceva, oplatil mu deset dní starou porážku z kvalifikace, navázal na skalp Stefanose Tsitsipase, vyhrál pátý třísetový zápas po sobě a stal se historicky prvním lucky loserem ve finále turnaje Masters 1000.

Karacev sice ve svém prvním semifinále na podniku Masters vyhrál první set, ale postupně ho začaly limitovat bolesti levého stehna a Struff toho využil. V závěru za stavu 5-3 ve 14minutovém gamu nevyužil čtyři mečboly, ale následně při svém podání už zápas ukončil.

The first lucky loser to reach a Masters 1000 final - EVER @Struffitennis fights past Karatsev to make history in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/rElWiQOuaR — Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2023

33letý Němec hrál semifinále podesáté v kariéře a poprvé na turnaji vyšší kategorie než ATP 250. Dosud jediné finále absolvoval předloni na domácí antuce v Mnichově, kde podlehl Nikolozi Basilašvilimu. V Madridu tak zaútočí na senzační premiérový titul.

"Tohle je vážně senzační. Dosud jsem hrál jediné finále v Mnichově kvůli covidu bez diváků, teď si tu užívám úžasné publikum. V neděli tu bude skvělá atmosféra, a i když nečekám velkou podporu, bude to super," řekl Struff, který si ve světovém žebříčku zajistil posun na 28. místo, čímž o jednu pozici překoná své maximum.