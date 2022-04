Potvrzeno: Ruští a běloruští tenisté se nesmí zúčastnit Wimbledonu ani britských travnatých turnajů

"Uvědomujeme si, že to je tvrdý trest, a mrzí nás, že hráči a hráčky budou trpět kvůli krokům lídrů ruského režimu," uvedl v prohlášení předseda All England Lawn Tennis Clubu (AELTC) Ian Hewitt, který krok projednával i s britskou vládou.

O vyloučení Rusů a Bělorusů dnes nejprve informoval zpravodajský web Sportico. Posléze to potvrdili i pořadatelé, kteří původně chtěli verdikt oznámit až v polovině května.

"Vzhledem k obrovské sledovanosti turnaje nechceme, aby byl zneužit k propagaci ruského režimu. A také máme obavy o bezpečí veřejnosti, hráčů a jejich rodin, proto jsme nemohli rozhodnout jinak," uvedl Hewitt.

Zákaz znamená, že v mužské dvouhře budou chybět světová dvojka Daniil Medveděv nebo osmička Andrej Rubljov, který přitom bezprostředně po zahájení invaze vystoupil proti válce na Ukrajině.

Řada ruských hráček je i v ženské světové špičce. V žebříčku je nejvýše postavená Anastasija Pavljučenkovová, které patří patnáctá příčka. Nejvýše postavenou Běloruskou je Aryna Sabalenková na čtvrtém místě, o Wimbledon přijde i dvojnásobná grandslamová šampionka Victoria Azarenková.

Ohradil se Kreml, ATP i WTA

Kreml se proti vyloučení ruských hráčů z Wimbledonu důrazně ohradil už po zveřejnění zprávy webu Sportico. "Znovu používají sportovce jako rukojmí pro politické předsudky, politické intriky. To je nepřijatelné," rozčiloval se podle AFP mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

"Myslím, že to je špatné rozhodnutí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Ruský tenisový svaz už zkusil všechny možné kroky. Tohle rozhodnutí jde proti sportovcům," přidal šéf ruského tenisového svazu Šamil Tarpiščev.

Proti rozhodnutí pořadatelů se ohradili také představitelé ATP. "Je to nespravedlivé a může to být nebezpečný precedens do budoucna," uvedli v prohlášení na webu.

"Diskriminace na základě národnosti je také v rozporu s dohodou uzavřenou s Wimbledonem, protože jediným kritériem pro účast je postavení v žebříčku. Dalšími kroky budeme řešit po poradě s vedením a dalšími členy," uvedla organizace.

Podobně se proti postupu organizátorů ohradila i WTA. "Jsme velmi zklamaní. Jedním ze základních principů WTA je fakt, že o účasti hráček na turnajích rozhodují pouze výkony," uveda v prohlášení.

"Máme to jasně zakotvené v pravidlech i v dohodě s AELTC a britským svazem. Zákaz diskriminace navíc mají i oni sami ve vlastních regulích. Sportovci by neměli být trestáni za to, odkud jsou, nebo za činy jejich vlád. Něco takového není ospravedlnitelné," dodala.

Účast ve Wimbledonu byla naposledy zakázána po druhé světové válce tenistům z Německa a Japonska. "Je naší povinností se připojit k celosvětové iniciativě a omezit ruský vliv nejtvrdšími možnými sankcemi," uvedl AELTC na twitteru.

Zákaz ještě může být přehodnocen

Současně však organizátoři dodali, že pokud by se situace na Ukrajině do června změnila, zákaz startu ruských a běloruských tenistů v All England Clubu by mohli přehodnotit.

Tenis je jedním z mála sportů, kde nebyli ruští a běloruští sportovci plošně vyloučeni z mezinárodních soutěží. Mezinárodní federace ITF jim zakázala účast ve všech týmových soutěžích včetně Davis Cupu a Poháru Billie Jean Kingové, mohou však jako neutrální hrát na turnajích profesionálních okruhů WTA a ATP i grandslamech řízených ITF.

Britský ministr sportu Nigel Huddleston se ale v březnu nechal slyšet, že se mu nezamlouvá představa, že by ruský tenista mohl vyhrát Wimbledon. Třetí grandslam sezony se uskuteční od 27. června do 10. července.