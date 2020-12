Potvrzeno: Ženské tenisové turnaje budou mít stejné kategorie jako muži

Ženská tenisová asociace se rozhodla přejmenovat názvy svých turnajů podle šablony ATP. Od příštího roku budou tak jen čtyři kategorie namísto pěti. Odměny a body do žebříčku zůstanou stejné.

Od roku 2009 (předtím Tier I - V) byly turnaje WTA známy pod názvy Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International a na nižším okruhu WTA 125k. Od příštího roku však nastane změna, WTA se rozhodla následovat svůj mužský protějšek a rozhodla se Premier Mandatory a Premier 5 sloučit pod WTA 1000, Premiery nově ponesou název WTA 500, Internationaly se budou jmenovat WTA 250 a WTA 125k se změní na WTA 125.

"Numerický systém kategorií bude lepší hlavně pro fanoušky," řekl Micky Lawler, prezident WTA, která dnes představila nové logo. "Navíc jsme chtěli, aby to bylo jako na ATP, nikoho teď už nebude mást, že máme jiné názvy, je to jednodušší," dodal.

Během více než pětiměsíční koronavirové pauzy se volalo po spojení WTA a ATP pod jednu organizaci, k tomu by mohl pomoct i tento krok, ovšem sloučení by stále bylo velmi obtížné. Bílý sport totiž kromě obou organizací řídí také Mezinárodní tenisová federace (ITF) a rada všech čtyř grandslamů. WTA a ATP navíc stále mají rozdílná pravidla, na WTA je například povolen koučink na kurtu během zápasu a žebříčky i body do nich zůstávají rozdílné.

Sjednocení by bylo dobré hlavně pro fanoušky, kteří teď musí sledovat ženský a mužský tenis na rozdílných platformách. Právě sloučení mužského a ženského okruhu by výrazně zjednodušilo sponzorské smlouvy či příjem z televizních práv.