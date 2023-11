Praha končí den před olympiádou, Turnaj mistryň bez dějiště. Arabský double? WTA vydala kalendář 2024

Provisional WTA 2024 calendar is out!



Changes from 2023:

Dec 31-Jan 7: Brisbane 500

⬆️ Jan 29-Feb 4: Linz 500

⬆️ Feb 11-17: Doha 1000

Feb 26-Mar 3: San Diego 500

⬆️ May 19-25: Strasbourg 500

⬆️ Aug 19-24: Monterrey 500

Sep 9-15: Monastir 250