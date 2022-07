Pražské návraty Elise Mertensové: O cestách, procházkách i prohrách, díky kterým se dají poznat města

I když Belgičanka loni na turnaji nezářila, Elise vzpomíná na Prahu v dobrém a celkově se do české metropole vrací ráda: "Párkrát už jsem tu byla a samozřejmě Billie Jean King Cup mám v živé paměti. Žije tu ale i pár mých kamarádek, takže se sem vždycky ráda vracím. Vždycky večer je trochu času podívat se do města. Teď máme hotel zase blízko centra, takže je hezké se v tomhle nádherném městě třeba jen procházet."

Vzpomínky na Česko nepřináší Elise Mertensové jen radost. Před dvěma týdny prohrála společně s Číňankou Shuai Zhang finále wimbledonské čtyřhry s českým párem Siniaková, Krejčíková. "Hrajeme skoro každý týden, to si člověk na porážky zvykne. Ale já se snažím brát věci pozitivně a pořád se samozřejmě dál zlepšovat. Takže si říkám, že jsem hrála finále Wimbledonu, a to není špatný výsledek. Tak se na to dívám. Snažím se být každým dnem lepší, protože tuhle hru miluji. Tenis je moje vášeň," vysvětluje nejlepší belgická tenistka současnosti.

Elise objíždí tenisové turnaje a v průběhu sezóny mění jeden kontinent za druhým, pozitivní vztah k cestování má ale i její starší sestra. Ta je totiž dopravní pilotkou a tak obě tráví spoustu času na cestách. Která toho za rok nalétá víc? "Asi jsem to teď já. Lauren má malá dvojčata, dva a půl roku stará, takže poslední dobou zůstává doma. Ale samozřejmě, kdo hraje tenis, ten je skoro pořád na cestách. Jenže jsme skoro pořád na kurtech. Pokud vyhráváte, do města se moc nedostanete. Ale miluji Austrálii. Asi proto, že jsem z Belgie a vždycky je příjemné odletět z toho našeho počasí před sezónou v zimě někam za sluncem. A v Austrálii je opravdu krásně," vyznala se rodačka z Lovaně.

Elise Mertensová byla na Livesport Prague Open třetí nejvýše nasazenou hráčkou a měla v plánu po přechodu na betonové kurty odehrát pár zápasů. "Praha je opravdu velmi dobrý přípravný turnaj před US Open pro ty, kteří ještě chvíli chtějí zůstat v Evropě. Samozřejmě, je to i první turnaj na hardu, takže tu možná můžeme čekat i nějaké nečekané výsledky," vyprávěla.

Nakonec to byla až skoro prorocká slova. Byla to totiž právě ona, kterou doběhl překvapivý výsledek, když v prvním kole podlehla Polce Magdě Linetteové. Elise Mertensová tak může ve volných dnech obhlédnout Prahu, nebo se věnovat svému dalšímu hobby. "Mám ráda luštění křížovek, člověka to nutí trochu přemýšlet. Takže se přiznám: je to taková moje zvláštní záliba," usmívá se.