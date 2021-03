Přehled: Jak teď fungují žebříčky ATP a WTA?

ATP

- Nový systém bude zachován až do 9. srpna (včetně Masters v Torontu). Všechny výsledky z turnajů hraných od 4. března do 5. srpna 2019, které se loni neuskutečnily, tenistům zůstávají započítány. Nově však dojde na to, že po skončení turnaje v roce 2021 si tenista buď zachová jen polovinu bodů z roku 2019, nebo připíše bodový zisk z letošního ročníku (záleží, který bude lepší).

Příklad: Novak Djokovič v roce 2019 vyhrál Masters v Madridu a připsal si 1 000 bodů. Pokud by letos vypadl dříve než ve finále, pak by mu zůstala polovina (500) bodů za předloňský triumf, jelikož se jedná o stále větší porci bodů než je za semifinále (360) a dřívejší kola. Pokud by se dostal do finále, za které se uděluje 600 bodů, pak se mu bude počítat jen výsledek z této sezony => předloňských 1 000 bodů se odečte, v žebříčku by tak přišel o 400 bodů.

- To samé platí pro turnaje, které se v rámci loňské sezony uskutečnily v jiném termínu (Kitzbühel, Hamburk, Řím a French Open). Rozdíl je v tom, že se bude letošní výsledek porovnávat s tím loňským, využít body ze sezony 2019 nebude možné.

- Tradiční odečítání bodů, na které jsme zvyklí, by mělo začít od 16. srpna, kdy startuje Masters v Cincinnati. Pokud nedojde už k žádným změnám, pak se žebříček k normálu vrátí 15. srpna 2022.



WTA

- Nový systém již platí a jeho účinnost bude poprvé znatelná 5. dubna, tedy po skončení právě probíhajícího velkého turnaje v Miami.

- Turnaje, které se loni neuskutečnily, ale letos se konat budou (například Miami, Madrid a Charleston): Body budou odečteny, a to v plném rozsahu (žádná poměrná část 50% jako u ATP). To znamená, že Ashleigh Bartyová momentálně v Miami za předloňský triumf obhajuje 1 000 bodů, Karolína Plíšková za předloňské finále 650 bodů.

- Turnaje, které se loni neuskutečnily a nebudou se konat ani letos: Body zůstávají, dokud se turnaj znovu neuskuteční.

- Turnaje, které se v rámci loňské sezony odehrály v jiném termínu. Pokud se turnaj uskutečnil po více než čtyřech týdnech od svého obvyklého termínu (French Open, Řím, Istanbul, Štrasburk), pak platí následující:

• Body z roku 2019 se odečtou po 104 týdnech.

• Body z roku 2020 zůstanou zachovány, pokud se letos tenistce nepodaří na turnaji uhrát lepší výsledek nebo se jej nezúčastní. Pokud se zachovají body z loňska, pak se po 52 týdnech odečtou a nahradí je bodový zisk z letoška.



Pokud se turnaj uskutečnil do čtyř týdnů od svého normálního termínu (například Lexington a Palermo), pak platí následující:

• Body z roku 2019 se odečtou po 104 týdnech.

• Body z roku 2020 se odečtou buď po skončení letošního ročníku turnaje, nebo po 52 týdnech (záleží, který termín je bližší) a nahradí je body z roku 2021.

- Loňské turnaje, které se letos neuskuteční (například Brisbane, Auckland a Shenzhen): Body za rok 2020 se odečtou po 104 týdnech, tedy na začátku sezony 2022.

- Turnaje, které se v letošním roce odehrály již s upraveným bodovacím systémem a uskutečnily se i loni (Australian Open, Dubaj, Dauhá, Petrohrad, Lyon, Guadalajara a Monterrey): Pokud jsou zachovány lepší body z roku 2020, pak se tyto body odečtou po 104 týdnech. Až se turnaj znovu odehraje v roce 2022 nebo po 52 týdnech (záleží, který termín je bližší), pak se odečtou body z roku 2021 (pokud jsou lepší než ty z roku 2020) a nahradí je body z roku 2022.