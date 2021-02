Premiérové tituly pro Lindu Fruhvirtovou! 15letá Češka v tuniském Monastiru ovládla dvouhru i čtyřhru

Linda Fruhvirtová od začátku prosince odehrála čtyři turnaje ITF a na třech z nich se dostala do finále. V prosinci v Monastiru (ITF W15) a v lednu v Hamburku (ITF W25) na titul nedosáhla, na třetí pokus už se však patnáctileté Češce triumfovat povedlo.



Pro premiérovou trofej mezi ženami si došla na podniku ITF W15 v tuniském Monastiru, kde ve čtyřech duelech neztratila ani set. Jedna soupeřka k zápasu nenastoupila.



V prvních dvou kolech třetí nasazená Fruhvirtová nadělila svým soupeřkám kanára, nejvíce se na vítězství nadřela až v dnešním finále proti turnajové šestce Manon Arcangioliové. O jedenáct let starší Francouzku zdolala 7-6 7-5.



V úvodu zápasu Fruhvirtová neudržela vedení 2-0 a dovolila Arcangioliové otočit na 2-4. Díky dvěma brejkům česká tenistka podávala za stavu 6-5 na zisk setu, ale podání čistou hrou ztratila. Set tak získala až v tie-breaku.



Ve druhém dějství česká hráčka přišla o vedení 4-2, ale v závěru získala sedm z posledních osmi výměn a zápas po 102 minutách boje ukončila.



580. hráčka světa Fruhvirtová za triumf získá 2.352 dolarů (50 tisíc korun) a 10 bodů do světového žebříčku, v němž si polepší o zhruba 40 příček.



Už včera Fruhvirtová na severu Afriky slavila také premiérový triumf ve čtyřhře, ve které startovala společně s Ruskou Mariou Timofejevovou.



Na akcích nejnižší kategorie ITF W15 v Monastiru by Fruhvirtová měla startovat i v následujících dvou týdnech.

• ITF W15 MONASTIR •

Tunisko, tv. povrch, 15.000 dolarů

finálové výsledky (06. - 07. 02. 2021) • Dvouhra - finále • L. Fruhvirtová (3-ČR) - Arcangioliová (6-Fr.) 7-6(5) 7-5 • Čtyřhra - finále • L. Fruhvirtová/Timofejevová (4-ČR/Rus.) - Radovanovicová/Cickišviliová (Fr./Gruz.) 6-1 6-2