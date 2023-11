Premiérový nezdar na úvod Turnaje mistryň. Krejčíková se Siniakovou v Mexiku nebodovaly

TURNAJ MISTRYŇ - Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27) při svém pátém startu na Turnaji mistryň poprvé nezvládly své úvodní vystoupení. V mexickém Cancúnu předloňské šampionky prohrály navzdory velkému obratu ve druhém setu po utrápeném výkonu 3:6, 7:6 5:10 s Laurou Siegemundovou (35) a Věrou Zvonarevovou (39) a hned zkraje si zkomplikovaly cestu za obhajobou loňského finále.

Krejčíková/Siniaková –⁠ Siegemundová/Zvonarevová 3:6, 7:6, 5:10

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou letos odehrály jen osm společných turnajů a na pěti z nich nevyhrály víc jak jeden zápas. Přesto se znovu kvalifikovaly na Turnaj mistryň, neboť v úvodu sezony ovládly Australian Open, tisícovku v Indian Wells a v září pětistovku v San Diegu.

Po účasti Krejčíkové na WTA Elite Trophy v Zhuhai a náročném přesunu z Číny do Mexika do soutěže v Cancúnu vstoupily až třetí hrací den. Zahajovací duel se jim ale příliš nepovedl a s veteránkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou prohrály 3:6, 7:6, 5:10.

Getting over the line @laurasiegemund & Vera Zvonareva hold off Krejcikova/Siniakova 6-3, 6-7(6), 10-5 in their first match of the week.#WTAFinals pic.twitter.com/SLPOnlMosV — wta (@WTA) October 31, 2023

Krejčíková se Siniakovou nezahájily utkání dobře. Ve čtvrtém gamu přišly poprvé o servis, a přestože po brejku snížily na 3:4, Siegemundová se Zvonarevovou prolomily vzápětí jejich podání znovu a po 37 minutách získaly první set.

Ani ve druhé sadě to dlouho nevypadalo, že by se často chybující sedmadvacetileté Češky dostaly do tempa. Po dvou ztracených servisech prohrávaly už 2:5. duel ale nevzdaly, nedovolily soupeřkám ani jeden mečbol a srovnaly. Podobně si vedly i po ztrátě jedenáctého gamu, potřetí soupeřkám nedovolily zápas ukončit při jejich servisu a vynutily si zkrácenou hru.

V ní se už Siegemundová se Zvonarevovou k mečbolům dostaly. Za stavu 6:4 měly dvě možnosti na ukončení zápasu, Krejčíková se Siniakovou ale znovu zabojovaly, i s trochou štěstí získaly čtyři míčky po sobě a poslaly zápas do super tie-breaku.

Také v něm ale Češky nezachytily úvod a brzy prohrávaly 0:4 a 1:6. Za stavu 4:9 sice odvrátily třetí mečbol, ten další už ale turnajové šestky Siegemundová se Zvonarevovou využily.

Krejčíková se Siniakovou startují na Turnaji mistryň popáté v řadě a vůbec poprvé nezvládly svůj úvodní zápas. Ve skupině skončily pouze v roce 2019, zbylé tři účasti dotáhly až do finále a předloni dokonce triumfovaly.

Ve skupině Mahahual se české tenistky utkají ještě s párem Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová a Američankami Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou.

35letá Siegemundová s 39letou Zvonarevovou hrají první kompletní společnou sezonu. Úspěchy začaly sbírat až v druhé polovině roku, během které vyhrály tři turnaje a dostaly se do finále US Open. Na Turnaj mistryň se kvalifikovaly až jako poslední týden před jeho startem.

Finalistka dvouhry z roku 2008 Zvonarevová startuje na Turnaji mistryň po 12 letech. Čtyřhru si zahrála pouze v roce 2005 a jediný zápas po boku krajanky Jeleny Lichovcevové tehdy prohrála.

Výsledky Turnaje mistryň v Cancúnu