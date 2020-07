Přesně před 20 lety vstoupila Martina Navrátilová do tenisové Síně slávy

Nejúspěšnější tenistka všech dob Martina Navrátilová byla před 20 lety, 15. července 2000, uvedena do tenisové Síně slávy v americkém Newportu. Rodačka z Prahy, která po emigraci reprezentovala USA, vyhrála 59 grandslamových titulů: 18 v singlu (devět ve Wimbledonu, čtyři na US Open, tři v Austrálii a dva na French Open), 31 v deblu a deset ve smíšené čtyřhře. Všechny tři kategorie dokázala vyhrát jako jedna ze tří hráček historie, v open éře jako jediná.

Levoruká vyznavačka stylu servis-volej s vynikající fyzickou kondicí dosud drží řadu historických zápisů. Ve Fed Cupu prohrála jediný duel z 41, k jednomu prvenství s Československem přidala další tři v barvách USA.

Třiašedesátiletá rodačka z Prahy poprvé držela raketu ve čtyřech letech ještě jako Šubertová, s tenisem začala o pár let později pod vedením svého nevlastního otce Miroslava Navrátila, jehož příjmení přijala. V 15 letech se stala mistryní republiky, v roce 1974 vyhrála v Orlandu svůj první velký titul a krátce nato se stala profesionálkou.

Následující rok dvakrát postoupila do finále grandslamu, ale v Melbourne i v Paříži prohrála. Protože jí domácí svaz dělal problémy s uvolňováním do zahraničí, zůstala v září téhož roku v USA a požádala o politický azyl. V reakci na to jí bylo odebráno čs. občanství, o šest let později získala už jako královna světového tenisu americké (české jí bylo vráceno v roce 2008).

Premiérový grandslamový titul ve dvouhře vybojovala v roce 1978. Kariéru, během níž na ženském okruhu ukořistila rekordních 167 titulů a vydělala (jen tenisem) přes 21 milionů dolarů, bývalá světová jednička definitivně ukončila v říjnu 2006 krátce poté, co se díky triumfu v mixu na US Open stala na prahu padesátky nejstarší vítězkou grandslamu v historii.

Mezinárodní tenisová Síň slávy vznikla v roce 1954, nyní je v ní přes 250 tenistů a tenistek z více než 20 zemí světa. Včera slavil 30leté výročí uvedení do Síně slávy Jan Kodeš. Nyní je v Síni slávy již osm československých či českých tenistek a tenistů, naposledy tam byla v roce 2018 uvedena Helena Suková.