Preview French Open: Favority jsou Alcaraz, Djokovič, Medveděv a Rune. Z Čechů hrají Lehečka a Veselý

Již v neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O Pohár mušketýrů se bude bojovat od 28. května do 11. června.

Herní pole vede světová jednička a úřadující šampion madridského Masters Carlos Alcaraz. Mezi další největší favority patří dvojnásobný vítěz Novak Djokovič, šampion generálky v Římě Daniil Medveděv a finalista dvou přípravných turnajů Holger Rune.

České barvy mají v hlavní fázi letošního ročníku antukového grandslamu dvojí zastoupení, a to díky Jiřímu Lehečkovi a Jiřímu Veselému.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do Paříže nedorazili 14násobný vítěz a neúspěšnější hráč turnaje Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Pablo Carreňo, Marin Čilič, Nick Kyrgios, Andy Murray, Jenson Brooksby ani Soonwoo Kwon a omluvenku nakonec poslali i Cristian Garín, Kyle Edmund a Jérémy Chardy.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Benoit Paire, Hugo Grenier, Arthur Fils, Arthur Cazaux, Giovanni Mpetshi Perricard, Hugo Gaston, Američan Patrick Kypson a Australan Thanasi Kokkinakis.

Alcaraze mohou z postu světové jedničky sesadit Djokovič, Medveděv a Stefanos Tsitsipas.

Celková dotace turnaje činí 49,6 milionu eur (cca 1,17 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,3 milionu eur (cca 54,4 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Carlos Alcaraz naskočil kvůli zranění do aktuální sezony až v polovině února, ale i tak se řadí k nejlepším hráčům dosavadního průběhu tohoto tenisového roku. Dvacetiletý Španěl se může pochlubit famózní bilancí 30:3 a jen na jednom ze sedmi turnajů neprošel alespoň do semifinále. Na kontě má už čtyři triumfy a ještě další jednu finálovou účast.

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 30:3

Bilance na antuce: 20:2

Grandslamy: Australian Open (-)

Antukové jaro zahájil tím nejlepším možným způsobem, když obhájil trofej v Barceloně i na Masters v Madridu. Debut na římském Masters zahájil jasnou výhrou nad krajanem Albertem Ramosem, ovšem ve třetím kole překvapivě neuhrál set se skvěle hrajícím kvalifikantem Fábiánem Marozsánem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Barcelona (T), Madrid (T), Řím (3K)

Na French Open startoval třikrát a každou účastí dosáhl na lepší výsledek. Po nezdaru v kvalifikaci před třemi lety prošel do třetího kola ročníku 2021 a loni vypadl coby jeden z největších favoritů ve čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Cobolli | H2H 1:0

2K: O'Connell | H2H 1:0, NEBO Daniel | H2H 1:0

3K: (26) Shapovalov | H2H 0:0

OF: (14) Norrie | H2H 4:2

ČF: (5) Tsitsipas | H2H 4:0

SF: (3) Djokovič | H2H 1:0

F: (2) Medveděv | H2H 1:1





Novak Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony. Po generálce v Adelaide nenašel přemožitele ani na Australian Open, úvodní grandslam roku ovládl už podesáté a 22. grandslamovým vavřínem dorovnal rekordmana Rafaela Nadala. V následujících měsících se však 36letý Srb trápil, v Dubaji přišel o sérii 20 vítězství a přípravu na French Open rozhodně neměl ideální.

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Banja Luka (ČF)

Bilance: 20:4

Bilance na antuce: 5:3

Grandslamy: Australian Open (T)

V Monte Carlu i Banja Luce ztroskotal i vinou zranění lokte už na druhém protivníkovi, jmenovitě na Lorenzovi Musettimu a pozdějšímu šampionovi Dušanovi Lajovičovi. Výkonnostně si mnohem lépe vedl v oblíbeném Římě, kde prohrál třísetové čtvrtfinále s Holgerem Runem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Řím (ČF)

V areálu Rolanda Garrose se představí už podevatenácté a ve druhém týdnu chyběl pouze v letech 2005 a 2009. Už 13krát za sebou byl minimálně ve čtvrtfinále a je dvojnásobným šampionem pařížského podniku.

Kariérní bilance: 85:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Kovacevic | H2H 0:0

2K: Fucsovics | H2H 4:0, NEBO Grenier | H2H 0:0

3K: (29) Davidovich | H2H 2:1

OF: (13) Hurkacz | H2H 5:0

ČF: (7) Rubljov | H2H 3:1

SF: (1) Alcaraz | H2H 0:1

F: (2) Medveděv | H2H 9:5





Daniil Medveděv si ještě na začátku sezony procházel zhruba roční krizí, ovšem od půlky února se neuvěřitelným způsobem rozjel a ovládl Rotterdam, Dauhá, Dubaj i Masters v Miami a hrál finále na Masters v Indian Wells. Sedmadvacetiletý Rus poté přešel na svůj nejméně oblíbený povrch a překvapivě i na něm byl na své poměry velmi úspěšný.

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T)

Bilance: 39:5

Bilance na antuce: 10:2

Grandslamy: Australian Open (3K)

Antuku nenávidí, ale letos na ní zřejmě touží uspět. Po čtvrtfinále v Monte Carlu a osmifinále v Madridu senzačně ovládl Masters v Římě. Jedná se o jeho jediný dosavadní antukový triumf na nejvyšším okruhu, v italské metropoli ztratil v šesti zápasech jeden set.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Monte Carlo (ČF), Madrid (OF), Řím (T)

Úvodní čtyři návštěvy French Open zakončil hned v prvním kole. Při posledních dvou startech však uhrál čtvrtfinále a osmifinále.

Kariérní bilance: 7:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Seyboth Wild | H2H 0:0

2K: Halys | H2H 1:1, NEBO Pella | H2H 0:2

3K: (27) Nišioka | H2H 2:0

OF: (15) Čorič | H2H 3:3

ČF: (8) Sinner | H2H 6:0

SF: (4) Ruud | H2H 3:0

F: (1) Alcaraz | H2H 1:1





Holger Rune v závěru loňské sezony zářil v evropských halách a stal se členem TOP 10 žebříčku. Jeho letošní působení je však spíše zklamáním, v probíhající sezoně posbíral už 10 porážek, hrál jen třikrát finále a získal pouze jeden titul, když po odvrácených mečbolech obhájil triumf v Mnichově. Dvacetiletý Dán se ale na oblíbené antuce zvedl a zaslouženě se řadí mezi favority.

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F)

Bilance: 27:10

Bilance na antuce: 13:3

Grandslamy: Australian Open (OF)

Hned na první antukové akci v Monte Carlu byl pár gamů od dalšího triumfu na Masters. Následně obhájil titul v Mnichově, nicméně v Madridu se loučil už ve třetím kole. O další trofej bojoval v Římě, kde prohrál finále s Daniilem Medveděvem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Monte Carlo (F), Mnichov (T), Madrid (3K), Řím (F)

Debut na dospělém French Open si bývalý juniorský šampion odbyl loni a skončil až ve čtvrtfinále na raketě Caspera Ruuda.

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Eubanks | H2H 0:0

2K: Monfils | H2H 0:0, NEBO Báez | H2H 1:2

3K: (31) Kecmanovič | H2H 0:0

OF: (9) Fritz | H2H 0:1

ČF: (4) Ruud | H2H 1:4

SF: (2) Medveděv | H2H 1:1

F: (1) Alcaraz | H2H 1:0



Češi v akci



Jiří Lehečka byl na začátku roku v životní formě. Na Australian Open slavil svá první vítězství v hlavní fázi majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. O měsíc později v Dauhá byl pětkrát jediný míček od první finálové účasti na turnajích ATP. Po nevyužitých mečbolech proti Andymu Murraymu ale přišel propad formy.

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 20:13

Bilance na antuce: 4:5

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Po zmíněném nezdaru v semifinále v Dauhá vyhrál jen sedm ze 16 duelů a do areálu Rolanda Garrose přijel se sérií čtyř porážek a po zranění pravé nohy. Po prvním osmifinále na Masters a čtvrtfinále v Banja Luce nestačil na Alexandera Ševčenka, Fábiána Marozsána ani Aleksandra Bajnina (skreč).

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Madrid (2K), Řím (2K), Turín challenger (Q)

Na pařížské antuce si poprvé zahrál loni a vypadl v prvním kole s Davidem Goffinem.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Pokud by Lehečka dokázal v prvním kole zvládnout premiérový souboj s nasazeným Janem-Lennardem Struffem, pak se mu otevírá zajímavá šance na postup do druhého týdne. Dále by totiž mohl narazit na Marcose Girona a Tommyho Paula a v osmifinále si zahrát s loňským finalistou Casperem Ruudem.





Jiří Veselý musel loňskou sezonu ukončit už po US Open a na kurtech se po doléčení stehenního svalu znovu objevil až letos na konci dubna. Devětadvacetiletý Čech byl v žebříčku nejvýše na 35. místě, ovšem momentálně figuruje až na 452. pozici a pro start na French Open musel využít chráněného žebříčku.

Nejlepší výsledky: první turnaj na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 2:2

Bilance na antuce: 2:2

Grandslamy: Australian Open (-)

V aktuálním roce má za sebou jen čtyři zápasy, všechny absolvoval na antukových dvorcích. Po nadějném čtvrtfinále na challengeru v Ostravě vypadl na challengeru v Praze hned v prvním kole po porážce s Pablem Llamasem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Ostrava challenger (ČF), Praha 4 challenger (1K)

Na French Open startoval už 10krát a v Paříži se mu nikdy nedařilo. Přes první kolo se dostal jen ve čtyřech případech a jeho maximem je účast ve třetím kole z roku 2017.

Kariérní bilance: 5:10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veselý má velmi těžký los hned do prvního kola, utká se v něm se světovou pětkou a předloňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem.



Tipujeme

Carlos Alcaraz sice klopýtl na poslední akci v Římě, ovšem i tak je největším favoritem letošního ročníku French Open. Aktuální lídr žebříčku uhrál na šesti ze sedmi letošních turnajů minimálně semifinále a v Paříži by neměl chybět ve čtvrtfinále. Jeho cesta začne proti kvalifikantovi Flaviovi Cobollimu a měla by pokračovat přes Christophera O'Connella, či Tara Daniela, do třetího kola má nasazeného a trápícího se Denise Shapovalova a do osmifinále Lorenza Musettiho, nebo Camerona Norrieho.

Zajímavé zápasy 1. kola: Paire - Norrie

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Alcaraz - Shapovalov (3K), Alcaraz - Musetti/Norrie (OF)

1. čtvrtfinalista: Carlos Alcaraz



Stefanos Tsitsipas už skoro rok čeká na další titul, ale stále je stabilním účastníkem závěrečných kol a pokusí se v Paříži navázat na finále lednového Australian Open a předloňskou finálovou účast. Do osmifinále by měl projít bez větších problémů, po Jiřím Veselém by si měl poradit i s Robertem Carballésem, nebo kvalifikantem Emiliem Navou a výraznější překážkou by neměl být Bernabé Zapata ani trápící se Diego Schwartzman. O čtvrtfinále by si mohl zahrát s Félixem Augerem-Aliassimem, nebo Sebastianem Kordou. První jmenovaný se letos trápí a druhý se vrací po zdravotní pauze.

Zajímavé zápasy 1. kola: Auger-Aliassime - Fognini, Veselý - Tsitsipas

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Korda (3K), Auger-Aliassime/Korda - Tsitsipas (OF)

2. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Novak Djokovič má na papíře celkem snadnou cestu mezi nejlepší osmičku, ovšem jeho příprava byla daleko od slova ideální. Dvojnásobný šampion začne proti Aleksandarovi Kovacevicovi a pak by nastoupil do souboje s Mártonem Fucsovicsem, nebo Hugem Grenierem. Do třetího kola se nabízí nevyzpytatelný a nebezpečný Alejandro Davidovich, nebo talentovaný teenager Arthur Fils. V osmifinále by nejspíše potkal trápícího se Roberta Bautistu, nebo letos zrovna ne přesvědčivého Huberta Hurkacze.

Zajímavé zápasy 1. kola: Fils - Davidovich

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Fils/Davidovich (3K), Djokovič - Bautista/Hurkacz (OF)

3. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



V poslední čtvrtině horní poloviny pavouka by mělo v osmifinále dojít na ruské derby mezi Karenem Chačanovem a Andrejem Rubljovem. Chačanovovi, kterému se na posledních dvou grandslamech dařilo náramně, stojí v cestě Constant Lestienne, pak Patrick Kypson, či kvalifikant Radu Albot a nakonec někdo z kvarteta Stan Wawrinka, Albert Ramos, Thanasi Kokkinakis a Daniel Evans. Rubljov by se utkal s Laslem Djerem, Arthurem Cazauxem/Corentinem Moutetem a Benem Sheltonem/Lorenzem Sonegem/Adrianem Mannarinem/Ugem Humbertem. Poslední vzájemný souboj vyhrál Chačanov, ale forma Rubljova je stabilnější a v Madridu byly naprosto odlišné podmínky.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Chačanov - Rubljov (OF)

4. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Situace vypadá celkem jednoznačně i v následující sekci, kde jsou největšími favority na osmifinále Holger Rune a Taylor Fritz. Jeden z největších adeptů na titul Rune zahájí své působení proti Christopherovi Eubanksovi a zaváhat by neměl ani proti Gaëlovi Monfilsovi, či Sebastiánovi Báezovi a ve třetím kole případně s nasazeným Miomirem Kecmanovičem. Fritz by měl zvládnout derby s Michaelem Mmohem, následně porazit vítěze domácího derby mezi Richardem Gasquetem a Arthurem Rinderknechem a nepřekonatelné nemusí být ani třetí kolo, v němž nejspíše bude čekat nebezpečný Francisco Cerúndolo. V osmifinále by měl výhodu povrchu Rune.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rune - Fritz (OF)

5. čtvrtfinalista: Holger Rune



Casper Ruud obhajuje v areálu Rolanda Garrose finálovou účast a minimálně mezi nejlepší osmičku by projít měl, ačkoli problémy mít může, obzvláště v letošní nepřesvědčivé formě. V Paříži začne proti kvalifikantovi Eliasovi Ymerovi, pak by potkal Alexandera Bublika, proti němuž na jedné z generálek potřeboval tie-break rozhodujícího setu, nebo dalšího kvalifikanta Giulia Zeppieriho a ve třetím kole nejspíše Botice van de Zandschulpa, či Dušana Lajoviče. Zajímavé by mohlo být osmifinále, do kterého se nabízí bývalý juniorský šampion Tommy Paul, poslední přemožitel Nicolás Jarry, Jiří Lehečka a Jan-Lennard Struff.

Zajímavé zápasy 1. kola: Lehečka - Struff

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Jarry/Lehečka/Struff - Ruud (OF)

6. čtvrtfinalista: Casper Ruud



Jannik Sinner postoupil při všech třech předchozích startech na French Open do druhého týdne a na letošní los si rozhodně nemůže stěžovat, protože má ve své části pavouka tři nasazené, kteří nemají nejlepší formu. Pokud nebude italský talent zdravotně limitován, měl by si poradit s Alexandrem Müllerem, Danielem Altmaierem/Marcem-Andreou Hüslerem i případně s Grigorem Dimitrovem ve třetím kole. V osmifinále by mohl narazit na Alexandera Zvereva, který stále hledá svou top formu, nebo Francese Tiafoea, u nějž je v poslední době propad formy rovněž evidentní.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Zverev - Tiafoe (3K), Sinner - Zverev/Tiafoe (OF)

7. čtvrtfinalista: Jannik Sinner



Daniil Medveděv se zřejmě rozhodl, že letos prostě bude úspěšný i na svém nejméně oblíbeném povrchu a bude pokračovat ve skvělých výsledcích z betonových akcí. Formu před French Open postupně vygradoval a v Římě bral svůj premiérový antukový titul na nejvyšším okruhu. Pokud si udrží motivaci, bude těžké jeho skálopevnou obranu prolomit i v Paříži. Na úvod se utká s kvalifikantem Thiagem Seybothem Wildem, poté s Quentinem Halysem/Guidem Pellou a případně s nasazeným Jošihitem Nišiokou. V osmifinále by mohl změřit síly s Bornou Čoričem, Dominicem Thiemem nebo Alexem de Minaurem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čorič - Thiem (2K), Čorič/Thiem - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



1. čtvrtfinále: Alcaraz porazí Tsitsipase | H2H 4:0

2. čtvrtfinále: Djokovič porazí Rubljova | H2H 3:1

3. čtvrtfinále: Rune porazí Ruuda | H2H 1:4

4. čtvrtfinále: Medveděv porazí Sinnera | H2H 6:0

1. semifinále: Alcaraz porazí Djokoviče | H2H 1:0

2. semifinále: Rune porazí Medveděva | H2H 1:1

Finále: Alcaraz porazí Runeho | H2H 0:1