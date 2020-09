Preview: French Open muži

Již zítra startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, který byl kvůli pandemii koronaviru odložen o čtyři měsíce. O Pohár mušketýrů se bude bojovat od 27. září do 11. října.

Herní pole vede vítěz ročníku 2016 a světová jednička Novak Djokovič, který letos ještě neokusil standardní porážku. Největším favoritem bude 12násobný šampion, vítěz posledních tří ročníků a antukový král Rafael Nadal, jenž zaútočí na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí. Mezi další největší favority se dle sázkových kanceláří řadí dvojnásobný finalista a čerstvý vítěz US Open Dominic Thiem a Stefanos Tsitsipas.

České barvy v hlavní soutěži budou hájit Jiří Veselý a 19letý kvalifikant Tomáš Macháč, který hraje svůj první grandslam mezi dospělými.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do Paříže nedorazili domácí naděje Jo-Wilfried Tsonga s Lucasem Pouillem, Milos Raonic, Kyle Edmund ani Fernando Verdasco.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Quentin Halys, Harold Mayot, Arthur Rinderknech, Antoine Hoang, Hugo Gaston, Maxime Janvier a Elliot Benchetrit a finalista ročníku 2016 Andy Murray.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního French Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 38 milionů eur (cca 1,02 miliardy korun). Vítěz získá šek v hodnotě 1,6 milionu eur (cca 43 milionů korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.

Celkově již 124. ročník antukového grandslamu bude mít oproti těm předchozím některé změny. Kvůli pandemii koronaviru má jiný termín a bude se hrát téměř bez diváků a za velmi přísných hygienických pravidel. Centrální dvorec je nově vybaven zatahovací střechou, takže budeme poprvé svědky i tzv. Night Sessions.



Největší favorité



Třiatřicetiletý Novak Djokovič je letos stále neporažený, pokud nebudeme počítat šokující diskvalifikaci v osmifinále nedávného US Open. Vedoucí muž žebříčku ATP pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poosmé vyhrál Australian Open a získal 17. grandslamovou trofej, ovládl i menší podnik v Dubaji a ze Cincinnati do New Yorku přesunuté Masters.

Nejlepší výsledky: Řím, New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítěz)

Bilance: 31-1

Bilance na antuce: 5-0

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Djokovič se po zklamání na US Open, kde byl v osmifinále diskvalifikován, na kurty vrátil na Masters v Římě. Ve Foru Italicu, přestože mnohdy nehrál svůj nejlepší tenis, popáté slavil triumf a celkově získal rekordní 36. titul z Masters, kterým stanovil nový rekord. Pokud nebudeme počítat diskvalifikaci, pak zůstává letos neporažený (bilance 31-0).

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Řím (vítěz)

French Open je pro Djokoviče suverénně nejhorším grandslamem. Titul na pařížské antuce slavil jen jednou, v roce 2016 zkompletoval kariérní grandslam. Letos ho čeká 16. účast a jen dvakrát nedokázal dojít do druhého týdne (2005, 2009), od roku 2010 vždy postoupil minimálně do čtvrtfinále. Loni v semifinále prohrál pětisetovou bitvu s Dominicem Thiemem.

Kariérní bilance: 68-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2016)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: M. Ymer | H2H 0-0

2K: Dellien | H2H 0-0, NEBO Berankis | H2H 2-0

3K: (29) Hurkacz | H2H 2-0

OF: (15) Chačanov | H2H 3-1

ČF: (7) Berrettini | H2H 1-0

SF: (4) Medveděv | H2H 4-2

F: (2) Nadal | H2H 29-26





Rafael Nadal nemůže letošní sezonu hodnotit nijak pozitivně. V ATP Cupu zaznamenal dvě porážky a nepomohl Španělsku, které bylo největším favoritem, k triumfu. Vzápětí na Australian Open vypadl již ve čtvrtfinále. Jediný letošní úspěch si 34letý rodák z Manacoru připsal těsně před pauzou, když bez ztráty setu ovládl menší podnik v Acapulku.

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 15-4

Bilance na antuce: 2-1

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji bude startovat pošestnácté a pouze třikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola). V loňském finále si antukový král poradil s Dominicem Thiemem a slavil rekordní 12. titul z pařížské antuky.

Kariérní bilance: 93-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Možná cesta turnajem

1K: Gerasimov | H2H 0-0

2K: Diez | H2H 0-0, NEBO McDonald | H2H 0-0

3K: (32) Evans | H2H 2-0

OF: (14) Fognini | H2H 12-4

ČF: (6) A. Zverev | H2H 5-1

SF: (3) Thiem | H2H 9-5

F: (1) Djokovič | H2H 26-29





Dominic Thiem letos hraje výborně na grandslamech, ale na turnajích ATP se mu naopak vůbec nedaří. Zatímco na Australian Open si 27letý Rakušan zahrál své třetí grandslamové finále, v němž prohrál s Novakem Djokovičem, a na US Open se po vítězství nad Alexanderem Zverevem konečně dočkal premiérového grandslamového titulu, v ATP Cupu vyhrál jediný ze tří zápasů, na antuce v Rio de Janeiru skončil již ve čtvrtfinále, a na generálce na US Open dokonce hned po prvním zápase.

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 16-5

Bilance na antuce: 2-1

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz)

Thiem se na US Open počtvrté v kariéře dostal do finále grandslamů a po pětisetové bitvě s Alexanderem Zverevem se konečně dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Po něm se rozhodl odpočívat, do Paříže tak dorazil bez jediného ostrého zápasu na oranžové drti.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: žádná

Thiema čeká jeho sedmé French Open. Zatímco při úvodních dvou startech vypadl již ve druhém kole, v posledních čtyřech letech uhrál minimálně semifinále. Jeho maximem je finále z posledních dvou let, v obou případech v něm nestačil na Rafaela Nadala.

Kariérní bilance: 24-6

Nejlepší výsledek: finále (2018 - 2019)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Čilič | H2H 3-0

2K: Opelka | H2H 1-0, NEBO Sock | H2H 3-1

3K: (28) Ruud | H2H 0-0

OF: (16) Wawrinka | H2H 1-3

ČF: (8) Monfils | H2H 6-0

SF: (2) Nadal | H2H 5-9

F: (1) Djokovič | H2H 4-7





Stefanos Tsitsipas se akorát před pauzou dostal do své top formy, když bez ztráty setu ovládl halový podnik v Marseille a v Dubaji až ve finále prohrál s Novakem Djokovičem.

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Dubaj (finále); New York (semifinále); Hamburk (zatím semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (zatím semifinále)

Bilance: 21-8

Bilance na antuce: 3-1

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Po restartu sezony se 22letý Řek vrátil semifinálovou účastí na přesunutém Masters v New Yorku, ovšem poslední dva turnaje pro něj byly obrovským zklamáním. Na US Open ve třetím kole proti Bornovi Čoričovi neudržel jasné vedení a nevyužil šest mečbolů a na římském Masters se loučil hned po úvodním zápase. Podstatně lépe si tento týden vede v Hamburku, kde ho dnes čeká semifinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Hamburk (zatím semifinále)

Tsitsipas bude hrát své čtvrté French Open a každým rokem se zlepšuje. Při své premiéře v roce 2017 vypadl v prvním kole, o rok později v kole druhém a loni v osmifinále po porážce se Stanem Wawrinkou.

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Munar | H2H 0-0

2K: Laaksonen | H2H 0-0, NEBO P. Cuevas | H2H 3-0

3K: (26) Krajinovič | H2H 2-0

OF: (9) Shapovalov | H2H 1-3

ČF: (4) Medveděv | H2H 1-5

SF: (1) Djokovič | H2H 2-3

F: (2) Nadal | H2H 1-5



Češi v akci



Jiří Veselý letos startoval na celkem deseti turnajích a stále hledá svou nejlepší formu, díky níž byl kdysi v žebříčku na 35. místě. Přesto se 27letý rodák z Příbrami v únoru v indickém Puné po několika vydřených vítězstvích dočkal svého druhého triumfu na turnajích ATP, prvního od ledna 2015.

Nejlepší výsledky: Puné (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (2. kolo)

Bilance: 17-9

Bilance na antuce: 4-3

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (1. kolo)

Veselý sice v únoru ovládl podnik ATP v Puné, ale od té doby se mu nedaří a po pauze tomu není jinak. Na US Open skončil v prvním kole, na dvou domácích antukových challengerech vyhrál jediný zápas a na poslední generálce v Hamburku se loučil ve druhém kole.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Prostějov challenger (2. kolo), Hamburk (2. kolo)

Veselého maximem na French Open je třetí kolo z roku 2017. Na pařížské antuce si zahraje poosmé, čtyřikrát skončil v prvním kole, naposledy loni po porážce s Leonardem Mayerem.

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veselý má velkou šanci po třech letech projít přes první kolo French Open, jelikož se v úvodním zápase utká s kvalifikantem Liamem Broadym. Na vyrovnání svého pařížského maxima by mohl útočit proti nasazené patnáctce Karenovi Chačanovovi.





Tomáš Macháč v posledních letech potvrzuje, že je do budoucna obrovským příslibem pro český tenis. Devatenáctiletý Čech v posledních dvou letech čtyřikrát triumfoval na okruhu ITF a letos v únoru v Koblenzu vyhrál svůj první challenger.

Nejlepší výsledky: Koblenz challenger (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: French Open (1. kolo)

Bilance: 14-6

Bilance na antuce: 7-3

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (nehrál)

Macháč po sérii odhlášek dostal šanci si na letošním French Open poprvé v kariéře zahrát grandslam mezi dospělými a ukázal se v daleko lepší formě než na domácích akcích po pauze. Český mladík dokonce kvalifikačním sítem prošel bez ztráty jediného setu, postupně vyřadil Juliana Lenze, nasazeného Go Soedu a Frederica Ferreiru Silvu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Praha challenger (osmifinále), Praha challenger (2. kolo), Ostrava challenger (1. kolo), ITF M25 Praha (2. kolo)

Macháč hraje svůj premiérový grandslam.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Macháč v prvním kole vyzve nasazeného Američana Taylora Fritze, v dalším kole by si zahrál s Jordanem Thompsonem, či Radu Albotem a v souboji o osmifinále by mohl potkat hráče elitní desítky Gaëla Monfilse.



Tipujeme

Novak Djokovič, který letos stále neokusil standardní porážku, by neměl ve čtvrtfinále chybět. Jeden z největších favoritů a vítěz ročníku 2016 začne proti Mikaelovi Ymerovi, pak ho čeká Hugo Dellien, nebo Ričardas Berankis a ve třetím kole nejspíše Hubert Hurkacz. Do osmifinále mají největší šanci postoupit na antuce velmi dobře hrající Christian Garín, nebo Karen Chačanov, který teď ale nemá dobrou formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Chačanov (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Matteo Berrettini má velkou šanci se na French Open poprvé podívat do druhého týdne. Nejlepší Ital v žebříčku v úvodním kole nastoupí proti Vaskovi Pospisilovi, poté by ho měl vyzvat Lloyd Harris, nebo Alexej Popyrin a ve třetím kole nasazený Jan-Lennard Struff. Největší hrozba by měla přijít v osmifinále proti Robertovi Bautistovi, nebo Pablovi Carreñovi. S Bautistou má ovšem včetně exhibicí bilanci 6-1 a s Carreñem by si měl rovněž poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Bautista - Gasquet

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bautista - Carreño (3K), Bautista - Berrettini (OF)

2. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Za normálních okolností by byl na postup do čtvrtfinále favorizován Daniil Medveděv, jenže ruské jedničce se antuková generálka vůbec nepovedla a při předchozích třech startech na French Open ani jednou nepřešel přes první kolo. Proto dostává velkou šanci jeho krajan Andrej Rubljov, s nímž všechny čtyři předchozí souboje vyhrál. Rubljov se teď prezentuje velmi dobrou formou a měl by vyřadit Sama Querreyho, Harolda Mayota, nebo Alejandra Davidoviche Fokinu i Dušana Lajoviče a v případném osmifinále konečně oslavit skalp svého úspěšnějšího krajana Medveděva.

Zajímavé zápasy 1. kola: Medveděv - Fucsovics

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Medveděv - Rubljov (OF)

3. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Stefanos Tsitsipas je jedním z největších favoritů, ale los teda rozhodně jednoduchý nemá. Úvodními dvěma koly (Jaume Munar a lepší z dvojice Henri Laaksonen - Pablo Cuevas) by měl projít bez větších potíží, ovšem ve třetím kole může narazit na nebezpečného Filipa Krajinoviče a v osmifinále na Denise Shapovalova, nebo Grigora Dimitrova. Jako největší hrozba se jeví Shapovalov, jenž se na římském Masters dostal do semifinále a nad Tsitsipasem ve vzájemné bilanci vede 3-1. Tsitsipas si ovšem bude chtít spravit chuť po zklamání na US Open a měl by do čtvrtfinále dojít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Dimitrov (3K), Krajinovič - Tsitsipas (3K), Shapovalov - Tsitsipas (OF), Dimitrov - Tsitsipas (OF)

4. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Diego Schwartzman už jednou ve čtvrtfinále French Open byl a může si to letos zopakovat. Finalista římského Masters by si měl poradit s Miomirem Kecmanovičem a následně s Corentinem Moutetem, nebo kvalifikantem Lorenzem Giustinem. Do třetího kola dostal nasazeného Bornu Čoriče, který se ale na antuce v dobré formě nepředvedl, a do osmifinále Taylora Fritze, či Gaëla Monfilse, jenž je absolutně z formy. Schwartzman má teoreticky dveře mezi nejlepší osmičku otevřené.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Monfils - Schwartzman (OF)

5. čtvrtfinalista: Diego Schwartzman



Dominic Thiem se představí poprvé od US Open, kde vybojoval svůj premiérový grandslamový vavřín. A los mu příliš nepřál, v prvním kole v souboji grandslamových šampionů narazí na Marina Čiliče, poté na servismana Reillyho Opelku, či kvalifikanta Jacka Socka. Ve třetím kole si musí dávat pozor na rozjetého Caspera Ruuda a v osmifinále by mohl čelit Stanovi Wawrinkovi, Andymu Murraymu, nebo Felixovi Augerovi-Aliassimemu. Thiem bude proti všem zmíněným favoritem, ale cestu do čtvrtfinále tedy na to, že je nasazenou trojkou, jednoduchou nemá.

Zajímavé zápasy 1. kola: Wawrinka - A. Murray, Čilič - Thiem

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Thiem (3K), Wawrinka - Thiem (OF), A. Murray - Thiem (OF)

6. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Alexander Zverev bude hrát svůj první turnaj po finálové účasti na US Open a patří k širšímu okruhu největších favoritů. Šestý nasazený by si měl poradit s Dennisem Novakem i Pierrem-Huguesem Herbertem, nebo kvalifikantem Michaelem Mmohem a ve třetím kole s nasazeným Alexem de Minaurem. Do osmifinále se nabízí nevyzpytatelný Benoit Paire, který ale teď nemá formu, nebo David Goffin, jemuž se generálka v Římě vůbec nepovedla.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sinner - Goffin

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: A. Zverev - Goffin (OF)

7. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Pokud by Rafael Nadal chyběl ve čtvrtfinále, tak by to bylo obrovské překvapení. Dvanáctinásobný šampion a vítěz posledních tří ročníků sice na generálce v Římě skončil již ve čtvrtfinále, nicméně i tak je na pařížské antuce znovu největším favoritem. Svůj útok na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí zahájí proti Egorovi Gerasimovovi, ve druhém kole se střetne s Mackenziem McDonaldem, či kvalifikantem Stevenem Diezem, o kolo později s Keiem Nišikorim, nebo Danielem Evansem a v osmifinále pravděpodobně s Fabiem Fogninim, či Johnem Isnerem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Evans - Nišikori

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nišikori - Nadal (3K), Fognini - Nadal (OF)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Berrettiniho | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Rubljova | H2H 0-2

3. čtvrtfinále: Thiem porazí Schwartzmana | H2H 6-2

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Zvereva | H2H 5-1

1. semifinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 3-2

2. semifinále: Nadal porazí Thiema | H2H 9-5

Finále: Nadal porazí Djokoviče | H2H 26-29