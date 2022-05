Preview: French Open muži

Již v neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O Pohár mušketýrů se bude bojovat od 22. května do 5. června.

Herní pole vede dvojnásobný šampion, lídr žebříčku ATP a obhájce titulu Novak Djokovič. Dalšími největšími favority jsou Carlos Alcaraz, 13násobný vítěz Rafael Nadal a loňský finalista Stefanos Tsitsipas.

České barvy mají v rámci letošního ročníku trojí zastoupení, a to díky Jiřímu Veselému, Jiřímu Lehečkovi a kvalifikantovi Zdeňkovi Kolářovi.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do Paříže nedorazili Matteo Berrettini, Roberto Bautista, Gaël Monfils, Roger Federer, Kei Nišikori, Jan-Lennard Struff, Dominik Köpfer, Nick Kyrgios, Andy Murray, Jérémy Chardy ani Guido Pella.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Corentin Moutet, Grégoire Barrére, Manuel Guinard, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon a Lucas Pouille, Američan Michael Mmoh a Australan Christopher O'Connell.

Reálnou šanci sesadit z tenisového trůnu posledního vítěze Djokoviče mají pouze loňský čtvrtfinalista Daniil Medveděv a semifinalista Alexander Zverev.

Celková dotace turnaje činí 43,6 milionu eur (cca 1,08 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,2 milionu eur (cca 54,34 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Novak Djokovič měl loni na dosah Golden Slam i kalendářní Grand Slam, ale na olympiádě prohrál v semifinále a na US Open ve finále. Letošní sezona je pro brzy 35letého Srba zatím hlavně psychicky velmi náročná. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého.

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 12-4

Bilance na antuce: 10-3

Grandslamy: Australian Open (-)

V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Antukový grandslam poprvé ovládl až v roce 2016, v pořadí druhý triumf slavil loni. Za sebou má 17 startů a jen dvakrát neprošel do druhého týdne, naposledy v roce 2009.

Kariérní bilance: 81-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Nišioka | H2H 2-0

2K: Molčan | H2H 1-0, NEBO Coría | H2H 1-0

3K: (31) Brooksby | H2H 1-0

OF: (15) Schwartzman | H2H 6-0

ČF: (5) Nadal | H2H 30-28

SF: (3) Zverev | H2H 7-4

F: (2) Medveděv | H2H 6-4





Carlos Alcaraz už je pár let považován za obrovský talent a letos svůj potenciál naplno ukazuje. Devatenáctiletý Španěl má v aktuální sezoně fenomenální bilanci 28 výher a pouhých tří porážek (dvě z nich mu uštědřili hráči Top 10) a čtyři trofeje. Loni touto dobou ještě ani nebyl v elitní stovce žebříčku, nyní je členem nejvyššího patra.

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 28-3

Bilance na antuce: 15-1

Grandslamy: Australian Open (3K)

Tři ze čtyř vavřínů vybojoval na nejpomalejším povrchu, v únoru se radoval v Rio de Janeiru a přemožitele nenašel ani v Barceloně a na Masters v Madridu. V domácí metropoli jako první v historii na jednom antukovém turnaji porazil Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Poté si dal kratší pauzu a do akce se vrací až v Paříži.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Madrid (T)

Debut v hlavní soutěži French Open si odbyl loni, z kvalifikace se dostal až mezi nejlepší dvaatřicítku.

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Lóndero | H2H 0-0

2K: Ramos | H2H 2-0, NEBO Kokkinakis | H2H 0-0

3K: (27) Korda | H2H 1-1

OF: (10) Norrie | H2H 3-0

ČF: (3) Zverev | H2H 1-2

SF: (1) Djokovič | H2H 1-0

F: (2) Medveděv | H2H 0-1





Rafael Nadal loňskou sezonu uzavřel už v srpnu a letos se vrátil v plné parádě. Pětatřicetiletý Španěl zvládl úvodních 20 zápasů, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamovou trofej a ovládl také generálku v Melbourne a Acapulko. Jeho vítězná série se zastavila až ve finále Masters v Indian Wells.

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 23-3

Bilance na antuce: 3-2

Grandslamy: Australian Open (T)

V Kalifornii si během turnaje přivodil zranění žebra a do své nejoblíbenější části sezony naskočil až na domácím Masters v Madridu, kde ve čtvrtfinále prohrál s krajanem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě se mu znovu ozvalo chronické zranění levého chodidla, v osmifinále podlehl Denisovi Shapovalovovi. Jeho zdravotní stav je tak velkým otazníkem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (ČF), Řím (OF)

Se 13 triumfy je jasně nejúspěšnějším hráčem tohoto grandslamu, poslední si připsal předloni. V Paříži absolvoval už 17 startů a jen v roce 2016 (odstoupení) se nedostal do druhého týdne. V areálu Rolanda Garrose má neuvěřitelnou bilanci 105-3.

Kariérní bilance: 105-3

Nejlepší výsledek: triumf (2005-08, 2010-14, 2017-20)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Thompson | H2H 1-0

2K: Wawrinka | H2H 19-3, NEBO Moutet | H2H 0-0

3K: (26) van de Zandschulp | H2H 0-0

OF: (9) Auger-Aliassime | H2H 1-0

ČF: (1) Djokovič | H2H 28-30

SF: (3) Zverev | H2H 6-3

F: (2) Medveděv | H2H 5-1





Stefanos Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do tenisového kolotoče. Třiadvacetiletý Řek, přestože nehrál v nejlepší formě a možná ani nebyl ve stoprocentní fyzické kondici, na většině akcí postoupil do závěrečných kol. Tím jen potvrdil, že prostě do užší špičky právoplatně patří.

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T); Řím (F); Madrid (SF)

Bilance: 31-10

Bilance na antuce: 14-3

Grandslamy: Australian Open (SF)

Letos má na kontě nejvíce výher (31) a do Paříže dorazil s antukovou bilancí 14-3. Ta zahrnuje úspěšnou obhajobu v Monte Carlu, čtvrtfinále v Barceloně, semifinále na Masters v Madridu a finále na podniku stejné kategorie v Římě. Na nejpomalejším povrchu letos prohrál jen s těmi nejlepšími (postupně Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a Novak Djokovič).

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (SF), Řím (F)

Při úvodních dvou startech nepřešel přes úvodní kola, nicméně poslední tři přetavil v účast ve druhém týdnu. Loni až ve finále podlehl Novakovi Djokovičovi, ačkoli vedl 2-0 na sety.

Kariérní bilance: 15-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Musetti | H2H 2-0

2K: Kolář | H2H 0-0, NEBO Pouille | H2H 3-0

3K: (29) Evans | H2H 3-0

OF: (14) Shapovalov | H2H 1-3

ČF: (8) Ruud | H2H 2-1

SF: (2) Medveděv | H2H 2-7

F: (1) Djokovič | H2H 2-7



Češi v akci



Jiří Veselý sice letos zazářil v Dubaji, když si vyšlápl na Marina Čiliče, Roberta Bautistu, světovou jedničku Novaka Djokoviče a Denise Shapovalova a postoupil do svého největšího finále v kariéře, nicméně jinak se i kvůli zdravotním problémům stále trápí. Osmadvacetiletý Čech má i přes senzační dubajské tažení jen mírně pozitivní bilanci 14-12.

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru na hlavní tour

Bilance: 14-12

Bilance na antuce: 3-5

Grandslamy: Australian Open (1K)

Během antukového jara se mu vůbec nedaří, na challengeru v Itálii ztroskotal na prvním soupeři a po semifinále v Marbelle vzdal Malekovi Džazírímu a neuhrál set s Hugem Dellienem ani Davidem Goffinem. Do Paříže tak přijel se sérií čtyř nezdarů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Madrid (Q)

Na French Open se představí podesáté, jeho maximem je třetí kolo z roku 2017. Celkem pětkrát ztroskotal hned v úvodním kole.

Kariérní bilance: 5-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Do turnaje vstoupí proti Stevovi Johnsonovi, se kterým jediný předchozí duel vyhrál. Pak ho mohou čekat nasazení Pablo Carreño, Marin Čilič a Daniil Medveděv.





Jiří Lehečka letos udělal značný pokrok a hlavně díky senzačnímu tažení z kvalifikace až do semifinále v rotterdamské hale, kde debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP, se dostal do elitní stovky žebříčku. Dvacetiletý Čech, který na lednovém Australian Open poprvé účinkoval v hlavní fázi grandslamů a postoupil do druhého kola, má letos solidní bilanci 23-14 a v pořadí mu patří 77. místo.

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (2K)

Bilance: 23-14

Bilance na antuce: 13-7

Grandslamy: Australian Open (2K)

Několik solidních výkonů předvedl i na antuce. V Monte Carlu při své premiéře na Masters prošel kvalifikací, ve druhém kole v Bělehradu měl na dosah skalp hráče Top 10 a pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a na začátku května sahal na challengeru v Rakousku po prvním letošním titulu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Mauthausen challenger (F)

Na French Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

V prvním kole se střetne s Davidem Goffinem, na kterého nestačil nedávno na Masters v Monte Carlu. Pokud zkušenému Belgičanovi porážku oplatí, pak si může zahrát s Francesem Tiafoem, Hubertem Hurkaczem a v osmifinále s Casperem Ruudem.





Zdeněk Kolář neprožívá nejpovedenější sezonu, jeho letošním maximem jsou pouhá dvě semifinále na challengerech. Pětadvacetiletý Čech přesto dosáhl na metu, o kterou usiloval několik let, a sice účast v hlavní soutěži grandslamů.

Nejlepší výsledky: Barletta challenger, Oeiras 2 challenger (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barletta challenger, Oeiras 2 challenger (SF)

Bilance: 15-13

Bilance na antuce: 14-11

Grandslamy: Australian Open (Q)

Tu si v Paříži vybojoval díky vítězství nad Federicem Gaiem, Altugem Celikbilekem a Francem Agamenonem. Tříkolovou kvalifikaci grandslamových turnajích zvládl až na 17. pokus.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Ostrava challenger (ČF), Mauthausen challenger (2K)

V hlavní soutěži French Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

V úvodním kole má velmi hratelného soupeře, narazí totiž na domácího Lucase Pouilleho, který si už několik let prochází velkou krizí. Ve druhém kole by mohl vyzvat loňského finalistu a jednoho z největších favoritů Stefanose Tsitsipase.



Tipujeme

Novak Djokovič se v posledních týdnech postupně zlepšoval a na Masters v Římě bez ztráty setu triumfoval. Jeden z největších favoritů vykročí za obhajobou loňského prvenství proti Jošihitovi Nišiokovi. Ve druhém kole může dojít na velmi zajímavý zápas s Alexem Molčanem, kterého nově vede Djokovičův bývalý trenér Marián Vajda, pod nímž získal všechny grandslamové trofeje. Do třetího kola se nabízí Jenson Brooksby a do osmifinále Grigor Dimitrov, nebo Diego Schwartzman. Lídr žebříčku ATP by si měl se všemi výzvami poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Molčan (2K), Djokovič - Brooksby (3K), Dimitrov - Schwartzman (3K), Djokovič - Schwartzman (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Ve čtvrtfinále by neměl chybět ani Rafael Nadal, pokud mu to zdraví dovolí. Na poslední akci v Římě se mu totiž znovu ozvalo chronické zranění chodidla a na cihle letos zvládl jen tři z pěti zápasů. Antukový král a nejúspěšnější hráč turnaje by nicméně neměl zaváhat s Jordanem Thompsonem ani Stanem Wawrinkou, či Corentinem Moutetem. O osmifinále by si mohl zahrát s Boticem van de Zandschulpem a nejtěžší duel po cestě do čtvrtfinále sehrát v osmifinále s Félixem Augerem-Aliassimem, který v Římě nejvíce potrápil pozdějšího šampiona Novaka Djokoviče.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wawrinka - Nadal (2K)

2. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



Alexander Zverev se sice mezi kvarteto největších favoritů neřadí, nicméně po finále v Madridu a semifinále v Římě si na něj soupeři budou muset dávat pozor. Třetí nasazený má možná paradoxně těžší úvodní kola, protože po kvalifikantovi Sebastianovi Ofnerovi může narazit na Sebastiána Báeze, se kterým měl potíže v Římě, a ve třetím na dalšího nebezpečného mladíka Alejandra Davidoviche. Pokud náročnou cestu zvládne, pak by měl v osmifinále nastoupit proti Johnovi Isnerovi, nebo Taylorovi Fritzovi. V obou případech by byl favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Zverev - Báez (2K), Zverev - Davidovich (3K)

3. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Carlos Alcaraz je teď asi vůbec nejlepším hráčem na tour. Zatímco loni musel na French Open do kvalifikace, tentokrát je nasazenou šestkou a mnohými označován za největšího favorita celého turnaje. Naposledy se představil v Madridu, kde vyřadil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče a potvrdil fenomenální letošní formu. Podobné výkony se očekávají v Paříži, kde začne proti lucky loserovi Juanovi Ignaciovi Lónderovi. Pak ho čeká Albert Ramos, nebo Thanasi Kokkinakis a ve třetím kole možná jeho jediný letošní přemožitel na antuce Sebastian Korda. V osmifinále by se mohl střetnout s Cameronem Norriem, Dominicem Thiemem, či Karenem Chačanovem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Korda - Alcaraz (3K), Thiem - Alcaraz (OF)

4. čtvrtfinalista: Carlos Alcaraz



Casper Ruud se v průběhu antukového jara nejprve trápil, ale už se zase zvedl a v Paříži by mohl využít příznivého losu. V prvním kole by měl ukončit kariéru Jo-Wilfrieda Tsongy a vítězství se očekává i proti jednomu z dvojice Emil Ruusuvuori - Ugo Humbert. Nepřekonatelnou překážkou by neměl být ani nasazený Lorenzo Sonego a v osmifinále by měl uspět s Francesem Tiafoem, Davidem Goffinem (soupeř Jiřího Lehečky v prvním kole) i Hubertem Hurkaczem, pro kterého je antuka jasně nejslabším povrchem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Ruud - Tsonga

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Hurkacz (OF)

5. čtvrtfinalista: Casper Ruud



Stefanos Tsitsipas si může letošní los jedině chválit, protože patří k největším favoritům a na Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Carlose Alcaraze může narazit nejdříve ve finále. Loňský finalista začne duelem s osmifinalistou předchozího ročníku Lorenzem Musettim, který stejně jako on loni v tomto dějišti neuhájil náskok 2-0 na sety proti Djokovičovi. Pokud ošemetný souboj zvládne, pak by měl přehrát Lucase Pouilleho, nebo kvalifikanta Zdeňka Koláře i nasazeného Daniela Evanse. V osmifinále by se mohl potkat s Denisem Shapovalovem, který má ale na úvod také těžšího soupeře (Holger Rune).

Zajímavé zápasy 1. kola: Shapovalov - Rune, Musetti - Tsitsipas

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Tsitsipas (OF), Rune - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



O další místo ve čtvrtfinále by si to měli rozdat Andrej Rubljov s Jannikem Sinnerem. Rubljov má v cestě do osmifinále Soonwoo Kwona, Adriana Mannarina / Federica Delbonise a nasazeného Tommyho Paula. Sinner nejprve nastoupí proti kvalifikantovi Bjornovi Fratangelovi, pak lepšímu z utkání Roberto Carballés - Oscar Otte a ve třetím kole možná proti nasazenému Nikolozovi Basilašvilimu. Pokud na očekávané osmifinále dojde, mírně bychom favorizovali Sinnera, který při obou startech v areálu Rolanda Garrose prošel do druhého týdne a s Rubljovem vyhrál oba předchozí souboje na antuce (ten poslední nedávno v Monte Carlu).

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Sinner (OF)

7. čtvrtfinalista: Jannik Sinner



Miomir Kecmanovič má letos životní formu, na Australian Open využil snazšího losu po deportaci krajana Novaka Djokoviče a na podobný výsledek by mohl dosáhnout v Paříži. Srbský mladík by si měl poradit s Tomásem Martínem Etcheverrym i Arthurem Rinderknechem, nebo Alexanderem Bublikem. Ve třetím kole by mohl vyzvat světovou dvojku Daniila Medveděva, který se před pár dny vrátil v Ženevě, prohrál hned s veteránem Richardem Gasquetem a antuka mu ze všech povrchů sedí nejméně. Ani osmifinále by nebylo nehratelné, nejspíše v něm bude čekat Pablo Carreño, nebo Marin Čilič.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kecmanovič - Medveděv (3K)

8. čtvrtfinalista: Miomir Kecmanovič



1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Nadala | H2H 30-28

2. čtvrtfinále: Alcaraz porazí Zvereva | H2H 1-2

3. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Ruuda | H2H 2-1

4. čtvrtfinále: Sinner porazí Kecmanoviče | H2H 1-0

1. semifinále: Alcaraz porazí Djokoviče | H2H 1-0

2. semifinále: Tsitsipas porazí Sinnera | H2H 4-1

Finále: Alcaraz porazí Tsitsipase | H2H 3-0