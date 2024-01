Preview: Lehečka obhajuje čtvrtfinále. Djokovič je v Melbourne favoritem a může překonat Courtovou

Netradičně už v neděli vypukne úvodní major sezony Australian Open. V Melbourne Parku je největším favoritem 10násobný šampion a lídr žebříčku Novak Djokovič, který může překonat Margaret Courtovou a ziskem 25. grandslamového titulu se osamostatnit v čele historických tabulek. V hlavní soutěži budou z českých zástupců účinkovat Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jiří Veselý a kvalifikanti Jakub Menšík s Vítem Kopřivou.

Brzy startuje 112. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenisté budou v Melbourne Parku usilovat o první letošní grandslamový triumf netradičně už od neděle 14. ledna. Vítěz si v neděli 28. ledna převezme Norman Brookes Challenge Cup, pohár pojmenovaný po bývalém australském tenistovi, trojnásobném grandslamovém šampionovi a bývalé světové jedničce Normanovi Brookesovi.

Největším favoritem je s 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a obhájce titulu Novak Djokovič. Majitel 24 grandslamových vavřínů může překonat Margaret Courtovou a osamostatnit se v čele historických tabulek. Jeho největšími hrozbami jsou podle sázkových kanceláří další tři členové TOP 4 žebříčku, a to Carlos Alcaraz, dvojnásobný finalista Daniil Medveděv a Jannik Sinner.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí opět zraněný dvojnásobný šampion Rafael Nadal, Aslan Karacev, Dominic Stricker a Reilly Opelka.

V hlavní soutěži letošního ročníku se z českých tenistů představí Jiří Lehečka, který bude plnit roli jednoho z nasazených a obhajovat čtvrtfinálovou účast, Tomáš Macháč a díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý. Z kvalifikace je doplnili Jakub Menšík s Vítem Kopřivou.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Marc Polmans, James Duckworth, Jason Kubler, Adam Walton a James McCabe, Francouz Arthur Cazaux, Američan Patrick Kypson a Číňan Juncheng Shang.

Obhájce titulu Djokoviče ohrožuje na prvním místě pořadí hlavně Alcaraz. Španělský mladík loni v Melbourne nestartoval a po odečtení loňského výsledku v tomto dějišti bude za zkušeným Srbem zaostávat o 200 bodů. Jen teoretickou šanci na tenisový trůn má Medveděv.

Celková dotace činí 86,5 milionu australských dolarů (cca 1,3 miliardy korun). Vítěz si přijde na 3,15 milionu (cca 47,4 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.

Australian Open 2024 fakta

Loňské finále: Djokovič (4-Srb.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Nejvýše nasazení: Djokovič (1. v ATP), Alcaraz (2.), Medveděv (3.), Sinner (4.), Rubljov (5.), Tsitsipas (6.), Zverev (7.), Rune (8.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: Melbourne, Austrálie

Povrch: tvrdý

Dotace: 86.500.000 australských dolarů



Možná čtvrtfinále

Djokovič (1-Srb.) - Tsitsipas (7-Řec.) | H2H 11:2

Sinner (4-It.) - Rubljov (5-) | H2H 4:2

Rune (8-Dán.) - Medveděv (3-) | H2H 1:1

Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.) | H2H 4:3



Možná osmifinále

Djokovič (1-Srb.) - Shelton (16-USA) | H2H 1:0

Fritz (12-USA) - Tsitsipas (7-Řec.) | H2H 1:3

Sinner (4-It.) - Chačanov (15-) | H2H 2:1

De Minaur (10-Austr.) - Rubljov (5-) | H2H 2:2

Rune (8-Dán.) - Hurkacz (9-Pol.) | H2H 1:0

Dimitrov (13-Bulh.) - Medveděv (3-) | H2H 3:6

Zverev (6-Něm.) - Ruud (11-Nor.) | H2H 2:2

Paul (14-USA) - Alcaraz (2-Šp.) | H2H 2:2



Soupeři českých tenistů v 1. kole

Lehečka (32-ČR) - Zapata (Šp.) | H2H 0:1

Macháč (ČR) - Močizuki (Jap.) | H2H 0:0

Veselý (ČR) - Fils (Fr.) | H2H 0:0

Menšík (ČR) - Shapovalov (Kan.) | H2H 0:0

Kopřiva (ČR) - Korda (29-USA) | H2H 0:0

Kompletní los

Největší favorité

Novak Djokovič má za sebou další fenomenální sezonu. Šestatřicetiletý Srb ovládl tři ze čtyř grandslamů a teoreticky byl stejně jako v roce 2021 jedinou výhru od zkompletování kalendárního Grand Slamu. Na majorech neuspěl pouze ve finále Wimbledonu v pěti setech proti Carlosovi Alcarazovi. I díky dvěma trofejím z Masters, celkem jich má 40, a rekordnímu sedmému prvenství na Turnaji mistrů rekordně už poosmé zakončil sezonu coby světová jednička. V Melbourne může získat 25. grandslamový vavřín a osamostatnit se v čele historických tabulek před Margaret Courtovou.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 2:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:1

Vstup do aktuálního tenisového roku určitě očekával o něco lepší. V týmovém United Cupu si poradil se Zhizhenem Zhangem a Jiřím Lehečkou, ale i vinou zranění prohrál ve dvou setech s Alexem de Minaurem a Srbsko vypadlo ve čtvrtfinále. Momentálního lídra pořadí a největšího favorita letošního Australian Open trápí v posledních dnech pravé zápěstí. Loni v Melbourne vyhrál se zraněním hamstringu a před třemi lety s natrženým břišním svalem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Djokovič je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne Parku startuje podevatenácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Předloni se kvůli chybějícímu očkování na Covid zúčastnit nemohl, ale loni se do tohoto dějiště vrátil a opět kraloval.

Kariérní bilance: 89:8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Prižmič | H2H 0:0

2K: Popyrin | H2H 1:0, NEBO Polmans | H2H 0:0

3K: (30) Etcheverry | H2H 2:0

OF: (16) Shelton | H2H 1:0

ČF: (7) Tsitsipas | H2H 11:2

SF: (4) Sinner | H2H 4:2

F: (2) Alcaraz | H2H 3:2

Carlos Alcaraz musel loni kvůli zranění vynechat australské léto. Přesto si stanovil osobní rekord v počtu výher (65) a titulů (6) na jednu sezonu. Dvacetiletý Španěl neprohrál jediný zápas na trávě a ve Wimbledonu slavil po pětisetové bitvě s Novakem Djokovičem svůj druhý grandslamový triumf. Trofej pro šampiona si odvezl také z Buenos Aires, Indian Wells, Barcelony, Madridu a Queen's Clubu.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

Po nečekaném prvenství ve Wimbledonu se mu však přestalo dařit a od té doby na další titul čeká. Dokonce ve zbytku sezony uhrál už jen jedno finále, na Masters v Cincinnati v něm po neskutečné řežbě a neproměněném mečbolu podlehl Djokovičovi. Australian Open je jeho první letošní zastávkou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: žádná

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém mu chybí účast ve druhém týdnu. V Melbourne Parku dosud startoval dvakrát, při debutu před třemi lety dohrál ve druhém kole a předloni o kolo později. Loni se kvůli zranění úvodního majoru sezony nezúčastnil.

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Možná cesta turnajem

1K: Gasquet | H2H 1:0

2K: Evans | H2H 4:0, NEBO Sonego | H2H 0:1

3K: (31) Bublik | H2H 0:0

OF: (14) Paul | H2H 2:2

ČF: (6) Zverev | H2H 3:4

SF: (3) Medveděv | H2H 3:2

F: (1) Djokovič | H2H 2:3

Daniil Medveděv po skončení loňského australského léta definitivně ukončil téměř roční krizi. V předchozí sezoně nakonec zaznamenal 66 vítězství, vrátil se do TOP 3 žebříčku a zapsal pět triumfů, což je jeho nový rekord na jednu sezonu. Dokonce poprvé slavil na antuce, když nečekaně ovládl Masters v Římě. Na grandslamech se mu zpočátku nedařilo, v Austrálii vypadl už ve třetím kole a na French Open hned v tom prvním. Mnohem lépe si 27letý Rus vedl ve Wimbledonu (semifinále) i na US Open (finále).

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

První půlku loňské sezony měl až na grandslamové nezdary fantastickou, v Římě slavil už pátý triumf a určitě od sebe ve druhé polovině roku očekával víc. Po prvenství v italské metropoli však neuspěl ve finále na US Open, v Pekingu ani ve Vídni a na Turnaji mistrů skončil už v semifinále. Letos se zatím nikde nepředstavil.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: žádná

Australian Open má určitě v oblibě, v Melbourne si zahrál dvě ze svých pěti grandslamových finále. Před třemi lety se musel sklonit před Novakem Djokovičem a v následujícím ročníku nestačil na Rafaela Nadala, ačkoli vedl 2:0 na sety. Letošní start bude jeho osmým v tomto dějišti a jistě bude chtít napravit loňské vyřazení ve třetím kole.

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Atmane | H2H 0:0

2K: Kypson | H2H 0:0, NEBO Ruusuvuori | H2H 2:0

3K: (27) Auger-Aliassime | H2H 6:0

OF: (13) Dimitrov | H2H 6:3

ČF: (8) Rune | H2H 1:1

SF: (2) Alcaraz | H2H 2:3

F: (1) Djokovič | H2H 5:10

Jannik Sinner může hodnotit uplynulou sezonu jako tu zatím jasně nejúspěšnější. Dvaadvacetiletý Ital v Torontu poprvé triumfoval na podnicích Masters a přemožitele nenašel ani v Montpellieru, Pekingu a Vídni. Navíc si zahrál finále domácího Turnaje mistrů, pomohl své zemi k prvenství v Davisově poháru a vyšplhal se do TOP 4 světového pořadí. Na grandslamech to mohlo být lepší, dál než do osmifinále se podíval pouze ve Wimbledonu, kde ho v semifinále vyřadil Novak Djokovič.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

V posledních měsících předchozí sezony exceloval. Kromě triumfů v Pekingu a Vídni byl kousek od trofeje pro šampiona také na Turnaji mistrů a chuť si poté spravil v Davis Cupu, v němž zvládl všechny tři dvouhry včetně té s Djokovičem a dovedl Itálii k prvenství. Letošní tenisový rok zahajuje až v Melbourne Parku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

Úvodní dva starty na Australian Open zakončil nejpozději ve druhém kole, ovšem poslední dvě návštěvy přetavil v účast ve druhém týdnu. Předloni prošel do čtvrtfinále a loni do osmifinále, pokaždé ho zastavil loňský finalista Stefanos Tsitsipas.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Van De Zandschulp | H2H 0:0

2K: De Jong | H2H 0:0, NEBO Cachín | H2H 0:0

3K: (26) Báez | H2H 1:0

OF: (15) Chačanov | H2H 2:1

ČF: (5) Rubljov | H2H 4:2

SF: (1) Djokovič | H2H 2:4

F: (2) Alcaraz | H2H 4:4

Češi v akci

Jiří Lehečka učinil v loňské sezoně další výrazný progres. Kromě prvních výher v hlavních soutěžích grandslamů se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, debutoval v TOP 30 žebříčku, posbíral několik cenných skalpů a zahrál si své premiérové finále na turnajích ATP. Dvaadvacetiletému Čechovi se však vůbec nepovedl závěr roku, z posledních osmi zápasů jich šest prohrál. Zatímco v roce 2022 vypadl na všech grandslamech v prvním kole, loni neuspěl pouze na US Open.

Nejlepší letošní výsledky: Adelaide (bude hrát finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (bude hrát finále)

Letošní bilance: 4:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:2

Novou sezonu zahájil v týmovém United Cupu a podlehl ve třech setech Zhizhenovi Zhangovi i světové jedničce Novakovi Djokovičovi. Na první individuální akci v letošním roce ovšem exceluje a po výhrách nad Adamem Waltonem, Dušanem Lajovičem a Nicolásem Jarrym a demolici Sebastiana Kordy absolvuje své druhé finále na nejvyšším okruhu. O první titul se v sobotu utká s Jackem Draperem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: United Cup (bilance 0:2), Adelaide (bude hrát finále)

Na Australian Open se dosud představil dvakrát. Předloňský debut zakončil v prvním kole, ale loni se probojoval až do čtvrtfinále. V něm ho zastavil pozdější finalista Stefanos Tsitsipas.

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Tomáš Macháč prožil loni nejlepší sezonu kariéry. Třiadvacetiletý Čech zaregistroval v Houstonu a Stockholmu své první čtvrtfinálové účasti na turnajích ATP, vrátil se do TOP 100 světového pořadí a naplno se v ní usadil. Zdravotním potížím se nevyhnul ani v roce 2023, nicméně je kompenzoval řadou skvělých výkonů i výsledků. Silný měl hlavně závěr sezony, během něhož mimo jiné třikrát postoupil do finále challengerů a dvakrát triumfoval.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (2. kolo)

Letošní bilance: 3:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:2

Před startem úvodního grandslamu roku se připravoval na dvou generálkách. V Brisbane začal skvěle a po zvládnuté kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho. Na další čtvrtfinále však nedosáhl, když těsně prohrál s Rinkym Hijikatou. Následoval nepochopitelný výbuch v kvalifikaci v Adelaide, s domácím outsiderem Alexem Boltem uhrál jen dva gamy.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (kvalifikace)

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém dokázal překročit první kolo. Při všech třech předchozích startech v Melbourne si zahrál hlavní soutěž. Loni měl smůlu na los a v úvodním kole podlehl ve čtyřech setech Casperovi Ruudovi.

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Jiří Veselý se loni na konci dubna vrátil po delší zdravotní pauze a vůbec se mu nedaří. Na prvním turnaji na challengeru v Ostravě sice uhrál čtvrtfinále, ale od té doby už mezi nejlepší osmičku ani jednou nepostoupil. Sezonu 2023 nakonec zakončil s bilancí 11 vítězství a 15 porážek. Třicetiletý Čech nezaznamenal žádný výrazný vzestup žebříčkem, momentálně je na konci třetí stovky.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Letošní bilance: 0:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:2

Zlepšení zatím nepřichází ani na začátku letošní sezony. V ani jednom ze dvou zápasů neuhrál set, na challengeru v Canbeře prohrál s Alexanderem Ritschardem a v kvalifikaci podniku ATP v Aucklandu s antukovým specialistou Jaumem Munarem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Canberra challenger (1. kolo), Auckland (kvalifikace)

Na Australian Open se mu celou kariéru nedaří. Za sebou má osm startů v hlavní soutěži a jeho maximem je druhé kolo z let 2018 a 2021. Loni se úvodního grandslamu roku nezúčastnil.

Kariérní bilance: 2:8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Vít Kopřiva slavil předloni svůj první triumf na challengerech a loni měl důvod k takové radosti dvakrát. Šestadvacetiletý Čech byl blízko k debutu v TOP 100 světového hodnocení, ale poté se o pár míst propadl a momentálně mu patří 132. příčka. Hlavní soutěž na nejvyšším okruhu si zahraje teprve popáté, naposledy postoupil do druhého kola loni na jaře v Marrákeši. Na grandslamech je v hlavním losu poprvé.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 3:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:0

Sezonu 2024 se rozhodl odstartovat až na probíhajícím Australian Open. V tříkolové kvalifikaci využil příznivého losu a přehrál bez ztráty setu Calvina Hemeryho, Oriola Rocu i Olivera Crawforda. Na devátý pokus tak prošel kvalifikačním sítem na podnicích velké čtyřky.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: žádná

Na Australian Open účinkuje potřetí v kariéře, předloni ani loni neuspěl v kvalifikačních bojích.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Jakub Menšík začal naplno působit na profesionální tour v roce 2022, krátce po prohrané bitvě ve finále juniorského Australian Open. Osmnáctiletý Čech zaznamenává stabilní progres, během předloňské sezony posbíral čtyři trofeje z podniků ITF a loni v Praze poprvé slavil na challengerech. V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu zatím startoval pouze na loňském US Open, kde z kvalifikace senzačně prošel až do třetího kola.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Letošní bilance: 6:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 6:1

Na Australian Open potvrdil velmi dobrou formu. Před týdnem v Canbeře byl jedinou výhru od svého druhého triumfu na challengerech a v bojích o hlavní soutěž v Melbourne si poradil s Brandonem Nakashimou, Federicem Gaiem i Haroldem Mayotem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Canberra challenger (finále)

Australian Open se účastní poprvé v kariéře.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Djokovič útočí na rekord. Jak vypadá jeho cesta za titulem?

Novak Djokovič byl loni na všech grandslamech největším favoritem, na všech hrál finále a tři z nich ovládl. Roli největšího favorita bude plnit minimálně na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem. Aktuální lídr žebříčku bude útočit na už 25. grandslamový titul, kterým by překonal Margaret Courtovou a osamostatnil se v čele historických tabulek. Los má vcelku příznivý a možná až do semifinále by nemusel mít větší potíže.

Letošní působení na svém nejúspěšnějším majoru začne proti kvalifikantovi Dinovi Prižmičovi a poradit by si měl také s vítězem domácího derby mezi Alexejem Popyrinem a Marcem Polmansem. Ve třetím kole může narazit na nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho, nebo trojnásobného grandslamového šampiona a bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho, s nímž se čtyřikrát utkal ve finále Australian Open a pokaždé zvítězil.

Jasným favoritem by byl i v osmifinále s loňským čtvrtfinalistou Benem Sheltonem. Amerického mladíka, který se neustále zlepšuje, ale nemá v úvodu roku top formu, porazil bez ztráty setu na loňském US Open. Do osmifinále se nabízí také Adrian Mannarino, jenž má za sebou životní sezonu. Překvapit by mohl bývalý vítěz Stan Wawrinka. Ve čtvrtfinále by si mohl střihnout reprízu loňského finále se Stefanosem Tsitsipasem, nebo potkat Taylora Fritze. Řek, který v jednom ze šlágrů prvního kola nastoupí proti Matteovi Berrettinimu, ani Američan nemají dobrou formu.

Semifinále už může být mnohem napínavější. S Jannikem Sinnerem totiž prohrál na konci loňské sezony dva ze tří soubojů. Ten nejdůležitější ve finále Turnaje mistrů však suverénně vyhrál a v Davis Cupu měl tři mečboly v řadě na returnu. Ital dokázal zkušeného Srba dvakrát skolit, ale pokaždé jen velmi těsně. Ve formátu na tři vítězné sety to bude mít mnohem těžší. Djokovič navíc v Melbourne Parku nikdy neprohrál semifinále ani finále.

Pro Sinnera představují největší hrozbu po cestě do semifinále rozjetý Alex de Minaur, který v nedávném United Cupu porazil Fritze, zraněného Djokoviče a Alexandera Zvereva. Ve své čtvrtině pavouka má také Andreje Rubljova, s nímž se může střetnout ve čtvrtfinále.

Mnohem zajímavější boje o semifinále by mohla nabídnout dolní polovina pavouka. Osmifinálové dvojice by mohli utvořit Holger Rune s Hubertem Hurkaczem, Grigor Dimitrov s Daniilem Medveděvem, Alexander Zverev s Casperem Ruudem a Tommy Paul s Carlosem Alcarazem.

Před osmifinálovou fází je nejvíce v ohrožení loňský semifinalista Paul. Už ve druhém kole totiž může potkat nebezpečného Jacka Drapera, s nímž před pár dny na generálce v Adelaide uhrál jen pět gamů. Brit bude hrát v sobotu finále s Jiřím Lehečkou.

Kdybychom si měli tipnout čtvrtfinálové složení, tak vybereme Runeho, Medveděva, Zvereva a Alcaraze, tedy nejvýše nasazené ve spodní půlce losu.

Za největší hrozby pro tyto čtyři favority považujeme Romana Safiullina (potenciální třetí kolo s Runem), Hurkacze (osmifinále s Runem) a vítěze jednoho z přípravných turnajů Dimitrova (osmifinále s Medveděvem). Malou zmínku určitě zaslouží Draper, jenž má v posledních týdnech velmi slušnou formu, ale nemá tak dobrou fyzickou kondici jako ostatní adepti na postup do závěrečných bojů.

Jak už bylo zmíněno, Djokovič nikdy neprohrál semifinále ani finále na Australian Open a v Melbourne už 10krát přebíral trofej pro šampiona. Srb je po fenomenální loňské sezoně zaslouženě největším favoritem, a pokud bude zdravotně fit (v posledních dnech ho trápilo pravé zápěstí), tak by si mohl dojít pro další triumf a znovu přepsat historické tabulky.

#AusOpen projected QFs



[1] Djokovic vs. [7] Tsitsipas

[4] Sinner vs. [5] Rublev

[3] Medvedev vs. [8] Rune

[2] Alcaraz vs. [6] Zverev — José Morgado (@josemorgado) January 11, 2024

Šance Lehečky, Macháče a Veselého

Jiří Lehečka má pro úvodní dvě kola velmi dobrý los. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP, který se loni v tomto dějišti stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, nastoupí v prvním kole proti antukovému specialistovi Bernabému Zapatovi. Favoritem by byl i v následujícím utkání s talentovaným Američanem Alexem Michelsenem, nebo domácí divokou kartou Jamesem McCabem. O osmifinále by si mohl zahrát s Alexanderem Zverevem, a pokud by překvapil, určitě by byl hratelný i Cameron Norrie, nebo Casper Ruud. Ve čtvrtfinále by nejspíše čekal Carlos Alcaraz.

Tomáš Macháč není na rozdíl od Lehečky mezi nasazenými, přesto by klidně mohl dopadnout lépe než jeho úspěšnější krajan. Je totiž v sekci, kde jsou všichni soupeři v úvodních kolech hratelní. Nejprve se utká s lucky loserem Šintarem Močizukim a pak s Bornou Čoričem, nebo Francesem Tiafoem, kteří se v poslední době trápí. Stejně je na tom vlastně i Karen Chačanov, proti němuž by mohl absolvovat své premiérové třetí kolo na grandslamech. V osmifinále by mohl změřit síly s Jannikem Sinnerem.

Jiří Veselý se před necelým rokem vrátil po další zdravotní pauze a jeho forma není vůbec dobrá. Letos prohrál oba zápasy ve dvou setech a Arthura Filse by v prvním kole ohrozit neměl. Na druhou stranu se na grandslamech v minulém roce vybičoval k velmi slušným výkonům a ve Wimbledonu a na US Open přešel přes úvodní kolo.

Menšík se pokusí navázat na US Open, Kopřivu čeká debut

Jakub Menšík se bude snažit v Melbourne navázat na úspěšný grandslamový debut, který prožil na nedávném US Open. Talentovaný teenager v New Yorku prošel kvalifikací a nakonec se dostal až do třetího kola. V úvodním kole Australian Open nastoupí proti bývalé světové desítce Denisovi Shapovalovovi. Kanaďan může být hratelným soupeřem, jelikož loňskou sezonu ukončil už po Wimbledonu a momentálně figuruje ve druhé stovce žebříčku.

Menšík je dokonce proti bývalé kanadské jedničce kurzovým favoritem. Pokud by uspěl, zahrál by si ve druhém kole nejspíše s nasazenou devítkou Hubertem Hurkaczem. V souboji o osmifinále by mohl vyzvat Uga Humberta a v osmifinále si zahrát se světovou osmičkou Holgerem Runem.

O něco těžšího soupeře má v prvním kole Vít Kopřiva. Vítěz dvou loňských challengerů změří síly s nasazeným Sebastianem Kordou a bylo by obrovským překvapením, kdyby favorizovaného Američana s českými kořeny vyřadil.