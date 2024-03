Preview: Macháče čeká premiérové osmifinále na Masters, ženy mají na programu první čtvrtfinále

V rámci úterního programu letošního ročníku Miami Open půjde do akce poslední česká naděje ve dvouhře. Tomáš Macháč se pokusí ve svém premiérovém osmifinále na podnicích Masters navázat na skalpy Andreje Rubljova a Andyho Murrayho a porazit Mattea Arnaldiho. Ženy mají na programu první čtvrtfinálové duely, trojnásobná šampionka Viktoria Azarenková nastoupí proti Julii Putincevové a loňská finalistka Jelena Rybakinová změří síly s kolegyní z TOP 10 Mariou Sakkariovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 3.

Češi v akci

Macháč (ČR) - Arnaldi (It.) | Grandstand (16:00 SEČ)



Cesta za obhajobou titulu

Medveděv (3-) - Köpfer (Něm.) | Stadium (17:00 SEČ)



Čtvrtfinále žen

Azarenková (27-) - Putincevová (Kaz.) | Stadium (19:00 SEČ)

Sakkariová (8-Řec.) - Rybakinová (4-Kaz.) | Stadium (23:59 SEČ)

Macháč nastoupí k prvnímu osmifinále na Masters

Tomáš Macháč při svém debutu v hlavní soutěži Miami Open už dvakrát vylepšil své maximum na turnajích Masters. Po cestě do osmifinále vyřadil Andreje Rubljova (první skalp TOP 10) a také dvojnásobného šampiona a bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho. Proti nenasazenému Matteovi Arnaldimu bude útočit na své čtvrté čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, první na akcích větších než ATP 250. Italského vrstevníka v jediném předchozím souboji deklasoval.

V obhajobě loňského triumfu bude pokračovat Daniil Medveděv. Od ruského favorita se neočekává zaváhání ani v osmifinálové fázi, jelikož v ní potkává nenasazeného Dominika Köpfera. Obě předchozí střetnutí s německým tenistou zvládl (US Open 2019 a 2021) a pokaždé nakonec prošel do finále. Köpfer má s hráči TOP 10 mizernou bilanci 1:15, se zástupci nejlepší pětky prohrál všech sedm duelů.

Azarenková – Putincevová | 19:00 SEČ

Viktoria Azarenková zahodila v osmifinále s Katie Boulterovou náskok 5:2, dokonce za stavu 5:5 čelila brejkbolu. Po jeho odvrácení však opět dominovala a šampionku nedávné pětistovky v San Diegu a nasazenou čtyřiadvacítku nakonec přehrála 7:5, 6:1. Na Miami Open je ve čtvrtfinále poprvé od ročníku 2018, po němž se turnaj přesunul do nového dějiště.

Na Floridu dorazila po nezdaru v úvodním zápase s Caroline Dolehideovou v Indian Wells. Bývalá světová jednička zdolala ve třech setech Peyton Stearnsovou a pak 6:4, 7:5 finalistku lednového Australian Open a nasazenou sedmičku Qinwen Zheng, proti níž zapsala svůj druhý letošní skalp TOP 10. Letos je ve čtvrtfinále potřetí (Dauhá a semifinále v Brisbane).

Čtyřiatřicetiletá Běloruska posbírala v Miami už přes 40 vítězství a pouze čtyři hráčky jich mají v historii turnaje na kontě více. Ve čtvrtfinálové fázi tohoto prestižního podniku má skvělou úspěšnost 4:1 a už třikrát ho dokázala ovládnout, naposledy v roce 2016, v jehož průběhu tour kvůli těhotenství opustila.

Vizitka Viktorie Azarenkové. (@ Livesport)

Azarenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 13:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:5

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:2 (kariérní 176:33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 23:11)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Azarenková – Miami Open

Kariérní bilance: 42:11

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2011, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 4:1

Generálka: Dubaj (2. kolo), Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Stearnsová (7:5, 3:6, 6:4), (7) Qinwen Zheng (6:4, 7:5), (24) Boulterová (7:5, 6:1)

Julia Putincevová přetlačila po téměř dvouapůlhodinovém boji 6:4, 7:6 nasazenou Anhelinu Kalininovou, ve druhé sadě prohrávala 1:4 a čelila dvěma setbolům. Jedná se o její první dvousetovou výhru na tomto turnaji, proti Cristině Bucsaové, Ljudmile Samsonovové i Greet Minnenové potřebovala všechny tři sety.

Bývalá světová sedmadvacítka je ve čtvrtfinále Miami Open poprvé v kariéře. Jejím předchozím maximem bylo osmifinále z roku 2019, v němž nestačila na Karolínu Plíškovou. Čtvrtfinále na akcích WTA 1000 absolvuje po roce a půl (předloňské Toronto), 29letá Kazachstánka bude útočit na své premiérové semifinále na prestižních tisícovkách.

Na nejvyšším okruhu prohrála šest z posledních sedmi čtvrtfinálových duelů, včetně těch letošních na turnajích WTA 250 v Hobartu a Hua Hinu. Od konce července 2022 postoupila do semifinále pouze loni v září v Guangzhou a zatím největší semifinálovou účast zaregistrovala před sedmi lety na halové pětistovce v Petrohradu.

Vizitka Julie Putincevové. (@ Livesport)

Putincevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin, Hobart (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin, Hobart (čtvrtfinále)

Bilance: 14:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:8

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:3 (kariérní 77:130)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Putincevová – Miami Open

Kariérní bilance: 10:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dubaj (kvalifikace), Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:2, 3:6, 6:4), (13) Samsonovová (6:1, 4:6, 6:3), Minnenová (6:2, 2:6, 6:4), (32) Kalininová (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Azarenková vede 2:0. V obou soubojích s Putincevovou se nadřela, v tom posledním předloni v Dauhá zvítězila těsně 5:7, 6:2, 7:5. Putincevová na letošních březnových tisícovkách ve Spojených státech zaznamenala už tři skalpy TOP 20 a nejspíše nebude pro běloruskou favoritku ani tentokrát snadnou soupeřkou.

Sakkariová – Rybakinová | 23:59 SEČ

Maria Sakkariová se podruhé v kariéře dostala do čtvrtfinále Miami Open. Osmadvacetiletá Řekyně těžila v osmifinále z odstoupení nasazené dvaadvacítky Anny Kalinské a v předchozích kolech přehrála ve dvou setech dvě kolegyně z TOP 40 Yue Yuan a Dajanu Jastremskou, proti každé z nich zaváhala jen jednou na servisu.

Před třemi lety v tomto dějišti vyřadila Naomi Ósakaovou a Jessicu Pegulaovou a podívala se až do semifinále. Na začátku března asi nepomýšlela na to, že by mohla útočit na vyrovnání svého maxima na floridské tisícovce, protože se po nepovedeném australském létě a mizérii na únorových akcích na Blízkém východě rozešla se svým dlouholetým koučem Tomem Hillem.

Aktuální světová devítka odehrála v posledních zhruba 26 měsících celkem 19 čtvrtfinálových duelů s vynikající bilancí 15:4. Ačkoli má na kontě více než 30 semifinálových účastí na nejvyšší tour a je stabilní členkou TOP 10 žebříčku, vlastní jen dva tituly. Loni v září kralovala na WTA 1000 v Guadalajaře a získala první trofej po více než čtyřech letech.

Vizitka Marii Sakkariové. (@ Livesport)

Sakkariová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)

Bilance: 12:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 12:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 27:36)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 10:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Sakkariová – Miami Open

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dubaj (osmifinále), Indian Wells (finále)

Cesta turnajem: volný los, Yue Yuan (6:2, 6:2), (28) Jastremská (7:5, 6:4), (22) Kalinská (bez boje)

Jelena Rybakinová neměla v osmifinále s domácí Madison Keysovou větší potíže. Jedinou komplikací bylo to, že musela podávat na setrvání ve druhém setu. Američanku přehrála 6:3, 7:5 a poprvé na turnaji nemusela do rozhodující sady. Všechny tři sety naopak potřebovala proti kvalifikantkám Claře Tausonové a Taylor Townsendové.

Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka zatím přesně kopíruje své loňské vystoupení v tomto dějišti. Také před rokem začala dvěma třísetovými výhrami a nakonec se probojovala až do finále, v němž podlehla Petře Kvitové. Tehdy mohla zkompletovat Sunshine Double, jelikož do Miami dorazila po triumfu na druhé březnové americké tisícovce v kalifornském Indian Wells.

V Miami hraje svůj první turnaj po měsíční pauze, kvůli zdravotním problémům nenastoupila ke čtvrtfinálovému utkání v Dubaji a nemohla obhajovat titul v Indian Wells. Až na šokující prohru ve druhém kole Australian Open prožívá velmi povedený začátek sezony, její bilance 20:3 zahrnuje triumfy na pětistovkách v Brisbane a Abú Zabí a finále na WTA 1000 v Dauhá.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Dauhá (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Dauhá (finále)

Bilance: 20:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 20:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 17:18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rybakinová – Miami Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Tausonová (3:6, 7:5, 6:4), Townsendová (6:3, 6:7, 6:4), (17) Keysová (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 2:1. Naposledy se střetly loni v listopadu na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu a bývalá wimbledonská šampionka zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu a po dvou a půl hodinách boje. Sakkariová měla navrch v jediném předchozím souboji na půdě USA, a to předloni ve čtvrtfinále v Indian Wells.

Úterní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)

1. Medveděv (3-) - Köpfer (Něm.)

2. Azarenková (27-) - Putincevová (Kaz.) / nejdříve v 19:00 SEČ

3. Alcaraz (1-Šp.) - Musetti (23-It.) / nejdříve ve 20:30 SEČ

4. Sakkariová (8-Řec.) - Rybakinová (4-Kaz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

5. Zverev (4-Něm.) - Chačanov (15-) / nejdříve ve středu v 01:30 SEČ



GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Macháč (ČR) - Arnaldi (It.)

2. Ruud (7-Nor.) - Jarry (22-Chile)

3. O'Connell (Austr.) - Sinner (2-It.)

4. Dimitrov (11-Bulh.) - Hurkacz (8-Pol.) / nejdříve ve 20:30 SEČ

5. De Minaur (9-Austr.) - Marozsán (Maď.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

6. S. Hsieh/Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.) - Keninová/Matteková-Sandsová (USA)



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Nosková/Xiy. Wang (ČR/Čína) - Kruegerová/Stephensová (USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje