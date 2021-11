Preview: Next Gen ATP Finals

V úterý startuje akce Next Gen ATP Finals, kde se představí osm nejlepších hráčů do 21 let. Turnaj mistrů pro mladíky, který nabízí finanční odměny, nikoli body do žebříčku, se koná stejně jako v předchozích třech případech v italském Miláně a opět se bude hrát s odlišnými pravidly, než známe z běžných tenisových zápasů. Čtyři nejlepší hráči ze skupiny postoupí do pátečního semifinále, souboj o titul je na programu v sobotu.