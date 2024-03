Preview: Očekávaný šlágr je tady. Alcaraz se pokusí ukončit Sinnerovu letošní neporazitelnost

09:08

Berrettini po zranění pokračuje ve Phoenixu vítězně

Matteo Berrettini na challengeru v Phoenixu startuje na první akci od loňského US Open a po dvou výhrách nad soupeři z Francie postoupil už do čtvrtfinále. Ital, který se vrací po zranění, porazil 3:6, 6:1, 7:5 talentovaného mladíka Arthura Cazauxe, který letos překvapil postupem do osmifinále Australian Open. Finalista Wimbledonu z roku 2021, který zde startuje na divokou kartu se o postup do semifinále utká s dalším Francouzem Terencem Atmanem.