Preview: Sinner a Medveděv se utkají v repríze loňského finále, Dimitrov se může vrátit do TOP 10

V rámci pátečního programu letošního ročníku Miami Open se rozhodne o finalistech mužské dvouhry. Jannik Sinner (22) a obhájce titulu Daniil Medveděv (28) se utkají v repríze loňského finále. Grigor Dimitrov (32) se pokusí proti Alexanderovi Zverevovi (26) navázat na cenný skalp Carlose Alcaraze a v případě postupu do finále si zajistí návrat do elitní desítky světového hodnocení.

Medveděv – Sinner | 20:00 SEČ

Jannik Sinner a Daniil Medveděv se v posledních měsících často potkávají v závěrečných kolech těch největších turnajů. Od začátku loňské sezony se střetnou již posedmé a pokaždé došlo na jejich souboj v semifinále či finále.

Oba aktéři se loni v listopadu probojovali do semifinále Turnaje mistrů a letos nechyběli v předposledním kole na ani jedné velké akci (Australian Open a podniky Masters v Indian Wells a Miami). Tak vysoká výkonnostní a výsledková stabilita na přelomu sezon byla k vidění pouze dvakrát v open éře, a to v podání Rogera Federera a Novaka Djokoviče (2010/11) a Peta Samprase a Andreho Agassiho (1994/95).

Časté vzájemné duely v posledních měsících rozhodně více prospěly Sinnerovi, který hraje po skončení loňského US Open v životní formě. Italskému mladíkovi se díky tomu podařilo nejen Medveděva poprvé porazit, ale také vyhrát všechna čtyři poslední měření sil a stáhnout manko ve vzájemné bilanci na 4:6 ze svého pohledu.

Daniil Medveděv si hned na svém prvním turnaji v letošní sezoně prožil jedno ze svých největších zklamání v kariéře, když ve finále Australian Open nedokázal dotáhnout náskok dvou setů právě proti Sinnerovi. Stejný osud ho potkal v Melbourne o dva roky dříve proti Rafaelovi Nadalovi a po porážce se Španělem spadl do roční krize. To se tentokrát neděje, nicméně bývalý lídr žebříčku bude i tak toužit po sladké odvetě.

Vítězství nad Sinnerem by ovšem neznamenalo pouze odvetu, ale je zároveň velmi důležité pro sebevědomí 28letého Rusa. Navíc by byl ve finále probíhajícího Masters v Miami favoritem a mohl by poprvé v kariéře obhájit titul. Na kontě má 20 trofejí a ještě nikdy netriumfoval dvakrát v jednom dějišti.

Bývalý šampion US Open proti Sinnerovi zpočátku dominoval a vyhrál s ním všech šest úvodních soubojů. Všechny čtyři následující však prohrál a kromě Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze se před něj ve světovém pořadí dostal už i Ital, dokonce je v tuto chvíli v živém žebříčku dělí zhruba tisíc bodů.

Na papíře není v letošním roce mezi aktéry tak velký rozdíl, rovněž Medveděv se dostal na každém turnaji v aktuální sezoně alespoň do semifinále a v počtu výher (18) zaostává jen o dva kousky. Na rozdíl od Sinnera však čeká na triumf od květnového Masters v Římě, měl potíže ve všech třech semifinálových utkáních v tomto roce a prohrál posledních šest duelů s kolegy z TOP 4 žebříčku.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 18:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 18:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 44:43)

Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 10:3)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 38:15)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Medveděv – Miami Open

Kariérní bilance: 18:4

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Dubaj (semifinále), Indian Wells (finále)

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6:4, 6:2), (30) Norrie (7:5, 6:1), Köpfer (7:6, 6:0), (22) Jarry (6:2, 7:6)

Jannik Sinner se probojoval do semifinále na Masters v Miami, přestože se na Floridě neprezentuje svou nejlepší formou. Po cestě mezi nejlepší kvarteto využil selhání favoritů a příznivého losu (Andrea Vavassori, Tallon Griekspoor, Christopher O'Connell a Tomáš Macháč). Teď ho ovšem čeká soupeř úplně jiného kalibru, takže potřebuje předvést lepší výkon a být ve stoprocentní kondici.

Dvaadvacetiletý Ital sice nemá v Miami svou nejlepší možnou formu, nicméně i tak je zaslouženě největším favoritem na titul, obzvláště po překvapivém vypadnutí Carlose Alcaraze. Po skončení loňského US Open je totiž bezpochyby nejlepším hráčem na tour. V tomto životním období posbíral nespočet skalpů TOP 3, TOP 5 či TOP 10 a na Australian Open slavil první grandslamový triumf, a to po obratu z 0:2 na sety právě proti Medveděvovi.

V poslední době se mu v semifinálové fázi velmi daří. Z posledních sedmi semifinálových duelů jich šest vyhrál, ačkoli narazil na Novaka Djokoviče, Alcaraze či Medveděva. Jediný nezdar zaznamenal před dvěma týdny v semifinále na Masters v Indian Wells proti Alcarazovi, ačkoli v úvodním setu dominoval a získal ho 6:1. Aktuálně třetí muž pořadí navíc zvládl 33 z posledních 35 zápasů, obě prohry zapsal proti žebříčkově výše postavenému protivníkovi (Djokovič ve finále Turnaje mistrů 2023 a Alcaraz v Indian Wells 2024).

Na Miami Open startuje počtvrté, i letos se probojoval alespoň do čtvrtfinále a v tomto dějišti nikdy neprohrál dohrané utkání před finálovým kláním. I přes tuto obrovskou stabilitu však na floridské tisícovce ještě netriumfoval. Obě finále prohrál ve dvou těsných setech, v roce 2021 s outsiderem Hubertem Hurkaczem a loni i kvůli nestoprocentní fyzické kondici s Medveděvem.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 20:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 15:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 25:28)

Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 3:3)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 16:9)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – Miami Open

Kariérní bilance: 17:3

Nejlepší výsledek: finále (2021, 2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Indian Wells (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Vavassori (6:3, 6:4), (25) Griekspoor (5:7, 7:5, 6:1), O'Connell (6:4, 6:3), Macháč (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:4. Sinner vyhrál poslední čtyři souboje a v posledních měsících na tour dominuje. Medveděva však nelze podcenit, Itala už šestkrát porazil a může se mu to kdykoli podařit znovu, zejména na tvrdém povrchu. Navíc měl ke skalpu Sinnera velmi blízko na lednovém Australian Open, kde doplatil hlavně na náročnou cestu do finále a z toho plynoucí nedostatek sil. Sinner do utkání vstoupí jako favorit a Medveděv se musí vyhnout jakémukoli výpadku koncentrace, pokud chce pokračovat v obhajobě titulu.

Dimitrov – Zverev | 23:59 SEČ

Grigor Dimitrov potvrzuje na Masters v Miami zlepšenou formu i sebevědomí z posledních zhruba 12 měsíců a ve čtvrtfinále předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře. Bývalý šampion Turnaje mistrů prožívá v posledních měsících nejpovedenější období od životní sezony 2017 a do semifinále na Floridě postoupil po suverénním vítězství 6:2, 6:4 nad světovou dvojkou Carlosem Alcarazem. "Cítil jsem se na kurtu jak 13letý kluk," řekl na tiskové konferenci španělský favorit.

Pro většinu hráčů by byl jeden titul z Masters, triumf na Turnaji mistrů a třetí místo v žebříčku dostatečným důvodem k tomu, aby svou kariéru hodnotili jako velmi úspěšnou. Pro 32letého Bulhara to však neplatí a kvůli obrovskému talentu a potenciálu se od něj očekávalo mnohem více. Celou kariéru však selhává v těch nejdůležitějších zápasech a často prohrává s nejlepšími hráči světa. I to je důvodem pro absenci grandslamového vavřínu.

Během loňské sezony ukončil několikaleté trápení, znovu nastartoval svou kariéru a vrátil se do TOP 15 žebříčku. Pokud by v Miami porazil i Zvereva a teprve potřetí prošel do finále podniků Masters, zajistil by si návrat do elitní desítky pořadí, v níž naposledy figuroval v roce 2018. Ve dvou po sobě jdoucích zápasech však porazil hráče TOP 5 pouze jednou v kariéře, a to na začátku roku 2017 v Brisbane (Milos Raonic a Kei Nišikori).

Pokud by na skalp Alcaraze nenavázal, určitě by to považoval za velké zklamání. I přes případnou porážku však může vystoupení na probíhajícím turnaji hodnotit velmi pozitivně. Před pár dny totiž v tomto dějišti zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech devíti podnicích Masters a do kompletní sbírky postupů do semifinále na těchto akcích mu chybí už jen antukový Madrid.

V posledním roce se výrazně zlepšil v soubojích s nejlepšími hráči světa, ale stále s nimi pravidelně prohrává v posledních kolech na těch největších podnicích. Vítězství nad Alcarazem bylo jeho prvním skalpem TOP 5 ve čtvrtfinálové či pozdější fázi od US Open 2019, kde ve čtvrtfinále zaskočil Rogera Federera a v semifinále neuhrál set s Daniilem Medveděvem.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Marseille (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Bilance: 19:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 13:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 39:85)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 2:8)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 18:33)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Dimitrov – Miami Open

Kariérní bilance: 15:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:7, 7:6, 6:2), Hanfmann (6:1, 6:0), (8) Hurkacz (3:6, 6:3, 7:6), (1) Alcaraz (6:2, 6:4)

Alexander Zverev suverénně zvládl čtvrtfinálové utkání s nebezpečně rozjetým Fábiánem Marozsánem, který se mezi nejlepší osmičku dostal po dvou skalpech TOP 10. Šestadvacetiletý Němec zvítězil 6:3, 7:5 a stále na turnaji neztratil set, v šesti z osmi odehraných setů neprohrál více než čtyři gamy.

Pro bývalého druhého a nyní pátého hráče světa jsou akce Masters od průlomu na hlavní tour velmi úrodnou půdou. Na prestižních tisícovkách debutoval před necelými 10 lety, odehrál 16 semifinále s bilancí 10:6 a pětkrát triumfoval. Naposledy ale kraloval v Cincinnati 2021 a vzhledem k absenci Novaka Djokoviče, vypadnutí Carlose Alcaraze a nepřesvědčivé formě Jannika Sinnera by mohl v Miami dlouhé čekání na titul z podniků této kategorie ukončit.

Na kontě má sice 16 odehraných semifinále na Masters, nicméně v Miami bojoval o finále pouze jednou. A to před pěti lety, kdy v této fázi vyřadil ve dvou setech outsidera Pabla Carreňa figurujícího mimo TOP 20 žebříčku. Tehdy měl jedinečnou šanci na Miami Open triumfovat, ve finále však podlehl 7:6, 4:6, 4:6 domácímu Johnovi Isnerovi.

Na začátku loňské sezony se vrátil po půlroční zdravotní pauze a od té doby má potíže s překročením semifinálové fáze. To platí i v letošním roce, v semifinále neuspěl proti Daniilovi Medveděvovi na Australian Open, ačkoli vedl 2:0 na sety, ani v Los Cabos proti outsiderovi a pozdějšímu šampionovi Jordanovi Thompsonovi, s nímž padl ve třech setech.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Bilance: 18:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:3 (kariérní 91:90)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 10:6)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 32:30)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – Miami Open

Kariérní bilance: 17:8

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Acapulco (1. kolo), Indian Wells (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Auger-Aliassime (6:2, 6:4), (31) Eubanks (7:6, 6:3), (15) Chačanov (6:1, 6:4), Marozsán (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: Zverev dominuje 7:1, na Masters vyhrál všechny čtyři souboje. Dimitrov je možná o něco lepším hráčem, pokud by oba předvedli svůj nejlepší možný tenis, nicméně Zverev má pod sebou solidnější a stabilnější půdu. I proto je vzájemná bilance tak jednoznačná a Němec do tohoto střetnutí vstoupí jako mírný favorit.

Dimitrov však vzájemnou bilanci neřeší a do utkání půjde s pozitivním myšlením. "Je to jen číslo. Beru ho prostě jako dalšího soupeře. Musím se nejdříve podívat, jak jsem hrál dnes, a připravit se na další zápas. To je můj momentální cíl. Nechci nad tím moc přemýšlet. Nechci myslet na to, že už jsem s ním tolikrát hrál."

