Preview: US Open muži

Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 30. srpna do 12. září.

Herní pole vede trojnásobný šampion Novak Djokovič. Lídr žebříčku ATP se pokusí jako třetí muž v historii bílého sportu dosáhnout na kalendářní grandslam. Mezi jeho největší hrozby sázkové kanceláře řadí předloňského finalistu Daniila Medveděva, Stefanose Tsitsipase a loňského finalistu Alexandera Zvereva.

České barvy bude v hlavní soutěži hájit pouze nejlepší Čech ve světovém hodnocení a aktuálně 89. hráč světa Jiří Veselý.

Letošního ročníku se nezúčastní tři členové elitní desítky - loňský vítěz Dominic Thiem, Rafael Nadal ani Roger Federer. Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, nebudou ve Flushing Meadows startovat ani Milos Raonic, Stan Wawrinka, Borna Čorič a Kyle Edmund.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Jenson Brooksby, Jack Sock, Zachary Svajda, Emilio Nava, Ernesto Escobedo, Brandon Nakashima a Sam Riffice a Australan Max Purcell.

Zatímco loňský ročník se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil za "zavřenými dveřmi" a bez kvalifikačních bojů, pořadatelé letos plánují stoprocentně naplnit kapacitu jednoho z největších tenisových areálů a tříkolové kvalifikační síto tentokrát nechybělo.

Světová jednička Djokovič se bez ohledu na výsledky letošního US Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 57,5 milionu dolarů (cca 1,25 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,5 milionu dolarů (cca 54,4 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Novak Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open i Wimbledon a dorovnal v počtu grandslamových trofejí (20) své největší rivaly Rogera Federera a Rafaela Nadala. Pokud vyhraje i US Open, kde startuje jako jediný člen Big 3, pak se stane teprve třetím mužem v historii, který dosáhne na kalendářní grandslam. Letos má na kontě čtyři tituly, přemožitele nenašel ani na domácí antuce v Bělehradu.

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 38-5

Bilance na venkovních betonech: 13-2

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Vítěz všech tří letošních grandslamů ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: žádná

Djokoviče čeká 16. kariérní účast na US Open a pouze při úvodních dvou nedokázal dojít do druhého týdne. Na samotný vrchol dokráčel třikrát, naposledy předloni. Poslední dva ročníky pro něj skončily v osmifinále, loni byl po nešťastném trefení lajnové sudí diskvalifikován.

Kariérní bilance: 75-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: kvalifikant

2K: T. Griekspoor | H2H 0-0, NEBO Struff | H2H 6-0

3K: (27) Goffin | H2H 7-1

OF: (14) de Minaur | H2H 0-0

ČF: (6) Berrettini | H2H 3-0

SF: (4) Zverev | H2H 6-3

F: (2) Medveděv | H2H 5-3





Daniil Medveděv měl na přelomu sezon životní formu, ve finále Australian Open však skončila jeho série 20 výher a následoval pokles formy. Poté sice ovládl menší akce v Marseille a na Mallorce, ale se svými výkony nemohl být úplně spokojený. Další zklamání přišlo v podobě čtvrtfinálového vyřazení na olympijských hrách v Tokiu, kde byl jednou z největších ruských nadějí, z Tokia ovšem jako jediný ruský mužský zástupce odjížděl bez medaile.

Nejlepší výsledky: Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 40-10

Bilance na venkovních betonech: 24-4

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Medveděv si zaváhání pod pěti kruhy vynahradil hned na další akci, když ovládl Masters v Torontu. Na podniku stejné kategorie v Cincinnati měl blízko k zisku další trofeje, jenže v semifinále neudržel vedení proti Andrejovi Rubljovovi a se svým krajanem po sérii pěti vítězství (bez ztráty setu) poprvé prohrál.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (semifinále)

Medveděv bude hrát US Open šestým rokem po sobě, popáté je přímo v hlavní soutěži. Zatímco při prvních dvou startech se nedostal do druhého týdne, předloni až ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi a loni v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema.

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Gasquet | H2H 1-1

2K: Köpfer | H2H 1-0, NEBO kvalifikant

3K: (30) Čilič | H2H 2-0

OF: (15) Dimitrov | H2H 3-1

ČF: (8) Ruud | H2H 2-0

SF: (3) Tsitsipas | H2H 6-2

F: (1) Djokovič | H2H 3-5





Stefanos Tsitsipas měl v úvodním půlroce letošní sezony famózní formu, pouze na jedné akci nepostoupil alespoň do čtvrtfinále, triumfoval v Monte Carlu (první trofej z Masters) a Lyonu a na French Open byl proti Novakovi Djokovičovi jediný set od zisku prvního grandslamového vavřínu.

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Australian Open (semifinále)

Bilance: 48-14

Bilance na venkovních betonech: 21-6

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo)

Tsitsipas se však od prohraného finále French Open, v němž vedl 2-0 na sety, trápí. Ve Wimbledonu skončil hned v prvním kole (Frances Tiafoe), v Hamburku ve čtvrtfinále (Pablo Carreño), na olympiádě v osmifinále (Ugo Humbert), v Torontu v semifinále po překvapivé porážce s Reillym Opelkou a v Cincinnati rovněž v semifinále, když zahodil jasné vedení proti Alexanderovi Zverevovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (semifinále)

Tsitsipasovi se zatím ve Flushing Meadows vůbec nedaří. Při předchozích třech startech se ani jednou nedostal do druhého týdne. Jeho maximem je loňské třetí kolo, ve kterém neproměnil několik mečbolů proti Bornovi Čoričovi.

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: A. Murray | H2H 0-0

2K: Herbert | H2H 0-2, NEBO Mannarino | H2H 1-1

3K: (26) Norrie | H2H 1-0

OF: (16) Garín | H2H 2-1

ČF: (5) Rubljov | H2H 3-4

SF: (2) Medveděv | H2H 2-6

F: (1) Djokovič | H2H 2-6





Alexander Zverev prožívá další povedenou sezonu, na všech třech grandslamech se dostal minimálně do osmifinále, v úvodních měsících triumfoval v Acapulku a na Masters v Madridu a teď si prochází jedním z nejlepších období své kariéry. Loňský finalista v semifinále olympijských her v Tokiu vyřadil Novaka Djokoviče a ve finále snadno přehrál Karena Chačanova.

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf)

Bilance: 38-11

Bilance na venkovních betonech: 20-4

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Na vítězné vlně pokračoval i na generálce v Cincinnati. Ani v Ohiu přemožitele nenašel, popáté v kariéře triumfoval na podnicích Masters a na závěrečný grandslam sezony dorazil se šňůrou 11 vítězství.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Cincinnati (triumf)

Zverev se na US Open postupně zlepšuje. Předloni při své páté účasti v hlavní soutěži poprvé prošel do druhého týdne a loni se probojoval až do finále, ve kterém selhal a neuhájil náskok 2-0 na sety proti Dominicovi Thiemovi.

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Querrey | H2H 1-0

2K: Ramos | H2H 0-1, NEBO Pouille | H2H 0-0

3K: (31) Bublik | H2H 0-1

OF: (13) Sinner | H2H 1-1

ČF: (7) Shapovalov | H2H 3-2

SF: (1) Djokovič | H2H 3-6

F: (2) Medveděv | H2H 5-4



Češi v akci



Jiří Veselý má letos za sebou celkem 18 turnajů a pouze na jednom dokázal porazit více než jednoho soupeře, a to na únorové generálce v Melbourne, kde uhrál své jediné letošní čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 12-18

Bilance na venkovních betonech: 4-4

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Trápící se nejlepší český tenista v žebříčku ATP měl navíc na začátku srpna autonehodu se svou rodinou, která se naštěstí obešla bez vážných zranění. Poslední turnaj absolvoval před měsícem na antuce v Kitzbühelu. Do New Yorku přijel s mizernou letošní bilancí 12-18.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: žádná

Veselý si odbyde svůj osmý start, pětkrát vypadl hned v prvním kole. Nejdále se dostal v roce 2015, kdy ve třetím kole vzdal Johnovi Isnerovi.

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veselý v prvním kole nastoupí proti Kevinovi Andersonovi. Pokud finalistu ročníku 2017 porazí, pak by nejspíše vyzval Diega Schwartzmana.



Tipujeme

Novak Djokovič je jasně největším favoritem na titul a bude útočit na kalendářní grandslam. Vítěz všech tří letošních grandslamů začne proti kvalifikantovi, pak nastoupí proti Tallonovi Griekspoorovi, či Janovi-Lennardovi Struffovi a problém by pro něj neměli představovat ani první nasazení soupeři. David Goffin, kterého může potkat ve třetím kole, se totiž extrémně trápí, Aslan Karacev už není tak nebezpečný jako v úvodních měsících sezony a Alex de Minaur rovněž prochází krizí.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Karacev (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Matteo Berrettini už má o něco těžší los než světová jednička. S Jérémym Chardym a poté s Corentinem Moutetem, nebo Stefanem Travagliou by si poradit měl. Ve třetím kole by však mohl narazit na svého nevyzpytatelného krajana Fabia Fogniniho a v osmifinále možná na Huberta Hurkacze. Asi největší hrozbou je pro něj Hurkacz, který hrál semifinále Wimbledonu a velmi slušnou formou se prezentoval i na generálkách. Právě Berrettini jeho wimbledonskou jízdu v semifinále ukončil a Poláka porazil i v dalším grandslamovém střetnutí před třemi lety na Australian Open.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Berrettini (3K), Hurkacz - Berrettini (OF)

2. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Alexander Zverev vyhrál olympijské hry, kde porazil i Djokoviče, a také poslední Masters v Cincinnati. Momentálně má parádní formu, veze se na vítězné vlně a bude patřit k největším hrozbám Djokoviče a favoritům na triumf. Loňský finalista by neměl zaváhat proti Samovi Querreymu, lepšímu ze souboje Albert Ramos - Lucas Pouille ani případně nasazenému Alexanderovi Bublikovi. V osmifinále by mohl potkat Gaëla Monfilse, či Jannika Sinnera. Ani jeden z nich nemá nijak dobrou formu, takže Zverev by byl jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Zverev - Querrey

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Zverev - Sinner (OF), Zverev - Monfils (OF)

3. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



V další sekci pavouka mají šanci na postup mezi nejlepší osmičku všichni nasazení aktéři a možná i někteří nenasazení. Dvojnásobný semifinalista Pablo Carreño z nich má asi nejvyrovnanější formu, po duelu s kvalifikantem však může potkat nebezpečného mladíka Sebastiana Kordu, či nevyzpytatelného Nikoloze Basilašviliho. Do třetího kola se nabízí domácí servisman Reilly Opelka, nebo další talentovaný mladík Lorenzo Musetti. O osmifinále by si z druhé strany měli zahrát Karen Chačanov s Denisem Shapovalovem, do tohoto složení ale může promluvit Lloyd Harris. Chačanov má za sebou celkem slušné výsledky, nicméně jeho forma je stále nahorů a dolů, Shapovalov od semifinále Wimbledonu prohrál všechny tři zápasy. Tato část je otevřená.

Zajímavé zápasy 1. kola: Chačanov - Harris

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Carreño - Opelka (3K), Chačanov - Shapovalov (3K), Carreño - Chačanov (OF), Carreño - Shapovalov (OF)

4. čtvrtfinalista: Pablo Carreño



Andrej Rubljov patří do širšího okruhu favoritů a tuto roli by měl potvrdit proti kvalifikantovi, Pedrovi Martínezovi, či Jamesovi Duckworthovi i případně Filipovi Krajinovičovi. Do osmifinále by ruská dvojka mohla dostat Roberta Bautistu, Nicka Kyrgiose, nebo Félixe Augera-Aliassimeho. Rubljov má jasně lepší formu než všichni zmínění, takže tady asi nezbývá nic jiného než čekat, zda se naplní papírové předpoklady a pátý nasazený skutečně mezi nejlepší osmičku postoupí. Rodák z Moskvy by měl loňské čtvrtfinále obhájit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Bautista - Kyrgios

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bautista - Auger-Aliassime (3K), Kyrgios - Auger-Aliassime (3K), Rubljov - Auger-Aliassime (OF), Rubljov - Bautista (OF), Rubljov - Kyrgios (OF)

5. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Další z největších favoritů Stefanos Tsitsipas má v podstatě celkem jednoduchý los až do čtvrtfinále. Zastavit by ho neměl trápící se bývalý první hráč světa Andy Murray, vítěz duelu Pierre-Hugues Herbert - Adrian Mannarino ani Cameron Norrie, který sice letos hraje skvěle, ale s řeckou jedničkou jasně prohrál. Ani osmifinálová překážka by neměla představovat velký problém, nabízí se Ugo Humbert, antukář Cristian Garín, či nevyzpytatelný bouřlivák Benoit Paire. Tsitsipas je nicméně od prohraného finále French Open zranitelný a může si klidně připsat další překvapivou porážku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Murray - Tsitsipas

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Humbert - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



John Isner se letos na domácích betonech prezentuje skvělou formou a mohl by využít docela příznivého losu. Americký servisman ale může tvrdě narazit hned v prvním kole proti Brandonovi Nakashimovi, se kterým prohrál nedávno v Los Cabos a o týden později ho zdolal ve finále v Atlantě. Mnohem jednodušší by měl být souboj s jedním z kvalifikantů, do třetího kola by mohl nastoupit proti trápícímu se Diegovi Schwartzmanovi. A hratelné by bylo i osmifinále, Casper Ruud totiž mimo antuku tak silný není a Alejandro Davidovich se po skončení antukového jara trápí.

Zajímavé zápasy 1. kola: Ruud - Tsonga, Isner - Nakashima

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Davidovich (3K), Isner - Schwartzman (3K)

7. čtvrtfinalista: John Isner



Daniil Medveděv by měl mezi nejlepší osmičku projít bez větších potíží. Finalista předloňského ročníku a jeden z největších favoritů bude na úvod čelit Richardovi Gasquetovi, pak Dominikovi Köpferovi, nebo kvalifikantovi a v souboji o osmifinále možná bývalému šampionovi Marinovi Čiličovi, se kterým měl obrovské problémy nedávno ve Wimbledonu. Chorvat by však neměl v těchto podmínkách ruskou jedničku ohrozit. Medveděv by měl s přehledem zvládnout i osmifinále, ve kterém může potkat Grigora Dimitrova, či Daniela Evanse.

Zajímavé zápasy 1. kola: Čilič - Kohlschreiber

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čilič - Medveděv (3K), Dimitrov - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Berrettiniho | H2H 3-0

2. čtvrtfinále: Zverev porazí Carreña | H2H 2-0

3. čtvrtfinále: Rubljov porazí Tsitsipase | H2H 4-3

4. čtvrtfinále: Medveděv porazí Isnera | H2H 2-0

1. semifinále: Djokovič porazí Zvereva | H2H 6-3

2. semifinále: Medveděv porazí Rubljova | H2H 5-1

Finále: Djokovič porazí Medveděva | H2H 5-3