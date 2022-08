Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 29. srpna do 11. září.

Nejvýše nasazeným je světová jednička a obhájce titulu Daniil Medveděv. Sázkové kanceláře na letošní triumf dále favorizují čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala, Carlose Alcaraze a finalistu nedávného Wimbledonu Nicka Kyrgiose.

České barvy v hlavní soutěži závěrečného majoru roku reprezentují Jiří Lehečka, Jiří Veselý a kvalifikant Tomáš Macháč.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazili Novak Djokovič, Alexander Zverev, Reilly Opelka, Gaël Monfils, Lloyd Harris, Hugo Dellien ani Attila Balázs.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Ben Shelton, Jeffrey John Wolf, Emilio Nava, Sam Querrey a Learner Tien, Australan Rinky Hijikata, Francouz Ugo Humbert a Rakušan Dominic Thiem.

Medveděva mohou z tenisového trůnu sesadit Nadal, Stefanos Tsitsipas, Alcaraz a Casper Ruud. Nejlepší výchozí pozici má po odečtení loňských bodů Nadal, jeho konkurenti totiž musí dojít minimálně do finále, aby měli šanci mu návrat na post světové jedničky znemožnit.

Celková dotace turnaje činí 60,1 milionu dolarů (cca 1,49 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě skoro 2,6 milionu dolarů (cca 64,6 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Daniil Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. Šestadvacetiletý Rus si asi nepředstavoval, že na letošní US Open přijede po jediném triumfu v tomto roce, který navíc slavil na podniku nejnižší kategorie v Los Cabos. Přesto je světovou jedničkou a titul bude obhajovat coby nejvýše nasazený.

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Bilance: 34-12

Bilance na venkovních betonech: 23-7

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Přípravu na US Open sice zahájil zmíněným prvenstvím v Los Cabos, nicméně v Montréalu se loučil hned po zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem a přesvědčivě nepůsobil ani na další akci Masters v Cincinnati, v semifinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K), Cincinnati (SF)

Při úvodních dvou startech v hlavní soutěži vypadl v prvním týdnu, nicméně při dalších třech prošel minimálně do semifinále. Před třemi lety ve finále neuspěl, ale loni znemožnil Novakovi Djokovičovi dosáhnout na kalendářní Grand Slam a získal svůj první titul z majorů.

Kariérní bilance: 20-4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Kozlov | H2H 1-0

2K: Halys | H2H 0-1, NEBO Rinderknech | H2H 0-0

3K: (31) Basilašvili | H2H 0-0

OF: (16) Bautista | H2H 1-4

ČF: (6) Auger-Aliassime | H2H 4-0

SF: (4) Tsitsipas | H2H 7-3

F: (2) Nadal | H2H 1-5





Rafael Nadal se na začátku letošní sezony vrátil po zdravotní pauze a exceloval. V úvodních 20 zápasech nenašel jediného přemožitele a po Australian Open ovládl také French Open, na kontě má rekordních 22 grandslamových trofejí. Šestatřicetiletý Španěl se ale v poslední době zase trápí zdravotně. V New Yorku má nejlepší výchozí pozici v boji o post světové jedničky.

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Bilance: 35-4

Bilance na venkovních betonech: 20-2

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (SF)

V posledních měsících se však zase trápí zdravotně, od začátku června se zúčastnil jen dvou turnajů. Ve Wimbledonu kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k semifinále a na Masters v Cincinnati ztroskotal hned na pozdějším šampionovi Bornovi Čoričovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Cincinnati (2K)

US Open je jeho druhým nejlepším grandslamem. Ve Flushing Meadows čtyřikrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze, naposledy při posledním startu v roce 2019, jeho celkově patnáctém.

Kariérní bilance: 64-11

Nejlepší výsledek: triumf (2010, 2013, 2017, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Možná cesta turnajem

1K: Hijikata | H2H 0-0

2K: Fognini | H2H 13-4, NEBO Karacev | H2H 0-0

3K: (32) Kecmanovič | H2H 2-0

OF: (14) Schwartzman | H2H 11-1

ČF: (7) Norrie | H2H 4-0

SF: (3) Alcaraz | H2H 2-1

F: (1) Medveděv | H2H 5-1





Carlos Alcaraz má letos fenomenální bilanci 44 výher a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit. Devatenáctiletý Španěl do tohoto tenisového roku vstupoval ze 32. místa, teď je světovou čtyřkou.

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 44-9

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku překvapivě prohrál finále s Lorenzem Musettim a v souboji o titul neuspěl ani v Umagu. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati byl nad jeho síly Cameron Norrie.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Debut na US Open si odbyl loni a prošel až do čtvrtfinále. Postup mezi nejlepší osmičku je jeho grandslamovým maximem.

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Báez | H2H 0-0

2K: T. Griekspoor | H2H 2-1, NEBO Coría | H2H 0-1

3K: (25) Čorič | H2H 0-0

OF: (15) Čilič | H2H 2-1

ČF: (8) Hurkacz | H2H 1-0

SF: (2) Nadal | H2H 1-2

F: (1) Medveděv | H2H 0-1





Nickovi Kyrgiosovi letos motivace nechybí a na jeho výkonech i výsledcích je to hned znát. Na všech 11 turnajích se dočkal minimálně jednoho vítězství, pětkrát postoupil do semifinále, zahrál si své premiérové grandslamové finále a dosáhl na svůj první titul po třech letech. Sedmadvacetiletý Australan sezonu začínal na 93. místě žebříčku, nyní je členem Top 30.

Nejlepší výsledky: Washington (T); Wimbledon (F); Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (T)

Bilance: 31-9

Bilance na venkovních betonech: 17-5

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (F)

Po senzačním finále ve Wimbledonu dál exceloval a ve Washingtonu slavil svůj první triumf po přesně třech letech, a to bez ztráty podání. Vyčerpávající program posledních týdnů (včetně čtyřhry) si však vyžádal svou daň, ve čtvrtfinále v Montréalu jasně prohrál rozhodující sadu s Hubertem Hurkaczem a v Cincinnati se loučil už ve druhém kole po výprasku od Taylora Fritze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Washington (T), Montréal (ČF), Cincinnati (2K)

US Open se zúčastní podeváté, ještě nikdy nebyl ve druhém týdnu.

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2014, 2016, 2018-19)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Kokkinakis | H2H 2-0

2K: Bonzi | H2H 0-0, NEBO Humbert | H2H 2-1

3K: (16) Bautista | H2H 1-2

OF: (1) Medveděv | H2H 3-1

ČF: (6) Auger-Aliassime | H2H 0-2

SF: (4) Tsitsipas | H2H 4-1

F: (2) Nadal | H2H 3-6



Češi v akci



Jiří Lehečka v únoru zazářil v Rotterdamu, když při svém debutu v hlavních soutěžích na okruhu ATP prošel až do semifinále a zajistil si debut v Top 100 žebříčku, ve které svou pozici postupně upevnil. V následujících měsících si však 20letý Čech zahrál už jen jedno čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, a to před měsícem na antuce v Kitzbühelu.

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 34-23

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Formu z Kitzbühelu si přivezl na domácí challenger v Liberci a nenašel přemožitele. Před US Open se na tvrdých površích představil pouze na poslední generálce ve Winston-Salemu a nestačil hned na extrémně se trápícího Petera Gojowczyka.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Winston-Salem (1K)

Hlavní soutěž US Open si zahraje poprvé, loni vypadl v kvalifikaci.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Lehečka svůj debut v hlavní fázi US Open zahájí proti Cristianovi Garínovi. V případě postupu by si nejspíše zahrál s nasazeným Alexem de Minaurem.





Jiří Veselý prožívá další velmi podprůměrnou sezonu a v Top 100 žebříčku se drží hlavně díky senzačnímu finále v Dubaji, kde vyřadil čtyři velmi kvalitní soupeře v čele s Novakem Djokovičem. Na další solidní výsledek na okruhu ATP však 29letý Čech nedosáhl a nedařilo se mu ani na challengerech. Na grandslamech se přes první kolo dostal až ve Wimbledonu, vypadl ve třetím kole.

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (F)

Bilance: 20-18

Bilance na venkovních betonech: 12-9

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Po solidní travnaté části sezony se mu přestalo dařit úplně. Po odstoupení z Newportu se představil na dvou hardových challengerech, ve Vancouveru skončil ve druhém kole na trápícím se veteránovi Gillesovi Simonovi a hned v prvním kole v Granby nestačil na 842. hráče světa Aidana Maya.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Vancouver challenger (2K), Granby challenger (1K)

Na US Open má za sebou osm startů, při šesti včetně posledních čtyř skončil v prvním kole. Jeho maximem je účast mezi nejlepší dvaatřicítkou z roku 2015.

Kariérní bilance: 3-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veselý v úvodním kole vyzve nasazenou dvacítku Daniela Evanse.





Tomáš Macháč letos velmi často bojuje se zdravotními problémy, jinak by byl v žebříčku pravděpodobně výše, jeho maximem je zatím 115. příčka. Jednadvacetiletý Čech sezonu začal triumfem na challengeru v Austrálii, postupem do druhého kola Australian Open a první výhrou na Masters. Dalších grandslamů se kvůli zranění nezúčastnil, ale už je zase zpět ve formě.

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Marseille, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (2K)

Bilance: 31-9

Bilance na venkovních betonech: 21-4

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (-)

Po více než tříměsíční pauze se vrátil na začátku srpna na domácím challengeru v Liberci, kde vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňské finále. Chuť si spravil na další akci v Polsku a získal svou čtvrtou trofej z challengerů. Na vítězné vlně pokračoval v kvalifikaci US Open, ačkoli měl jen pár dní na přesun.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (T)

Na US Open debutoval loni a skončil hned v prvním kole kvalifikace.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Macháč v prvním kole vyzve nasazeného Botice van de Zandschulpa. Pokud by navázal na úspěšnou kvalifikaci, mohl by si dále zahrát se Stanem Wawrinkou a ve třetím kole s domácím Taylorem Fritzem.



Tipujeme

Hned v první osmině pavouka najdeme dva z největších favoritů, kteří by se měli o první místo ve čtvrtfinále utkat. Obhájce Daniil Medveděv si nejspíše poradí se Stefanem Kozlovem, Quentinem Halysem / Arthurem Rinderknechem a případně i nasazeným Nikolozem Basilašvilim. U Kyrgiose bude hodně záležet na fyzické kondici, motivace mu asi po finále Wimbledonu chybět nebude. Hned v prvním kole ho čeká nepříjemný souboj s velkým kamarádem a krajanem Thanasim Kokkinakisem. Potvrdit roli favorita by mohl i proti Benjaminovi Bonzimu, nebo Ugovi Humbertovi a nasazenému Robertovi Bautistovi. Tři ze čtyř soubojů patřily Kyrgiosovi, jediný na grandslamech však vyhrál Medveděv (letošní Australian Open).

Zajímavé zápasy 1. kola: Kyrgios - Kokkinakis

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Medveděv - Kyrgios (OF)

1. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



O dalším čtvrtfinalistovi by se mělo rozhodnout mezi Pablem Carreñem a Félixem Augerem-Aliassimem. Carreño má v cestě trápícího se Dominica Thiema, Alexandera Bublika / Huga Gastona a nasazeného Alexe de Minaura. Auger-Aliassime se utká s Alexanderem Ritschardem a pak nejspíše s nebezpečným Jackem Draperem a trápícím se Karenem Chačanovem. Pokud se papírové předpoklady naplní, mohl by mít mírně navrch Auger-Aliassime, kterému se v poslední době na grandslamech daří a s Carreñem jediný dosavadní duel vyhrál.

Zajímavé zápasy 1. kola: Carreño - Thiem

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Carreño / Thiem - Auger-Aliassime (OF)

2. čtvrtfinalista: Félix Auger-Aliassime



Stefanos Tsitsipas má velkou šanci se na US Open poprvé v kariéře podívat do druhého týdne. Finalista posledního Masters v Cincinnati by neměl zaváhat s Danielem Galánem, Lorenzem Sonegem / Jordanem Thompsonem ani nasazeným Maximem Cressym. Do osmifinále se nabízí Francisco Cerúndolo, Andy Murray, který už několik let nehraje v nejlepší formě, a trápící se Matteo Berrettini. Pokud si řecká jednička přiveze a udrží formu z posledního turnaje, měla by do čtvrtfinále dojít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Cressy (3K), Murray - Berrettini (3K), Tsitsipas - Murray / Berrettini (OF)

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Další osmifinálové utkání by měli obstarat Taylor Fritz s Casperem Ruudem. Fritze čekají souboje s krajanem a kvalifikantem Brandonem Holtem, Aljažem Bedenem / Pedrem Cachínem a možná se Stanem Wawrinkou, nebo Boticem van de Zandschulpem. Ruud začne proti Kyleovi Edmundovi a pokračoval by proti Zhizhenovi Zhangovi, či Timovi van Rijthovenovi a Tommymu Paulovi, nebo Sebastianovi Kordovi. Fritz s Ruudem by se střetli poprvé, na rychlejších betonech bychom favorizovali domácího zástupce.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fritz - Wawrinka (3K), Paul / Korda - Ruud (3K), Fritz - Ruud (OF)

4. čtvrtfinalista: Taylor Fritz



V další části pavouka by měl do čtvrtfinále projít jeden ze čtyř nasazených. Hubert Hurkacz může ve třetím kole narazit na Lorenza Musettiho a na druhé straně by se o osmifinále mohli poprat Grigor Dimitrov s Jannikem Sinnerem. Asi nejstabilnější formu má v tuto chvíli poslední jmenovaný, kterého v úvodních kolech čeká Daniel Altmaier a pak lepší z duelu Pedro Martínez - Christopher Eubanks.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Hurkacz - Musetti (3K), Dimitrov - Sinner (3K), kombinace všech (OF)

5. čtvrtfinalista: Jannik Sinner



Carlos Alcaraz se zaslouženě řadí mezi největší favority, i když v posledních měsících nemá svou nejlepší formu. Španělský supertalent by si měl poradit se Sebastiánem Báezem i Tallonem Griekspoorem, nebo Federicem Coríou. Ve třetím kole však může potkat Bornu Čoriče, který senzačně ovládl poslední Masters v Cincinnati a prezentoval se vynikajícími výkony, dokonce porazil Rafaela Nadala. Pokud by Alcaraz do osmifinále prošel, byl by favoritem i proti Marinovi Čiličovi, či Danielovi Evansovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čorič - Alcaraz (3K)

6. čtvrtfinalista: Carlos Alcaraz



Další místo ve čtvrtfinále by mohl obsadit Cameron Norrie, který má ze všech adeptů nejstabilnější formu. Brit by měl uspět proti trápícímu se Benoitovi Pairemu i Joaovi Sousovi, či Mackenziemu McDonaldovi a případně Johnovi Isnerovi, nebo Holgerovi Runemu. Na druhé straně má Andreje Rubljova. Druhý nejlepší Rus v žebříčku se ale už nějakou dobu trápí a může mít potíže hned v prvním kole s finalistou poslední generálky Laslem Djerem. Kromě Rubljova může Norrie v osmifinále nastoupit proti Denisovi Shapovalovovi, rovněž nevyzpytatelný Kanaďan si však prochází krizí.

Zajímavé zápasy 1. kola: Djere - Rubljov

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Rubljov (3K), Norrie - Shapovalov / Rubljov (OF)

7. čtvrtfinalista: Cameron Norrie



Pokud je Rafael Nadal po zranění břišního svalu stoprocentně fit a nebude na něm výrazně znát to, že od Wimbledonu odehrál jediný soutěžní zápas, měl by využít na papíře pohodlné cesty až do čtvrtfinále. Úvodní zápas s divokou kartou Rinkym Hijikatou by měl být jen formalitou a jeho útok na 23. grandslamovou trofej by neměli ohrozit ani trápící se Fabio Fognini s Aslanem Karacevem. Případně těžší duel třetího kola s nasazeným Miomirem Kecmanovičem by měl v nejhorším urvat přes zkušenosti a v osmifinále by měl potvrdit roli favorita proti trápícímu se Diegovi Schwartzmanovi, nebo domácímu Francesovi Tiafoeovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Nadal (2K)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Medveděv porazí Augera-Aliassimeho | H2H 4-0

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Fritze | H2H 3-0

3. čtvrtfinále: Sinner porazí Alcaraze | H2H 2-2

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Norrieho | H2H 4-0

1. semifinále: Medveděv porazí Tsitsipase | H2H 7-3

2. semifinále: Nadal porazí Sinnera | H2H 3-0

Finále: Nadal porazí Medveděva | H2H 5-1