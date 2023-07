Preview Wimbledon: Kdo skolí Djokoviče? Vítěz posledních čtyř ročníků je jasným favoritem

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje Wimbledonu. O pozlacený stříbrný pohár se bude bojovat od 3. července do 16. července.

Největším favoritem je vítěz posledních čtyř ročníků a sedminásobný šampion Novak Djokovič, který může vyrovnat turnajový rekord Rogera Federera a ovládl oba letošní grandslamy. Pokud by neuspěl, mají podle sázkových kanceláří největší šanci světová jednička Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv a Jannik Sinner.

České barvy budou v hlavní fázi v pořadí třetího grandslamu roku reprezentovat Jiří Lehečka, díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý a ještě kvalifikant Tomáš Macháč.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazili dvojnásobný šampion Rafael Nadal, Karen Chačanov, Pablo Carreňo, Jan-Lennard Struff, Jack Draper, bývalý finalista Marin Čilič ani Gaël Monfils.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté George Loffhagen, Arthur Fery, Ryan Peniston, Liam Broady a Jan Choinski, Belgičan David Goffin, Francouz Arthur Fils a Rakušan Sebastian Ofner.

Za loňský Wimbledon se kvůli zákazu startu ruských a běloruských hráčů neudělovaly body do žebříčku. Djokovič může z tenisového trůnu znovu sesadit Alcaraze, ztrácí na něj pouze 80 bodů. Teoretickou šanci má i Medveděv, ale musel by turnaj vyhrát a doufat v brzké vyřazení obou jmenovaných.

Celková dotace turnaje činí 44,7 milionu liber (cca 1,23 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,35 milionu liber (cca 64,7 milionu českých korun) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.

Největší favorité

Carlos Alcaraz se po loňském triumfu na US Open, kde získal první grandslamový vavřín, trápil se zraněními, vynechal Turnaj mistrů a do letošní sezony naskočil až v polovině února. V aktuálním roce posbíral 20letý Španěl už pět titulů, na osmi z devíti odehraných turnajů prošel minimálně do semifinále a před pár dny se stal 17. aktivním hráčem, který má trofej z každého povrchu.

Nejlepší výsledky: Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (T)

Bilance: 40:4

Bilance na trávě: 5:0

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF)

Po zklamání na French Open, kde byl největším favoritem a nasazenou jedničkou a v semifinále dokázal vzdorovat jen dva sety pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi, se zúčastnil generálky v londýnském Queen's Clubu. Jednalo se o jeho první podnik ATP na trávě a po triumfu se vrátil na post světové jedničky.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Queens (T)

Ve Wimbledonu dosud startoval dvakrát, předloni vypadl ve druhém kole a loni v osmifinále.

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Chardy | H2H 0:0

2K: Müller | H2H 0:0, NEBO Rinderknech | H2H 2:0

3K: (25) Jarry | H2H 1:0

OF: (15) de Minaur | H2H 2:0

ČF: (6) Rune | H2H 0:1

SF: (3) Medveděv | H2H 1:1

F: (2) Djokovič | H2H 1:1





Novak Djokovič pokračoval na začátku letošní sezony ve vítězné sérii. Ta se po triumfu v Adelaide a 10. prvenství na Australian Open zastavila až na čísle 20 v semifinále v Dubaji po porážce s Daniilem Medveděvem. I vinou zranění lokte následovalo trápení na antukových generálkách. Šestatřicetiletý Srb přesto potvrdil svou dominanci na grandslamech, na French Open získal rekordní 23. grandslamový titul a jako jediný ovládl všechny čtyři majory alespoň třikrát.

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 27:4

Bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Jak už je u něj zvykem, mezi French Open a Wimbledonem má obvykle třítýdenní pauzu. Letošní rok není výjimkou. Některou z travnatých přípravných akcí naposledy absolvoval v roce 2018 a od té doby v All England Clubu nenašel přemožitele.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

Wimbledon si zahraje poosmnácté v kariéře a pouze ve třech případech se nepodíval do druhého týdne. Poslední porážku v tomto dějišti zaregistroval v roce 2017, kdy vzdal kvůli zranění lokte čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Poslední čtyři ročníky ovládl a osmým triumfem by vyrovnal rekordmana Rogera Federera.

Kariérní bilance: 86:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Cachín | H2H 0:0

2K: Thompson | H2H 0:0, NEBO Nakashima | H2H 0:0

3K: (29) Etcheverry | H2H 1:0

OF: (14) Musetti | H2H 3:1

ČF: (7) Rubljov | H2H 3:1

SF: (4) Ruud | H2H 5:0

F: (1) Alcaraz | H2H 1:1





Daniil Medveděv si ještě na začátku sezony procházel zhruba roční krizí, ale v půlce února našel 27letý Rus svou nejlepší formu a vyhrál 26 z 27 následujících duelů. To mu vyneslo celkem čtyři trofeje. Dařilo se mu i na jeho nejméně oblíbeném povrchu, dokonce na římském Masters slavil svůj první kariérní triumf na antuce. Bývalý lídr žebříčku se tak vrátil do TOP 3 pořadí a může se pochlubit letošní bilancí 41:8.

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle (ČF)

Bilance: 41:8

Bilance na trávě: 2:2

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K)

Po triumfu v Římě se ovšem zase začal trápit. Na French Open coby jeden z největších favoritů ztroskotal v prvním kole, v Hertogenboschi prohrál hned s Adrianem Mannarinem a ve čtvrtfinále v Halle byl nad jeho síly trápící se Roberto Bautista.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Hertogenbosch (2K), Halle (ČF)

Wimbledon je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyl ve čtvrtfinále. V All England Clubu se ale postupně zlepšuje, do druhého týdne se poprvé dostal při posledním startu předloni, kdy vypadl v osmifinále. Loni se kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu zúčastnit nemohl.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Možná cesta turnajem

1K: Fery | H2H 0:0

2K: Mannarino | H2H 2:4, NEBO Ševčenko | H2H 1:0

3K: (28) Griekspoor | H2H 0:0

OF: (16) Paul | H2H 1:0

ČF: (5) Tsitsipas | H2H 8:4

SF: (1) Alcaraz | H2H 1:1

F: (2) Djokovič | H2H 5:9





Jannik Sinner patří stejně jako loni k nejpravidelnějším účastníkům závěrečných kol. Jednadvacetiletý Ital byl letos už devětkrát ve čtvrtfinále a v žebříčku figuruje na svém maximu, osmém místě. Navíc zakončí už pátou sezonu v řadě s alespoň jedním titulem. Stále však čeká na nějaký větší triumf, nejblíže k němu měl na Masters v Indian Wells, Miami a Monte Carlu.

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Hertogenbosch (ČF)

Bilance: 32:10

Bilance na trávě: 3:2

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Po odstoupení z Barcelony přišel propad formy. Na domácím Masters v Římě skončil už v osmifinále, ve druhém kole French Open nevyužil mečboly proti Danielovi Altmaierovi a v travnatých čtvrtfinále prohrál s Emilem Ruusuvuorim a vzdal Alexanderovi Bublikovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Hertogenbosch (ČF), Halle (ČF)

Debut v hlavní fázi Wimbledonu absolvoval předloni a skončil v prvním kole. V loňském ročníku se dostal do čtvrtfinále a vedl v něm 2:0 na sety proti pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: J. M. Cerúndolo | H2H 0:0

2K: Kecmanovič | H2H 2:0, NEBO Schwartzman | H2H 3:0

3K: (27) Evans | H2H 0:0

OF: (9) Fritz | H2H 1:1

ČF: (4) Ruud | H2H 2:0

SF: (2) Djokovič | H2H 0:2

F: (1) Alcaraz | H2H 3:4



Češi v akci

Jiří Lehečka měl v úvodu sezony životní formu. Jednadvacetiletý Čech se stal na Australian Open prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a pak byl v Dauhá pětkrát jediný míček od postupu do svého premiérového finále na okruhu ATP. Po nevyužitých mečbolech však přišel propad formy a také zdravotní potíže. Přesto v žebříčku figuruje na svém maximu, 36. místě.

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens, Stuttgart (2K)

Bilance: 25:17

Bilance na trávě: 2:2

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

V posledních měsících se mu nedaří, na vítěznou sérii na nejvyšší tour naposledy dosáhl před více než dvěma měsíci. Přípravu na Wimbledon měl nicméně solidní. Ve Stuttgartu si připsal svou první výhru na trávě a ve druhém kole statečně vzdoroval pozdějšímu šampionovi Francesovi Tiafoeovi. Ve stejné fázi narazil na pozdějšího vítěze také v Queensu, a to Carlose Alcaraze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (2K)

Debut ve Wimbledonu si odbyl loni a v prvním kole prohrál pětisetovou bitvu s Filipem Krajinovičem.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Lehečka nemá coby nenasazený tak špatný los. V úvodním kole nastoupí proti Sebastianovi Ofnerovi a kolem sebe má nasazené Francisca Cerúndola a poté případně Tommyho Paula. Pro ani jednoho není tráva nejsilnějším povrchem. Mnohem těžší by asi bylo případné osmifinále s Daniilem Medveděvem.





Jiří Veselý uzavřel loňskou sezonu už po US Open a se zraněním stehenního svalu laboroval několik měsíců. Devětadvacetiletý Čech se na kurty vrátil až na konci dubna, a to nadějným postupem do čtvrtfinále na challengeru v Ostravě. Ve světovém hodnocení se však nikam neposunul, ba naopak. Momentálně figuruje až v šesté stovce a musel využít chráněného žebříčku.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 2:5

Bilance na trávě: 0:2

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Po postupu do čtvrtfinále na challengeru v Ostravě už si žádné vítězství nepřipsal. Na oblíbené trávě prohrál jasně s Ryanem Penistonem a ve třech setech nestačil na trápícího se Lloyda Harrise. Do Wimbledonu dorazil se sérií pěti porážek.

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Generálka: Surbiton challenger (1K), Mallorca (Q)

Wimbledon je jeho jasně nejúspěšnějším grandslamem. Pouze na tomto podniku velké čtyřky postoupil do druhého týdne. Jeho maximem jsou osmifinále z let 2016 a 2018 a při ani jednom z osmi startů v hlavní fázi nevypadl v prvním kole.

Kariérní bilance: 15:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Veselý v prvním kole vyzve Sebastiana Kordu a vítězství by bylo velkým překvapením.





Tomáš Macháč debutoval na konci loňského roku v TOP 100 pořadí, ale na začátku probíhající sezony z nejvyššího patra vypadl a stále se do něj nedokázal vrátit. Mezi jeho nejlepší letošní výsledky patří čtvrtfinále v Houstonu, jeho dosud jediné na nejvyšším okruhu, a finále na challengeru v Prostějově. Úspěšnou kvalifikací ve Wimbledonu zkompletoval 22letý Čech účasti v hlavních soutěžích všech čtyř grandslamů.

Nejlepší výsledky: Houston (ČF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 26:17

Bilance na trávě: 3:0

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (Q)

Po cestě do zmíněného finále na challengeru v Prostějově přerušil sérii čtyř porážek. V následujících týdnech se mu ale moc nedařilo, v Bratislavě skončil už ve čtvrtfinále a v Poznani okamžitě v prvním kole. Přechod na trávu mu vyšel, ačkoli měl ve wimbledonské kvalifikaci potíže s Jasutakou Učijamou, Kaičim Učidou i Lucasem Pouillem, který mu vzdal.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: žádná

Jediný předchozí start ve Wimbledonu absolvoval předloni a ztroskotal v kvalifikačních bojích.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Macháč dostal do prvního kola domácí hvězdu a loňského semifinalistu Camerona Norrieho. Pokud by přes nasazenou dvanáctku přešel, pak by se utkal s Christopherem Eubanksem, nebo Thiagem Monteirem a ve třetím kole nejspíše se Sebastianem Kordou.



Tipujeme

Carlos Alcaraz vyhrál hned svůj první turnaj ATP na trávě a ve Wimbledonu je po Novakovi Djokovičovi druhým největším favoritem na triumf. Cestu do druhého týdne ale nemá úplně jednoduchou. V úvodním kole narazí na servismana Jérémyho Chardyho a pak si může zahrát s Arthurem Rinderknechem, se kterým v londýnském Queen's Clubu málem prohrál. Do třetího kola se nabízí nebezpečný Nicolás Jarry, další hráč disponující dělovým servisem. Ani osmifinále nemusí být snadné, čekat v něm mohou Alexander Zverev, bývalý finalista Matteo Berrettini, nebo Alex de Minaur. Španěl má nicméně lepší formu než všichni zmínění.

Zajímavé zápasy 1. kola: Berrettini - Sonego

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Alcaraz - Jarry (3K), Zverev - Berrettini/de Minaur (3K), Alcaraz - Zverev/de Minaur (OF)

1. čtvrtfinalista: Carlos Alcaraz



Holger Rune sbíral před pár týdny v londýnském Queen's Clubu své první výhry na trávě a ukázal, že i na nejrychlejším povrchu to v budoucnu půjde. Ve Wimbledonu má jedinečnou šanci potvrdit nasazení a projít mezi nejlepší osmičku. Úvodní zápas s domácí divokou kartou Georgem Loffhagenem by měl být formalitou a šanci by neměl dát ani kvalifikantovi Matteovi Arnaldimu, či Robertovi Carballésovi. Zvládnout by měl také třetí kolo s Alejandrem Davidovichem/Arthurem Filsem/Zhizhenem Zhangem/Boticem van de Zandschulpem. Mnohem zajímavější může být osmifinále s vítězem jedné z generálek Francesem Tiafoem, nebo zkušeným Grigorem Dimitrovem. Všichni tito aktéři si vedli na přípravných akcích celkem podobně.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tiafoe - Dimitrov (3K), Tiafoe/Dimitrov - Rune (OF)

2. čtvrtfinalista: Holger Rune



Daniil Medveděv se řadí mezi největší favority, ačkoli do All England Clubu nedorazil v dobré formě. Momentální trápení zahájil vyřazením v prvním kole French Open. Úvodní kolo s domácí divokou kartou Arthurem Ferym by měl bez problémů zvládnout, ale pak může narazit na Adriana Mannarina, nebo Alexandera Ševčenka. S Francouzem před pár týdny na trávě prohrál a se Ševčenkem měl velké potíže nedávno na antuce. Nebezpečný může být i Tallon Griekspoor ve třetím kole, Nizozemec vyhrál domácí generálku v Hertogenboschi a bude odpočatý. V osmifinále by mohl potkat rozjetého Francisca Cerúndola, Jiřího Lehečku, bývalého finalistu Milose Raonice, nebo Tommyho Paula. Medveděv bude ve formátu na tři vítězné sety těžším soupeřem než na menších turnajích.

Zajímavé zápasy 1. kola: Lehečka - Ofner

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Medveděv - Mannarino (2K), Medveděv - Griekspoor (3K), Medveděv - Raonic/F. Cerúndolo (OF)

3. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



Stefanos Tsitsipas se v posledních týdnech trápil a formu nenašel ani na trávě, naopak svou krizi ještě více prohloubil. Aby toho nebylo málo, schytal velmi těžký los. Hned v prvním kole ho čeká Dominic Thiem, který by ale nemusel být v současné formě velkou hrozbou, a pak by mohl vyzvat dvojnásobného šampiona a dalšího grandslamového vítěze Andyho Murrayho. Pokud by uspěl, může ve třetím kole nastoupit proti Benovi Sheltonovi a v osmifinále by s největší pravděpodobností narazil na loňského semifinalistu Camerona Norrieho, nebo Sebastiana Kordu. Poslední jmenovaný je za momentálních okolností největším adeptem na čtvrtfinále, Norrieho nedávno porazil a ostatní jmenovaní se nejeví jako nepřekonatelné překážky.

Zajímavé zápasy 1. kola: Norrie - Macháč, Veselý - Korda, Thiem - Tsitsipas

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Murray - Thiem/Tsitsipas (2K), Norrie - Korda (3K), Norrie/Korda - Murray/Thiem/Tsitsipas (OF)

4. čtvrtfinalista: Sebastian Korda



O další místo ve čtvrtfinále by si to měli rozdat loňští čtvrtfinalisté Jannik Sinner s Taylorem Fritzem. Pokud se dal Sinner zdravotně dohromady, očekává se vítězství proti Juanovi Manuelovi Cerúndolovi, Miomirovi Kecmanovičovi/Diegovi Schwartzmanovi i případně nasazenému Danielovi Evansovi. Fritz má v cestě do osmifinále Yannicka Hanfmanna, který došel daleko na generálce na Mallorce, Mikaela Ymera/Alexe Molčana a nasazeného Jošihita Nišioku. Ital ani Američan se v přípravě nepředvedli v dobré formě, nicméně na jejich osmifinálový souboj by mělo dojít a mírným favoritem by byl s největší pravděpodobností Sinner.

Zajímavé zápasy 1. kola: Hanfmann - Fritz

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sinner - Fritz (OF)

5. čtvrtfinalista: Jannik Sinner



Další část pavouka je absolutně otevřená. Z nasazených v ní najdeme Bornu Čoriče, Roberta Bautistu, Denise Shapovalova a Caspera Ruuda. Čorič se Shapovalovem se letos trápí, Bautista si na generálce v Halle vyšlápl na Daniila Medveděva a prošel do semifinále a pro Ruuda je tráva jasně nejhorším povrchem a doteď na ní nedosáhl na jediný solidnější výsledek. Otevírá se tak šance i pro nenasazené hráče, přijatelnějšího losu by mohli využít třeba Richard Gasquet, Lloyd Harris či Grégoire Barrére. Z nasazených měl nejlepší přípravu nejspíše Bautista, jenž je velkým a houževnatým bojovníkem a už byl v tomto dějišti dokonce v semifinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čorič - Bautista (3K), Shapovalov - Ruud (3K)

6. čtvrtfinalista: Roberto Bautista



Andrej Rubljov by postupem do čtvrtfinále vylepšil své wimbledonské maximum. Na úvod by si měl poradit s Maxem Purcellem a zaváhat by neměl ani proti Lucovi Van Asschemu, či Aslanovi Karacevovi. Zajímavé může být střetnutí ve třetím kole s Nickem Kyrgiosem, loňský finalista však letos odehrál jen jeden zápas a ihned měl zase zdravotní potíže. Australan je celkově velkým otazníkem. V osmifinále bude nejspíše čekat Alexander Bublik, nebo Félix Auger-Aliassime. Bublik vyhrál generálku v Halle, kde ve finále porazil právě Rubljova. Auger-Aliassime se naopak ohromně trápí. V případném osmifinále bychom více věřili Rubljovovi, Bublik má totiž ještě větší problém udržet koncentraci a na grandslamech se hraje na tři vítězné sety.

Zajímavé zápasy 1. kola: Goffin - Kyrgios

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Kyrgios (3K), Bublik - Auger-Aliassime (3K), Rubljov/Kyrgios - Bublik/Auger-Aliassime (OF)

7. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Novak Djokovič je jednoznačně největším favoritem na letošní triumf. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků nejslavnějšího turnaje zahájí obhajobu proti Pedrovi Cachínovi a poradit by si měl i s Jordanem Thompsonem, nebo Brandonem Nakashimou a také s někým z kvarteta Tomás Martín Etcheverry, Bernabé Zapata, Emil Ruusuvuori a Stan Wawrinka. Jasným favoritem by byl také v osmifinále proti Lorenzovi Musettimu, či Hubertovi Hurkaczovi. Nejlepší výsledky na trávě má ze zmíněných hráčů asi Hurkacz, ale jeho letošní forma není vůbec dobrá.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wawrinka - Djokovič (3K), Musetti/Hurkacz - Djokovič (OF)

8. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



1. čtvrtfinále: Alcaraz porazí Runeho | H2H 0:1

2. čtvrtfinále: Korda porazí Medveděva | H2H 1:1

3. čtvrtfinále: Sinner porazí Bautistu | H2H 4:0

4. čtvrtfinále: Djokovič porazí Rubljova | H2H 3:1

1. semifinále: Alcaraz porazí Kordu | H2H 2:1

2. semifinále: Djokovič porazí Sinnera | H2H 2:0

Finále: Djokovič porazí Alcaraze | H2H 1:1