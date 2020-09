Preview: WTA Premier 5 Řím

V pondělí startuje letošní podnik série Premier 5 v Římě, který se měl původně odehrát již v květnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl přeložen na září. Hlavní soutěž jedné z posledních generálek na antukové French Open je na programu od 14. do 21. září.

Mezi největší favoritky se řadí nasazená jednička, světová dvojka a dvojnásobná finalistka Simona Halepová, česká jednička a loňská šampionka Karolína Plíšková, vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová a dvojnásobná semifinalistka Kiki Bertensová.

Hlavní soutěž startuje těsně po skončení grandslamového US Open, proto pořadatelé obdrželi nespočet omluvenek. Z elitní desítky nedorazily Ashleigh Bartyová, která už letos hrát nebude, Bianca Andreescuová, Naomi Ósakaová ani Serena Williamsová. Z Češek účast odřekly Petra Kvitová, Karolína Muchová a Kristýna Plíšková (kvalifikace).

Mezi šestnáctku nasazených se z českých tenistek kromě Plíškové vešla ještě Markéta Vondroušová. V hlavní soutěži české řady rozšíří Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí hráčky Jasmine Paoliniová, Camila Giorgiová a Elisabetta Cocciarettová, Američanka Venus Williamsová a Ruska Věra Zvonarevová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí bezmála 1,7 milionu eur (cca 45,2 milionu korun). Vítězka si přijde na přibližně 205 tisíc eur (cca 5,45 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 900 bodů.



Tipujeme

Simona Halepová těsně před pauzou nenašla přemožitelku v Dubaji a ihned po restartu sezony na triumf navázala v Praze. Světová dvojka a předloňská vítězka French Open patří k největším favoritkám a postup do čtvrtfinále by jí neměl uniknout. Dvojnásobná finalistka římského podniku ve druhém kole narazí na Jasmine Paoliniovou, nebo Anastasiji Sevastovovou, v osmifinále bude jasnou favoritkou proti komukoli ze zbývajícího kvarteta - Camila Giorgiová, Dajana Jastremská, Amanda Anisimovová, nasazená Donna Vekičová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Giorgiová - Jastremská, Anisimovová - Vekičová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Jastremská - Anisimovová (2K), Jastremská - Vekičová (2K)

1. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



Petra Martičová se do Říma vydala po osmifinálové účasti na US Open. Ve druhém kole může potkat svou přemožitelku Julii Putincevovou, které by na antuce měla porážku oplatit. Hodně bude záležet, v jaké formě se představí kometa letošní sezony Jelena Rybakinová. Kazaška se zatím po restartu sezony hledá a na generálce před US Open prohrála právě se svou úvodní soupeřkou Jekatěrinou Alexandrovovou. Na tu by mohla na antuce vyzrát a o čtvrtfinále by si to tak mohly rozdat Rybakinová s Martičovou. O něco lepší formou se po pauze prezentuje Chorvatka.

Zajímavé zápasy 1. kola: Rybakinová - Alexandrovová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Martičová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Petra Martičová



Sofia Keninová nemá coby nasazená trojka vůbec jednoduchý los. Hned v úvodním zápase narazí na Viktorii Azarenkovou, která včera odehrála finále US Open, nebo Venus Williamsovou. I kdyby Azarenková postoupila, měla by ji Keninová po tak náročném programu porazit. V osmifinále může vítězka letošního Australian Open narazit na Angelique Kerberovou. Také Němka se na US Open dostala do osmifinále. V premiérovém souboji by měla mít mírně navrch mladší Američanka.

Zajímavé zápasy 1. kola: Azarenková - V. Williamsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keninová - Azarenková (2K), Keninová - V. Williamsová (2K), Keninová - Kerberová (OF), Azarenková - Kerberová (OF), V. Williamsová - Kerberová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Sofia Keninová



Nic jednoduchého nečeká ani šampionku French Open Garbiñe Muguruzaovou. Ta se v prvním kole utká se Sloane Stephensovou, se kterou loni na pařížské antuce prohrála osmifinále. Stephensová sice tak dobrou formu jako loni nemá, ale na US Open se přece jen předvedla v dobrém světle. Pokud by Muguruzaová přes Stephensovou přešla, čeká ji Cori Gauffová, nebo Ons Džabúrová. Ani druhé kolo tedy nebude jednoduché a případné osmifinále s loňskou finalistkou Johannou Kontaovou už vůbec ne. Uvidíme, kdo se nakonec mezi nejlepší osmičku dostane, největší důvěru dáváme Muguruzaové.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muguruzaová - Stephensová, Džabúrová - Gauffová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Gauffová (2K), Muguruzaová - Džabúrová (2K), Stephensová - Gauffová (2K), Muguruzaová - Kontaová (OF), Stephensová - Kontaová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



Kiki Bertensová v posledních letech na antuce exceluje a výjimkou by nemělo být ani letošní netradiční a zkrácené antukové jaro. Nizozemka, která se po pauze představí poprvé, začne proti kvalifikantce, nebo Poloně Hercogové. V osmifinále, pokud do něj postoupí, nejspíše narazí na Igu Šwiatekovou, nebo nasazenou Markétu Vondroušovou. Česká tenistka je úplně z formy a mnohem větší hrozbou by asi byla polská teenagerka. Bertensová by ale na svém oblíbeném povrchu měla jednu z mladších soupeřek porazit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Vondroušová (2K)

5. čtvrtfinalistka: Kiki Bertensová



Elina Svitolinová bude hrát poprvé od březnového triumfu v Monterrey a měla by potvrdit, že se jí v italské metropoli daří. Vítězka ročníků 2017 a 2018 nejprve změří síly s Anastasií Pavljučenkovovou, nebo Shuai Zhang. Do osmifinále by měla projít a v něm narazit na Anett Kontaveitovou. Ta má po pauze velice dobrou formu a Svitolinovou na čtvrtfinále tipujeme jen proto, že už Kontaveitovou jednou v Římě porazila. Letos s ní však prohrála ve Fed Cupu. Hodně ukáže, jak Svitolinová zvládne první zápas po pauze. Vůbec by nebylo překvapením, kdyby mezi nejlepší osmičkou byla Kontaveitová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kontaveitová - Garciaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Kuzněcovová (2K), Kontaveitová - Svitolinová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Elise Mertensová má poměrně těžký los do úvodních kol, v momentální stabilní formě by ale měla přes Su-Wei Hsieh i Jelenu Ostapenkovou, nebo Magdu Linetteovou přejít. V osmifinále může narazit na Belindu Bencicovou. Belgičanka je teď rozehranější, Bencicová po pauze ještě nehrála, pomalejší antuka navíc Švýcarce příliš nesedí.

Zajímavé zápasy 1. kola: Su-Wei Hsieh - Mertensová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Görgesová (2K), Ostapenková - Mertensová (2K), Bencicová - Mertensová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Elise Mertensová



Karolína Plíšková nemá po pauze vůbec dobrou formu a pro českou jedničku nastává čas s tím něco udělat. Šanci má právě v Římě, kde loni slavila triumf. Nasazená dvojka v úvodním zápase narazí na krajanku Barboru Strýcovou, nebo Veroniku Kuděrmetovovou, Rusce by měla oplatit porážku z generálky ve Flushing Meadows. Do osmifinále se nabízí nasazená Alison Riskeová, s tou má Plíšková skvělou bilanci 8-1.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Strýcová - Kar. Plíšková (2K)

8. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková

1. čtvrtfinále: Halepová porazí Martičovou | H2H 2-1

2. čtvrtfinále: Muguruzaová porazí Keninovou | H2H 0-2

3. čtvrtfinále: Bertensová porazí Svitolinovou | H2H 2-2

4. čtvrtfinále: Kar. Plíšková porazí Mertensovou | H2H 1-0

1. semifinále: Halepová porazí Muguruzaovou | H2H 2-4

2. semifinále: Bertensová porazí Kar. Plíškovou | H2H 3-3

Finále: Halepová porazí Bertensovou | H2H 3-3