Připravuje se Djokovič na Australian Open? Ve Španělsku trénoval s míči pro úvodní grandslam sezony

Všichni účastníci Australian Open musí mít vakcínu proti nemoci covid-19 a Djokovič stále nepotvrdil, zda očkování podstoupil, či nikoli. Po odhlášení z probíhajícího ATP Cupu se hovoří o tom, že 34letý Srb vyjednává o zdravotní výjimce, která by mu start na úvodním grandslamu sezony umožnila.

Rodák z Bělehradu, který loni ovládl tři ze čtyř grandslamů a měl blízko k dosažení Golden Slamu a kalendářního Grand Slamu, byl včera viděn při tréninku ve španělské tenisové akademii.

S devíti triumfy nejúspěšnější hráč v historii Australian Open a vítěz posledních tří ročníků trénoval na tvrdém povrchu pod širým nebem a hlavně přesně s míči, které budou v Melbourne Parku použity.

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41