Pro Djokoviče je Wimbledon více než jen body do žebříčku, v Londýně chce hrát

Novak Djokovič má v plánu obhajovat wimbledonský titul, přestože se na londýnské trávě nebudou udělovat body do světového žebříčku. Řekl to po postupu do druhého kola Roland Garros. Rozhodnutí ATP, které odebráním bodů zareagovalo na vyloučení ruských a běloruských hráčů z turnaje, dvacetinásobný grandslamový šampion podporuje, přestože negativně ovlivní jeho boj o udržení postu světové jedničky.