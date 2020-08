Program v Praze narušil déšť, postoupit zatím stihla jen Bouchardová

Šestadvacetiletá kanadská hvězda Eugenie Bouchardová se aktuálně pohybuje až ve čtvrté stovce světového žebříčku a v Praze mohla startovat díky divoké kartě od pražských pořadatelů. Na antukových kurtech ve Stromovce dnes před prázdnými tribunami porazila hladce 6-0 a 6-3 osmou nasazenou Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska.



Wimbledonská finalistka z roku 2014 byla sama příjemně překvapena, jak si na kurtu počínala. "Hrála jsem lépe, než jsem čekala. Cením si toho, jak jsem zůstala celý zápas koncentrovaná," pochvalovala si Bouchardová na virtuální tiskové konferenci. Po dlouhé pauze byla před vstupem do turnaje nejistá. "Nehrála jsem opravdový zápas od ledna. Hrála jsem pár exhibic, ale to je jiné. I když myslím, že mi dnes pomohly," poznamenala.

Smooth first round victory for @geniebouchard She moved past Veronika Kudermetova pic.twitter.com/onspSKj5qK