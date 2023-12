Prostějov slaví hattrick. Ve finále smetl Spartu a třetím rokem po sobě ovládl extraligu

Tenisté Prostějova vybojovali jubilejní 20. titul v extralize smíšených týmů a vylepšili vlastní rekord. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila porazil v úterním finále pražskou Spartu jasně 5:1 na zápasy a triumfoval v soutěži potřetí za sebou. Rozhodující bod získal Vít Kopřiva, který porazil Hynka Bartoně 6:3, 7:5.

"Jsem za tým velice rád, že jsme obhájili titul. Tahle sezona byla úplně fantastická. Tituly se určitě neomrzí a o to více se budeme připravovat na příští rok," řekl Navrátil televizní stanici Nova Sport 1.

Favorizovaný Prostějov se mohl ve finále v Říčanech u Prahy opřít například o Jiřího Lehečku, Lindu Noskovou nebo Jakuba Menšíka. Navázal na úspěchy ze základní skupiny, kde porazil Přerov (6:1) a Pardubice (5:1). V letošním ročníku ztratili prostějovští tenisté jen tři zápasy.

"Cítili jsme se jako favorité. V týmech sice žebříčky nerozhodují, ale byli jsme silnější i díky tomu, že jsme měli Lindu Noskovou, která byla po dohodě s Přerovem naší posilou. A u kluků jsme měli polovinu daviscupového týmu," uvedl Navrátil.

Moravský celek se utkal ve finále se Spartou po dvou letech. První prostějovský bod získal osmnáctiletý Menšík, který porazil Patrika Rikla. Za pražský celek vzápětí srovnala Tereza Valentová, jež zdolala ve třech setech Slovenku Viktórii Hrunčákovou.

Od stavu 1:1 už Navrátilův výběr nezaváhal. Po dalších výhrách Noskové, Dalibora Svrčiny, Lehečky a Kopřivy mohli Moravané slavit úspěšnou obhajobu titulu. Sparta nevyužila možnost získat 11. triumf v historii a první od roku 2020.

"Tenhle pocit (získat rozhodující bod) je super. Myslím, že se mi to stalo v extralize asi poprvé. O to více jsem si to užil a jsem ještě teď vyřvaný," podotkl Kopřiva. "Z mé strany bude asi oslava komornější. Za chvíli odlétám do Austrálie, takže musím být opatrný. Teď si to ale jdeme užít a věřím, že cesta do Prostějova bude suprová," dodal Kopřiva.