Prostějovský challenger vyvrcholí českým finále. Souboj o titul si dnes zajistili Svrčina s Kopřivou

"Pocity jsou neskutečné. Nevím, co říct. S ohledem na to, jak zápas začal, jsem rád, že jsem to vybojoval," řekl Kopřiva České televizi. "Lámalo se to na začátku druhého setu, kdy jsem soupeře rebrejkoval a dostal se do hry. V prvním setu jsem byl svázaný, nemohl jsem se do toho dostat a nešly mi nohy. Poté se to zlepšilo," doplnil 24letý tenista.

Rodák z Bílovce, kterému patří v žebříčku ATP 168. místo, se dostal do finále challengeru poprvé v životě a na pátý pokus. "Konečně jsem to zlomil a jsem za to rád. Těším se, že budu hrát doma v Prostějově a ještě s Daliborem (Svrčinou). Je to super úspěch," podotkl Kopřiva.

O pět let mladší Svrčina, jenž je ve světovém žebříčku na 203. příčce, prožívá také povedený turnaj. Hned v úvodu vyřadil obhájce titulu a nejvýše nasazeného Federica Coríu z Argentiny, poté porazil Rusa Jevgenije Donského a Srba Hamada Medjedoviče. Ve finále je potřetí a i tentokrát na domácí půdě.

"Zápas (proti Kleinovi) byl velmi vyrovnaný. První set jsme se tahali v koncovce. Soupeř mi pomohl dvěma dvojchybami za stavu 5-5, pak jsem si to dohrál. Ve druhém setu jsem začal dobře, šlapal do toho a jel svou taktiku. Nenechal jsem soupeře nadechnout. Jsem spokojený. Pro mě už je nepopsatelné jen to, že si můžu zahrát doma finále," řekl Svrčina.

Z českých hráčů naposledy prostějovský challenger vyhrál v roce 2017 Jiří Veselý. Ten se letos kvůli žaludečním problémům v úvodu soutěže odhlásil. Ryze české finále se na turnaji UniCredit Czech Open uskutečnilo naposledy v roce 2013. Celkově se odehraje popáté.