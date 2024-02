První finále od léta 2021. Favoritka Plíšková v Kluži neztratila set ani s Britkou Dartovou

Karolína Plíšková od loňského dubna na 14 turnajích po sobě nevyhrála více než jeden zápas a zaznamenala pouze pět vítězství. Letos porazila jen Naomi Ósakaovou, další tři duely s Jelenou Ostapenkovou, Kateřinou Siniakovou a Jelenou Rybakinovou prohrála.

A tak se poprvé od května 2022 (semifinále na antuce ve Štrasburku) vydala hledat formu na turnaj nejnižší kategorie na hlavním okruhu WTA 250. Do rumunské Kluže dorazila se sérií tří porážek a byť se nevešla mezi nasazené, patří od úvodu mezi papírové favoritky.

A svou roli jednatřicetiletá rodačka z Loun neustále potvrzuje a v Rumunsku již zastavila několik černých sérií. Po 10 měsících vyhrála dva zápasy po sobě, ukončila stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále, poprvé od srpna 2022 si zahrála v semifinále a ukončila i dva a půl roku dlouhé čekání na finále.

Karolina Pliskova impresses again in a straight sets win against Harriet Dart A wonderful week for the former World No 1 gets her into her 33rd @wta career final. The #TO2024 final: Ana Bogdan (8) - Karolina Pliskova ✨ pic.twitter.com/ZMgGABcl2k

Plíšková v Kluži čtyřikrát přehrála žebříčkově hůře postavené soupeřky. Po rakouské kvalifikantce Sinje Krausové (188. v WTA), Kolumbijce Camile Osoriové (101.) a Italce Saře Erraniové (98.) nezaváhala ani s Harriet Dartovou (103.). O čtyři roky mladší Britku, jež hrála své premiérové semifinále na okruhu WTA, porazila 6:3, 6:3 a vzájemnou bilanci upravila na 3:0.

Duel s Dartovou, momentálně 103. hráčkou žebříčku, měla od začátku pod kontrolou. V úvodním setu rychle odskočila do vedení 4:1, a přestože pak sama jednou přišla o podání, náskok nepustila. Podobný průběh měla i druhá sada. Za stavu 4:0 nabídla soupeřce druhý brejkbol a opět o servis přišla, nakonec ale Dartovou i ve třetím vzájemném duelu porazila.

"Dnes jsem moc dobře nepodávala, ale pomohla jsem si několika dobrými returny a jsem ráda, že jsem tu zvládla další těžký zápas," řekla Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Bývalá světová jednička Plíšková aktuálně figuruje v žebříčku WTA až na 78. místě, což je její nejhorší žebříčkové umístění po více než 10 letech. Díky dnešnímu vítězství si polepší o deset příček, v případě triumfu by se posunula na 59. příčku.

Finalistka US Open 2016 či Wimbledonu 2021 si v celkově 33. finále a prvním od srpna 2021 (Montreal) zahraje o 17. titul, na který čeká od ledna 2020 (Brisbane).

V neděli Plíšková narazí na domácí Anu Bogdanovou, s níž vyhrála všechny tři vzájemné duely. Porazila ji v Bad Gasteinu 2014, na US Open 2018 i loni v Dauhá, kde ztratila jediný set.

Jednatřicetiletá Rumunka v semifinále zvládla derby s Jaqueline Cristianovou. Necelých 21 hodin poté, co po třech a půl hodinách vyhrála čtvrtfinálovou bitvu s nejvýše nasazenou Nizozemkou Arantxou Rusovou, zdolala svou krajanku po bezmála tříhodinovém boji 6:3, 3:6, 6:4.

Ana Bogdan wins a thrilling contest with an excellent Jaqueline Cristian! Top quality from both Romanians in a 3 hour battle.



Second career WTA final for Ana



Third Romanian in the final of Transylvania Open, after Simona Halep and Gabriela Ruse.#TO2024 pic.twitter.com/OLxZUqncuw