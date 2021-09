První kolo challengeru v Tullnu zvládli Veselý, Forejtek i Lehečka

Jiří Veselý se dnes představil teprve podruhé od srpnové autonehody. Týden poté, co v prvním kole US Open prohrál pětisetovou bitvu s Jihoafričanem Kevinem Andersonem, vstoupil vítězně do antukového challengeru v Tullnu.



Ve spolkové zemi Dolní Rakousy druhý nasazený Čech zvládl souboj s domácím Lukasem Neumayerem. Devatenáctiletého Rakušana udolal po 2 hodinách a 11 minutách boje 7-5 7-6.



První set český favorit získal po odvrácení setbolu za stavu 4-5 při svém podání. Ve druhé sadě pak otočil vývoj z 0-3 na 4-3, ale brejk nepotvrdil a v tie-breaku čelil dalším dvěma setbolům. Opět je však zlikvidoval a využitím druhého mečbolu utkání ukončil.



28letý rodák z Příbrami letos pouze v únoru na turnaji ATP v Melbourne vyhrál alespoň dva zápasy po sobě. V Rakousku se o první minisérii výher po sedmi měsících pokusí v prvním vzájemném duelu proti o pět let mladšímu Francouzi Geoffreymu Blancaneauxovi.



Jonáš Forejtek si na úvod poradil 6-2 7-6 se sedm zápasů neporaženým francouzským kvalifikantem Matteem Martineauem. O čtvrtfinále se 20letý Čech utká s domácím vrstevníkem Filipem Misolicem, který nečekaně vyřadil nasazenou jedničku Itala Marca Cecchinata.



Čeští tenisté měli v 1. kole stoprocentní bilanci. Už včera odstartoval výhrou Jiří Lehečka, jenž souboji dvou poražených hráčů ze 3. kola kvalifikace US Open porazil 6-4 6-3 Francouze Maxima Janviera. Ve druhém kole 19letý Čech vyzve čtvrtého nasazeného Poláka Kamila Majchrzaka.

• CHALLENGER TULLN •

Rakousko, antuka, 88.520 dolarů

