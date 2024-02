První triumf pro českou naději. Laura Samson v Tunisku slaví před 16. narozeninami

ITF MONASTIR - Česká teenagerka Laura Samson (15), jež od nového roku hraje pod zkráceným příjmením a za měsíc oslaví teprve 16. narozeniny, na turnaji ITF W15 v tuniském Monastiru proměnila hned své první finále mezi ženami v premiérový titul. Vítězka dívčí čtyřhry loňského Wimbledonu slaví po finálové výhře 6:1, 6:3 nad Němkou Selinou Dalovou (22).

Stále teprve patnáctiletá Laura Samson si v tuniském Monastiru připsala první turnajové vítězství mezi profesionálkami, když ve finále porazila Němku Selinu Dalovou po setech 6:1 a 6:3. Samson tak navázala na semifinálovou účast z minulého týdne rovněž na turnaji kategorie ITF 15 v Tunisku.

Mladá česká naděje, která patří mezi nejlepší juniorky na světě, se tak vrátila po nemoci ve skvělé formě.

“Řekla bych, že po tenisové stránce se zápasy mezi ženami daly srovnat se zápasy proti nejlepším juniorkám, ale obrovský rozdíl byl v nasazení a soustředění. Každý míč se hraje na doraz a hráčky se zbytečně nenechají rozhodit,” vysvětluje Samson.

I proto se Samson, která za měsíc oslaví šestnácté narozeniny, chce v letošním roce představit častěji mezi profesionálkami. “Ženy hrají daleko pestřejší tenis a oproti juniorkám dokáží lépe reagovat na různé herní situace. Každopádně na této úrovni byly patrné kvalitativní rozdíly mezi hráčkami, některé zápasy byly poměrně jednoduché, některé vůbec," pokračuje otec David Samson.

Výborné výkony v posledních týdnech vynesly Samson divokou kartu na nadcházející antukový turnaj ITF 35 znovu v Tunisku. “Je to zhruba 100 kilometrů od Monastiru, takže vyrážíme hned zítra, aby Laura stihla po betonu vyzkoušet antuku,” pokračuje otec.

A jaké si dává další česká obrovská naděje cíle do roku 2024? “Jsem docela ambiciózní, takže jsem si na začátku roku říkala, že bych se ráda dostala do pětistovky, ale vím, že to bude hodně těžké, takže se žebříčkem nechci moc stresovat. Chci hrát v klidu a uvidíme, co z toho bude,” dodává v současnosti 4. nejlepší juniorka.