Putincevová v Budapešti zastavila Kalininovou a ukončila dvouleté čekání na druhou trofej

Julia Putincevová předloni v květnu na antuce v Norimberku absolvovala své třetí finále na turnajích WTA a slavila svůj premiérový triumf. Od té doby však nedokázala postoupit dále než do čtvrtfinále.

Čekání ukončila až v tomto týdnu na antuce v Budapešti, kde vyřadila Ekaterine Gorgodzeovou, Anu Konjuhovou, Katerynu Kozlovovou, domácí Dalmu Gálfiovou a v dnešním finále porazila Anhelinu Kalininovou.

Proti 14 zápasů neporažené 24leté Ukrajince, která letos na antuce včetně dnešní porážky vyhrála 31 ze 35 zápasů a v pondělí debutovala v elitní stovce žebříčku WTA, měla od začátku navrch. Ve druhém setu jí dokonce nadělila "kanára" a druhý kariérní titul slavila po 71 minutách.

Your #HungarianGrandPrix CHAMPION



@PutintsevaYulia defeated Kalinina in straight sets to secure her second WTA title! pic.twitter.com/B656JkHF4K