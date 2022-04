Raducanuová: Antuka může být v budoucnu mým silným povrchem

Ve třinácti letech prožívala Emma Raducanuová v Česku jeden ze svých první zahraničních tenisových výjezdů. Nyní Britka přijela do Prahy po loňském senzačním titulu na US Open v roli hvězdy a na Štvanici zažije premiéru mezi ženami na antuce i v soutěži družstev.

"Bude to můj první profesionální zápas na antuce. Učím se a snažím se co nejlépe připravit," řekla světová dvanáctka po dnešním losu utkání kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové, v kterém jsou Britky proti českým hráčkám outsiderkami právě kvůli minimálním zkušenostem na antuce.

Na antuce hrála tenistka narozená v Torontu čínské matce a rumunskému otci naposledy před čtyřmi lety jako juniorka. V Británii moc možností trénovat na antuce nemá, ale věří, že by jí mohla sedět. "Baví mě doklouzávání," usmála se. V týdnu klouzání hodně trénovala.

"Věřím, že antuka může být v budoucnu mým silným povrchem. Mám na něm potenciál. Až zlepším pohyb a zvyknu si, tak to bude dobré. Umím hrát tvrdě," řekla Raducanuová. V pátek může naznačit své schopnosti proti české dvojce a světové padesátce Tereze Martincové.

"Emma bude připravena," ujišťovala v týdnu po trénincích britská kapitánka Anne Keothavongová. "Její vítězství na US Open bylo inspirující pro řadu lidí ve sportovním prostředí, nejen pro nás. Je pořád hodně mladá a pro ni i pro ostatní to bude výzva," uvedla.

V Česku není Raducanuová poprvé. V minulosti zde už své umění naznačila. "V Plzni. Myslím, že mi bylo jedenáct, ale nepamatuju se. Byl to jeden z mých prvních zahraničních výjezdů," pátrala v paměti. Šlo o mistrovství Evropy do 14 let, na kterém došla v červenci 2016 ve dvouhře do čtvrtfinále. O pár měsíců dříve hrála i dva juniorské turnaje v Rakovníku.

Pozornost poutá od loňského US Open. V New Yorku došla jako první hráčka v historii z kvalifikace až ke grandslamovému vavřínu. Strhla se okolo ní velká mediální pozornost, přilákala sponzory a měla nespočet aktivit mimo kurty. "Je otázka, jestli to nepřestřelila Je důležité se soustředit na tenis, na odpočinek," říkala Martincová v týdnu o Raducanuové.

Britce se totiž od US Open nedaří a vyhrála jen čtyři zápasy. Letos má bilanci dvou výher a pěti porážek. Tu poslední Raducanuové uštědřila v Miami po boji Kateřina Siniaková. "Podceňovat ji ale nemůžeme," uvedla česká jednička Markéta Vondroušová před pražským utkáním.

Raducanuová vypadala v české metropoli na trénincích dobře naladěná, i když je mezi ženami v týmu Británie poprvé. "Je to hezké. Tenis je individuální sport, takže je to příjemné zpestření. Všichni si sedíme, tým odvádí skvělou práci, máme v něm výbornou atmosféru," řekla.