Raducanuová se bude připravovat na obhajobu titulu z US Open s Tursunovem

Senzační vítězka loňského US Open Emma Raducanuová se začne připravovat na obhajobu titulu z newyorského grandslamu s Dmitrijem Tursunovem. Ruský kouč by měl devatenáctiletou tenistku doprovázet příští týden na turnaji ve Washingtonu a pak případně na US Open, které začne za měsíc.