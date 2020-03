Rafa vynechá US Open a bude se šetřit na Paříž. Roger udělá opak, myslí si Woodbridge

Kvůli pandemii koronaviru jsou tenisové turnaje přerušeny minimálně do 7. června. V ten den mělo končit French Open a právě francouzští pořadatelé antukového grandslamu ještě před oficiálním zrušením turnajů oznámili nový termín své akce.



Tak trochu sobecky to udělali bez diskuze s tenisovými organizacemi ATP a WTA a organizátory ostatních grandslamů, za což jsou pod palbou kritiky.



Nový termín stanovali na 20. září až 4. října, kdy jsou na programu turnaje ATP v Petrohradu, Métách, Chengdu, Zhuhai a Sofii a podniky WTA v Guangzhou, Soulu, Tokiu a Wuhanu). A především bude pouhý týden po konci US Open.



"Je to necitlivé rozhodnutí," myslí si bývalý nejlepší deblista světa Todd Woodbridge a zamýšlí se nad tím, jak se v takové situaci zachovají největší hvězdy.



"V určitém okamžiku si budeme pokládat různé otázky. Co udělá Rafael Nadal? Bude hrát na US Open, nebo se bude šetřit na French Open? Protože je pravděpodobně, že nebude v jeho silách vyhrát oba turnaje," uvažuje 48letý Australan.



"US Open se hraje v brutálních podmínkách, pokud jde o teplotu a regeneraci. A French Open na antuce je brutální na fyzičku. Tenistům se tak nabízí možnost vybrat si jen jeden z těch turnajů. Ale očekával bych, že Rafa vynechá US Open a bude hrát na Roland Garros. A Roger Federer udělá opak."



Nadal na pařížské antuce získal 12 z 19 grandslamových titulů. Federer v New Yorku slavil v letech 2004 až 2008 pět ze svých 20 grandslamových triumfů. Myšlence, že Švýcar vynechá Roland Garros nahrává také fakt, že v posledních čtyřech letech to už třikrát udělal a letos se navíc French Open bude krýt s 'jeho' prestižní exhibicí Laver Cupem.



"A jestli může Novak Djokovič vyhrát oba turnaje? Nevím, z mého pohledu je to strašně složité. French Open a Wimbledon měli mezi sebou dva týdny (od roku 2015 tři týdny), takže jste měli týden volna a týden na přípravu. Ale tohle není ten případ. Tady vás navíc čeká přesun mezi kontinenty," uvažuje Woodbridge.



"A třeba si vezměte, že na US Open hrajete čtyřhru a dojdete daleko. Kvůli tomu se pak nedostanete do kvalifikace French Open. Náhradní termín zkrátka přináší spoustu problémů, které jsou ignorovány. Jsou tu i různé závazky vůči sponzorům či vysílací práva, tohle všechno se musí projednat," doplnil Woodbridge.



Wimbledon? A ten se obávám také

Ten se navíc obává, že v původním termínu (29. června - 12. července) se letos neodehraje ani Wimbledon.



"Když jsem poslouchal britského premiéra Borise Johnsona, tak řekl, že Britové zůstanou doma 12 týdnů. A to už jsme téměř na začátku Wimbledonu. Problém je, že tenis je mezinárodní sport a hráči se třeba nebudou moct na turnaj dostat," uvedl o jednom z mnoha vzniklých problémů.



"Spousta hráčů nebude moct cestovat, takže okruh bude pro některé z nich uzavřen. To jsou věci, nad kterými je třeba si sednout a zamyslet se nad nimi. Máme tenisty z celého světa a musíme mít jistotu, že všichni budou moct hrát. Teď nejsme schopni říct, kdy se na kurty vrátíme. Proto nás všechny rozhodnutí Francouzské tenisové federace překvapilo," dodal Woodbridge.



Woodbridge během své kariéry vyhrál dva turnaje ATP ve dvouhře a získal 86 titulů ve čtyřhře. Šestnáct z nich slavil na grandslamech, na kterých triumfoval jedenáctkrát s krajanem Markem Woodfordem a pětkrát se Švédem Jonasem Björkmanem. Čtyři trofeje přidal ve smíšené čtyřhře, ve sbírce má také zlatou medaili z olympiády v Atlantě 1996 a stříbro ze Sydney 2000.