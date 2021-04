Rameno, koleno, kotník. Zranění už bylo dost, ale zlomit se nenechám, vzkazuje Andreescuová

Je jí teprve 20 let, ale seznam zranění má už celkem pestrý. Bianca Andreescuová léčila bolavé rameno, prasklý meniskus v koleni a nyní je na marodce s kotníkem, kvůli kterému včera vzdala finále v Miami. Přesto talentovaná Kanaďanka stihla vyhrát US Open či se stát světovou čtyřkou a stále věří, že jí časté zdravotní potíže nezničí kariéru.

Bianca Andreescuová vletěla do světového tenisu jako uragán. Během sezony 2019, v jejímž průběhu oslavila teprve 19. narozeniny, se katapultovala ze 178. místa světového žebříčku až na 4. příčku.



Tehdy odehrála 55 zápasů s bilancí 48 výher a 7 porážek. Vyhrála velké turnaje v Indian Wells a v Torontu a především ovládla grandslamové US Open.



Ale už tehdy laborovala s bolestmi pravého ramena, kvůli kterému téměř čtyři měsíce nehrála. A na konci roku na Turnaji mistryň jí prasknul meniskus v pravém kolenu, které ji na rok a čtvrt vyřadilo ze hry.



Letos po návratu absolvovala tři turnaje a na tom posledním v Miami to i díky čtyřem zvládnutým třísetovým bitvám dotáhla až do finále. Jenže v něm se včera znovu zranila. Při jednom z došlápnutí si podvrtla pravý kotník a světové jedničce Ashleigh Bartyové za stavu 3-6 a 0-4 vzdala.



"Zdá se, že jsem jediná, kdo dostává otázky ohledně zranění, což je velmi otravné. Přece nejsem jediná, kdo je zraněný," odpovídala Andreescuová na pozápasové tiskové konferenci na otázky novinářů.



"Ale jo, bylo toho dost. Ale chci se dívat dopředu a nenechat si kazit kariéru. Vždyť je mi teprve dvacet. Nenechám se zlomit," řekla mladá Kanaďanka, jež se po Miami posune ve světovém žebříčku o tři místa na šestou pozici před Karolínu Plíškovou. Ta by měla klesnout na devátou.



Už dříve plánovala krátkou pauzu a návrat na kurty až na antuce v Madridu na konci dubna. Pokud jí to však poraněný kotník dovolí.