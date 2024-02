Razítko na skvělý vstup do sezony. Ostapenková ovládla halu v Linci, byť odvracela mečbol

Světová dvanáctka Jelena Ostapenková v úvodu sezony ovládla pětistovku v Adelaide, získala 7. titul a po šesti letech se vrátila do TOP 10. K tomu zapsala deblový titul v Brisbane a ve čtyřhře si zahrála i finále na Australian Open.

Jen čtyři dny po deblové porážce ve sluncem rozpáleném Melbourne už vstoupila do halového turnaje WTA 500 v promrzlém rakouském Linci, kam se vrátila poprvé od neúspěchu ve finále v roce 2019. A svou formu i dobré psychické rozpoložení prodala i po návratu do Evropy.

Během necelých 63 hodin totiž porazila všechny čtyři soupeřky. Ve čtvrtek, respektive v pátek pár minut po půlnoci, navzdory minimálnímu času na odpočinek a aklimatizaci udolala po obratu a odvrácení mečbolu Dánku Claru Tausonovou a znovu nastartovala svůj dobře fungující motor.

Title number 2 of 2024



Top seed @JelenaOstapenk8 races past Alexandrova in straight sets for the @WTALinz title! pic.twitter.com/Tp8Jxg7kxJ